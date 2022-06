Kriegsverbrechen Ukraine kündigt „Buch der Folterer“ an

Die Kämpfe im Osten der Ukraine halten an, die Zahl der Todesopfer steigt täglich. Jetzt will Präsident Selenski beginnen, russische Kriegsverbrecher systematisch zur Rechenschaft zu ziehen.

Kiew Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat am Dienstagabend in einer Videobotschaft ein neues Informationssystem zu Kriegsverbrechen angekündigt. In der kommenden Woche solle das „Buch der Folterer“ gestartet werden.

Gesammelt werden bestätigte Informationen über Kriegsverbrecher und Kriminelle der russischen Streitkräfte, sagte Selenski in seiner abendlichen Videobotschaft. „Ich habe wiederholt betont, dass sie alle zur Rechenschaft gezogen werden. Und wir gehen das Schritt für Schritt an“, so der Präsident.

Ukraine-Krieg: Selenski will Kriegsverbrecher zur Rechenschaft ziehen

Bei den gesammelten Informationen gehe es um „spezifische Fakten über spezifische Menschen, die spezifische Gewaltverbrechen gegen Ukrainer begangen haben“, führte Selenski weiter aus.

Es gehe darum, nicht nur die direkten Täter wie etwa die Soldaten zur Verantwortung zu ziehen, sondern auch deren Befehlshaber, die die Taten ermöglicht hätten – „in Butscha, in Mariupol, in all unseren Städten“.

