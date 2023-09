 Kriminalität: Diebstahlwelle setzt Einzelhändlern in den USA zu

Washington Ein kurzer Gang in die Drogerie, morgens an einem Wochentag. Der Laden ist beinahe menschenleer. Plötzlich betreten drei vermummte Männer das Geschäft. Sie räumen ganze Regale leer: Rasierklingen, Waschmittel, Kosmetika und Süßigkeiten verschwinden in schwarzen Rucksäcken. Keine Minute dauert der Überfall, dann ziehen sie weiter. Ein Mitarbeiter, der die Szene beobachtet hat, kommentiert schulterzuckend: „Dagegen kann ich nichts tun.“

Die Szene, die sich in der US-Hauptstadt Washington ereignet hat, spielt sich in dieser Form überall in den USA ab. Seit 2021 verzeichnen amerikanische Einzelhändler immer mehr Diebstähle, der vor allem in Großstädten Spuren hinterlässt: Viele Ketten schließen Waren in Glasvitrinen ein oder engagieren Sicherheitsleute.

Kürzlich schlugen gleich mehrere CEOs der größten Einzelhändler Alarm. Im August gaben Home Depot, Target, Walmart, Dollar Tree und andere Konzerne Verluste für das zweite Quartal bekannt – und machten dafür vor allem „Warenschwund“ verantwortlich. Target-CEO Brian Cornell sprach von einem „inakzeptablen Ausmaß von Diebstahl im Einzelhandel und organisierter Einzelhandelskriminalität“.

Die Kette geht davon aus, dass sie in diesem Jahr bis zu einer Milliarde Dollar durch „nicht erfasste Bestände“ verlieren wird. Im Vorjahr lag die Schadenssumme bei 700 Millionen Dollar. Laut einer Erhebung von Capital One Shopping Research dürften die Verluste durch Diebstähle und Vandalismus in diesem Jahr erstmals die 100-Milliarden-Dollar-Marke knacken.

Doch nicht nur die Zahl der Diebstähle steigt, sondern auch die Bedrohung von Angestellten. Laut Cornell hätten sich „Vorfälle von Gewalt oder Gewaltandrohung“ in Target-Filialen im ersten Halbjahr 2023 mehr als verdoppelt.

Waffenland USA: Mitarbeiter dürfen nicht eingreifen

In den USA, wo der private Waffenbesitz weitgehend unreguliert ist, führt das zu einer potenziell tödlichen Gemengelage: So eskalierte im vergangenen November ein Raubzug in einem Supermarkt im US-Bundesstaat Maryland, als ein bewaffneter Mitarbeiter sich mit einer ebenfalls bewaffneten Diebin einen Schusswechsel lieferte. Beide kamen dabei ums Leben.

Wegen der hohen Waffendichte in den USA – jeder dritte Erwachsene gibt an, eine Waffe zu besitzen – halten Einzelhändler ihre Mitarbeiter dazu an, Diebe nicht zu stoppen. In der Regel wird erst dann die Polizei gerufen, wenn die Einbrecher wieder weg sind – wenn das überhaupt passiert. Vor allem Kleinunternehmer, sagen Experten, würden Überfälle häufig gar nicht melden, aus Angst vor höheren Versicherungskosten.

Dieses Jahr könnte der Schaden durch Diebstahl und Vandalismus im US-Einzelhandel mehr als 100 Milliarden Dollar betragen. (Foto: Reuters) Target-Laden in New York

Die Gründe für die vielen Diebstähle sind komplex. Denn die Zahlen der schwere Gewaltverbrechen, Morde, Raubüberfälle oder Vergewaltigungen sind in vielen Teilen der USA rückläufig, nachdem es während der Pandemie einen Anstieg gegeben hatte.

Doch dieser Trend scheint nicht für Laden- und Autodiebstähle zu gelten. Organisierte Kleinkriminalität sei auf dem Vormarsch, erklärte die US Chamber of Commerce, die größte amerikanische Business-Lobbygruppe, in einem Report. Diebe würden sich besser und schneller vernetzten, und zunehmend strategisch und in größeren Gruppen durch Stadtviertel ziehen. Boulevardmedien haben das Phänomen „Flash-Mob-Robberies“ oder „Mobberies“ getauft.

Kriminelle Gruppen rekrutieren Drogensüchtige

John Branch, Polizeichef im Nordwesten Washingtons, spricht von einer „gesunkenen Hemmschwelle“, die er beobachte. „Es ist eine andere Ebene. Es geht hier nicht mehr um Graffiti an der Wand. Kinder halten dir eine Waffe ins Gesicht“, sagte er diese Woche in einer Bürgerversammlung im Bezirk Cleveland Park.

Auch sehe er neue Herausforderungen durch die Macht sozialer Medien. So ist die Zahl der Autodiebstähle in den USA in diesem Jahr stark angestiegen, mancherorts habt sie sich sogar verdoppelt. Zuvor hatte eine millionenfach abgespielte „Tiktok-Challenge“ für Laien erklärt, wie man Autos der Marken Kia und Hyundai leicht knacken kann.

Branch warnte „Wir sind auf diesen Anstieg der Diebstähle nicht vorbereitet, wir haben nicht die Manpower dafür.“ Ein Grund für die hohen Zahlen sei der gestiegene Missbrauch synthetischer Drogen wie Fentanyl.

Während der Pandemie hatte sich die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem starken Schmerzmittel Fentanyl verdreifacht, und laut der Chamber of Commerce rekrutieren die kriminellen Gruppen häufig Süchtige, um für sie zu stehlen.

Unternehmen kritisieren milde Strafen

Die Organisation kritisiert zudem die zu schwachen Gesetze in der Strafverfolgung: In vielen US-Bundesstaaten gilt Diebstahl unter 1000 Dollar als Vergehen, nicht als Verbrechen, und wird entsprechend weniger hart bestraft. Andere Experten sehen einen Zusammenhang zu Finanzsorgen aufgrund der Inflation, die Menschen in Armut dazu bringe, „das Nötigste wie Brot und Fleisch“ zu stehlen. Belastbare Statistiken dazu gibt es bislang nicht.

>> Lesen Sie auch: Walmart prüft Lieferungen aus Kambodscha – Fertigung in Frauengefängnis?

Im Juni trat nun ein Gesetz in Kraft, das große Online-Plattformen wie Amazon, Ebay und Walmart verpflichtet, die Identität ihrer Drittanbieter konsequenter zu prüfen. Damit soll verhindert werden, dass Diebe anonym gestohlene Waren weiterverkaufen.

Bis das Gesetz Wirkung zeigen könnte, greifen die Einzelhändler zu eigenen Maßnahmen: Ein Supermarkt der Kette Giant will demnächst alle Markenprodukte, die im Netz besonders begehrt sind, aus seinen Regalen verbannen – und nur noch die weniger populäre Hausmarke anbieten.

Juweliere oder Tech-Stores experimentieren mit Nebelmaschinen, die per Alarm ausgelöst werden und Diebe desorientieren sollen. Walmart geht noch einen Schritt weiter: Eine Filiale in Atlanta soll künftig eine Polizeiwache beherbergen.

Mehr: „Tipflation“ außer Kontrolle – US-Reisenden droht der Trinkgeld-Schock