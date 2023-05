Kriminalität Mann erschießt zwei Menschen in Südfrankreich bei Sporthalle

Der Täter erschoss eine Frau und einen Mann in Saint-Dionisy bei Nîmes. Daraufhin brachte er sich selbst um. Die Motive der Tat blieben zunächst unklar.

Nähere Informationen zu den Opfern und dem Täter gab es zunächst nicht. (Foto: IMAGO/Le Pictorium) Französische Polizisten im Einsatz

Saint-Dionisy In Südfrankreich hat ein Mann zwei Menschen bei einem Sportzentrum erschossen. Der Täter habe am Samstagmittag erst eine Frau vor dem Gebäude in Saint-Dionisy bei Nîmes getötet. Dann habe er in dem Zentrum einen Mann erschossen, sagte ein Sprecher der Gendarmerie der Deutschen Presse-Agentur.

Anschließend brachte der Mann sich auf der Straße selbst um. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Auch nähere Informationen zu den Opfern und dem Täter gab es nicht.

