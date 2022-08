 Kriminalität: Wie das organisierte Verbrechen Mexikos Wirtschaft ins Chaos stürzt

Viele Teile Mexikos stehen unter der Kontrolle der Kartelle; Regierung und Polizei scheinen zu resignieren. Eine neue Welle der Gewalt ruft die Wirtschaft auf den Plan.

Die Gewalt der Kartelle in Mexiko richtet sich zunehmend gegen Zivilisten. (Foto: Reuters) Brennendes Auto in Zapopan

Mexiko-Stadt Das organisierte Verbrechen hat Mexikos Wirtschaft fest im Griff – wenn auch nur indirekt. In Michoacán im Westen Mexikos blieben in der vergangenen Woche die für den Export in die USA bestimmten Avocados auf den Lkws liegen. In Chihuahua im Norden des Landes gingen zur gleichen Zeit zahlreiche Arbeiter mehrere Tage nicht in ihre Fabriken. Im bei Touristen beliebten Bundesstaat Baja California an der Pazifikküste blieben die Geschäfte geschlossen.

Die Menschen hatten Angst, ins Kreuzfeuer oder in den direkten Fokus der Kartelle zu geraten. Innerhalb weniger Tage fackelten kriminelle Gruppierungen in großen Städten landesweit Autos ab, sperrten Straßen und setzten Geschäfte in Brand. In Ciudad Juárez schossen Mitglieder der Bande „Los Mexicles“ wahllos auf die Bevölkerung. An einem Tag starben dort elf Menschen, darunter eine Familie in einer Pizzeria und ein Radioteam, das über die Aggressionen berichten wollte.