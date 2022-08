Krise im Pazifik „Wir lassen uns von keiner Kraft stoppen“ – China veröffentlicht Taiwan-Manifest

Experten zeigen sich durch das chinesische Weißbuch alarmiert. Der Westen müsse darauf reagieren. Ist ein Krieg im Pazifikraum noch zu verhindern?

Das chinesische Militär demonstriert derzeit vor Taiwan seine Stärke. (Foto: dpa) Chinesischer Pilot

Tokio China hat ein neues Weißbuch zu Taiwan vorgelegt – und verschärft damit den Konflikt mit dem Inselstaat. Die Publikation macht deutlich, dass es für die Führung in Peking keinen Kompromiss gibt: Sie erhebt unmissverständlich ihren Anspruch auf den Inselstaat. „Taiwan hat seit uralten Zeiten zu China gehört“, heißt es in dem Text.

Dieser Zustand müsse wiederhergestellt werden: „Das Rad der Geschichte rollt auf die nationale Wiedervereinigung zu, wir lassen uns von keiner Person und keiner Kraft stoppen.“

Das Weißbuch folgt auf beispiellose Militärübungen in der Nähe der Insel, die von der Volksrepublik als ihr Territorium beansprucht wird. Auslöser war der Protest gegen den Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi in Taiwan letzte Woche.

China hatte in zwei früheren Weißbüchern zu Taiwan in den Jahren 1993 und 2000 erklärt, dass es nach einer „Wiedervereinigung“ keine Truppen oder Verwaltungspersonal nach Taiwan entsenden würde. Dieses Versprechen wurde in der neuen Publikation zurückgenommen.

