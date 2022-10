Krise zwischen Deutschland und Frankreich Macron warnt die Bundesregierung vor einer Isolation

Die Absage des deutsch-französischen Ministerrats hat die Differenzen zwischen Berlin und Paris offengelegt. Präsident Macron wird in seiner Kritik an der Bundesregierung deutlicher.

Der Haussegen in den deutsch-französischen Beziehungen hängt schief. (Foto: IMAGO/Christian Spicker) Olaf Scholz (r.) und Emmanuel Macron in Berlin

Paris, Berlin In der offiziellen Version sind Terminprobleme dafür verantwortlich, dass der Deutsch-Französische Ministerrat in der kommenden Woche nicht mehr stattfindet. „Die Verschiebung hängt mit Terminkomplexitäten einiger Minister zusammen“, sagte der französischen Finanzminister Bruno Le Maire. „Das hat nichts mit politischen Schwierigkeiten zu tun.“

Auch in der Bundesregierung wurde auf „schlichte logistische Schwierigkeiten“ verwiesen, so seien Kabinettsmitglieder wegen parallel stattfindender Schulferien in Berlin verhindert. Regierungssprecher Steffen Hebestreit räumte aber ein, dass bei einigen bilateralen Fragen noch Klärungsbedarf bestehe: „Diese Abstimmungen bedürfen noch einiger Zeit.“

Die plötzliche Absage des Treffens in Fontainebleau zeigt, wie schlecht es aktuell um die deutsch-französischen Beziehungen bestellt ist. Seit Wochen ist in der französischen Regierung wachsender Unmut über die deutsche Politik zu vernehmen. Die Unzufriedenheit gilt gerade auch Kanzler Olaf Scholz (SPD), dem in Paris nationale Egoismen in der Energiekrise vorgeworfen werden.

Treffen zwischen Scholz und Macron: Krise zwischen Deutschland und Frankreich?