Kritische Infrastruktur EU warnte schon im Frühjahr vor Einstieg der Chinesen in den Hamburger Hafen

Der Streit um die Beteiligung von Chinas Staatsreederei Cosco am Hamburger Hafen hat eine längere Vorgeschichte als bekannt. Schon im Frühjahr empfahl die EU, den Deal zu untersagen.

Die Bundesregierung streitet um den Einstieg eines chinesischen Investors. (Foto: dpa) Terminal im Hamburger Hafen

Brüssel, Berlin Die EU-Kommission hat die Bundesregierung schon im Frühjahr davor gewarnt, Anteile an einem Hamburger Hafen Terminal an die chinesische Staatsreederei Cosco zu verkaufen. In ihrer Einschätzung habe die Kommission darauf verwiesen, dass sensible Informationen über das Hafengeschäft an China abfließen könnten, erfuhr das Handelsblatt von mit der Angelegenheit vertrauten Personen.

Zudem hätten die Brüsseler Experten das Argument vorgebracht, dass der Hamburger Hafen nicht nur eine zivile, sondern auch militärische Bedeutung habe. Deshalb sei besondere Vorsicht beim Einstieg eines chinesischen Investors geboten.

Die Bundesregierung muss derzeit darüber entscheiden, ob sie den Deal genehmigt. Alle Fachministerien haben sich dagegen ausgesprochen. Allein das Kanzleramt sieht keine stichhaltigen Gründe für eine Untersagung. Der Hamburger Hafen fürchtet einen Wettbewerbsnachteil, in Antwerpen und Rotterdam sei Cosco schon an einem Terminal beteiligt.