Kuba-Flucht 115.000 Einwanderer in sechs Monaten: USA wollen Migration aus Inselstaat stoppen

Die Entspannungen in den Beziehungen zu den USA sorgen für Erleichterung in Kuba. Experten vermuten hinter dem Schritt innenpolitisches Kalkül.

Die US-Regierung hat jüngst angekündigt, unter anderem wieder Direktflüge zwischen den USA und Kuba zu ermöglichen. (Foto: dpa) Mann mit kubanischer und US-Flagge

Bogotá Mit Erleichterung haben kubanische Experten die angekündigte Teilaufhebung der US-Sanktionen gegen die kommunistische Karibikinsel aufgenommen. Der Wirtschaftswissenschaftler Pavel Vidal bezeichnete die Entwicklungen als „positives politisches Signal“. „Es ist der Beginn eines neuen Tauwetters zwischen Havanna und Washington“, unterstrich er.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen seien vermutlich begrenzt, sagte Vidal, der an der katholischen Xaveriana-Universität in Kolumbien lehrt und früher bei der kubanischen Zentralbank arbeitete. „Kubas Wirtschaft liegt aber so am Boden, dass jede Erleichterung willkommen und eine Hilfe ist.“ Es profitiere vor allem der Privatsektor der Insel, in dem 15 Prozent der wirtschaftlich aktiven Bevölkerung zum Beispiel in Restaurants, Hotels oder im Kleingewerbe wie in Nagelstudios tätig ist.

Wirklich große Wirkung entfalteten die Erleichterungen erst dann, wenn ihr weitere Flexibilisierungen von beiden Seiten folgten, betonte Vidal. Jetzt müsse auch die Regierung in Havanna ihrerseits die Wirtschaftsreformen vorantreiben.