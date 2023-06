 Künstliche Intelligenz: Bremst der AI Act die KI-Entwicklung in Europa?

Die EU will die größten Gefahren von Künstlicher Intelligenz abwehren. Die Branche fürchtet, im globalen Wettbewerb abgehängt zu werden. Das sind die größten Risiken.

Die Branchenverbände befürworten eine Regulierung von Künstlicher Intelligenz prinzipiell, warnen aber vor einem Schaden für die Unternehmen. (Foto: dpa) ChatGPT

Brüssel Die europäischen Gesetzgeber sind stolz auf sich: Während die Amerikaner gerade entdecken, dass es Regeln für Künstliche Intelligenz braucht, ist in Brüssel das entsprechende Gesetz fast fertig. Das Europaparlament hat an diesem Mittwoch seine Position zum „AI Act“ beschlossen, dem Gesetz, das KI-Anwendungen in Risikoklassen einteilt und entsprechende Auflagen macht.

Die Branchenverbände befürworten eine Regulierung prinzipiell, warnen aber vor einem Schaden für die Unternehmen: „Wenn die Regelkonformität zu komplex, teuer und aufwendig ist, dann ist das ein negativer Standortfaktor“, sagt Lukas Klingholz, Leiter Künstliche Intelligenz beim Digitalverband Bitkom.

Der KI-Verband fürchtet sogar, dass der AI Act ein hohes Maß an Unsicherheit mit sich bringt, das „langfristig die Innovationskraft des gesamten Wirtschaftsstandorts Europa gefährden könnte“.