Kurilen-Inseln Russlands Ostfront: Japan schwenkt vom Kumpel- auf Konfliktkurs

Tokio Mit dem heißen Krieg an Russlands westlicher Grenze flammt ein alter kalter Konflikt an der Ostfront erneut auf. Im Gebietskonflikt zwischen Russland und Japan um die strategisch wichtigen vier südlichen Kurilen-Inseln ist Tokio zu einer scharfen Rhetorik zurückgekehrt, die das Land lange Zeit in der Hoffnung auf bessere Beziehungen zum Nachbarn aufgegeben hatte.

In der kommenden Ausgabe des „Diplomatic Bluebook“, eines Jahresberichts des japanischen Außenministeriums, werden die von Russland besetzten Inseln zum ersten Mal seit 2011 als „inhärenter“ Teil Japans bezeichnet, berichten japanische Medien. Außerdem belebt die Regierung den klaren Begriff „illegale Besetzung“ wieder.

Vorige Woche ergänzte Tokio zudem bereits bestehende Sanktionen gegen Russland um einen Kohleimportstopp, Maßnahmen gegen rund 400 weitere Russen und die Ausweisung von russischen Diplomaten. Kunihiko Miyake, ein früherer japanischer Top-Diplomat und jetzt Forschungsdirektor des Canon Institute for Global Studies, bezeichnete diesen Kurs des Premierministers Fumio Kishida als eine „signifikante Abkehr von der früheren Position der japanischen Regierung“.

James Brady, Nordostasien-Experte beim US-amerikanischen Sicherheitsberater Teneo Intelligence, sieht das ähnlich: „Die jüngsten Ereignisse haben die jahrelangen Bemühungen Japans um eine Verbesserung der Beziehungen zu seinem nördlichen Nachbarn zunichtegemacht.“ Wie Deutschland schwenkt damit auch ein anderer bisheriger Fürsprecher für gute Beziehungen mit Russland von einem Kumpelkurs auf Konfrontation um – mit weitreichenden Folgen für Asiens Machtbalance.

Dabei scheint Japans Wende drastischer als die deutsche. Sehr viel stärker als die ehemalige Kanzlerin Angela Merkel versuchte Japans vormaliger Regierungschef Shinzo Abe, enge persönliche Beziehungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin aufzubauen. In seiner insgesamt neunjährigen Amtszeit traf er den Kreml-Chef mehr als zwei Dutzend Mal und schenkte ihm sogar einen Hund, einen japanischen Akita mit dem Namen Yume (Traum).

Von Japan beanspruchte Pazifik-Insel. (Foto: Kyodo News/Getty Images) Insel Kunashiri

Dabei ging es Abe in seiner 2013 festgelegten Russland-Politik weniger um große Öl- und Gaslieferungen oder Russland als Markt, sondern um Geopolitik. Der japanische Regierungschef wollte Russland von Japans strategischem Rivalen China lösen und durch gemeinsame Investitionen in Öl- und Gasprojekte auf der Insel Sachalin und in der sibirischen Arktis an Japan binden.

Doch vor allem träumte Abe davon, Russland zu einer Rückgabe von wenigstens zwei der vier Kurilen-Inseln zu bewegen, um endlich einen Friedensvertrag zwischen den Nachbarn abschließen zu können.

Der lange Streit um die Kurilen

Die in Japan als „nördliche Gebiete“ bezeichneten Inseln stehen seit dem ersten bilateralen Grenzvertrag der beiden Länder im Jahr 1855 im Mittelpunkt nachbarschaftlichen Streits. Damals wurden die vier Inseln neben weiteren Gebieten Japan zugesprochen. Später gab das Kaiserreich seine Hälfte der russischen Insel Sachalin auf und erhielt dafür die gesamte Inselkette, die sich von der nordjapanischen Insel Hokkaido bis zur sibirischen Halbinsel Kamtschatka hinzieht.

Mit dem Aufstieg der Sowjetunion zur Weltmacht wurde die japanische Inselkette vor ihrer Ostküste, die den freien Zugang zum Pazifik verhinderte, zum strategischen Ärgernis. Der sowjetische Führer Josef Stalin nutzte daher Japans Zusammenbruch im Zweiten Weltkrieg: Er brach kurz vor Kriegsende einen Nichtangriffspakt mit Japan und besetzte die japanischen Kurilen-Inseln.

Nach dem Krieg erkannten die Siegermächte Japan die meisten Gebiete ab, nicht aber die südlichen Kurilen. In einer gemeinsamen Deklaration mit Japan erklärte die Sowjetführung 1956 sogar, wenigstens die zwei kleineren Inseln Habomai und Shikotan zurückzugeben, aber die beiden größeren Inseln Etorofu und Kunashiri zu behalten.

Laut dem Russland-Experten James Brown vom Japan-Campus der Temple-Universität gründete der spätere Premierminister Abe gegen den Rat von Experten und Diplomaten auf dieser Erklärung seine Kurilen-Politik. „Aber dabei handelte es sich um schlechtes Urteilsvermögen.“ Da sich die Sowjetunion nur wenige Jahre nach der Deklaration geweigert hatte, ihrer Verpflichtung aus der Deklaration nachzukommen, habe es keine Chance auf einen Deal gegeben.

Japan ist auf der Suche nach neuen Militärallianzen. (Foto: AP) Yoshimasa Hayashi mit Antony Blinken

2019 erklärte Russlands Außenminister Sergej Lawrow unmissverständlich, dass eine Aufgabe der Inseln nicht zur Debatte stünde. Ein Jahr später legte der Kreml in Russlands Verfassung fest, kein Territorium aufzugeben. Um diese Haltung zu untermauern, folgten die Stationierung von Luftabwehrraketen, 2021 ein Besuch des russischen Ministerpräsidenten Michail Mischustin auf den Kurilen, die Einrichtung von Wirtschaftssonderzonen in der Region und jetzt die Beendigung der Gespräche über einen Friedensvertrag zwischen Japan und Russland.

Japans Regierung hielt hingegen selbst nach Abes Rücktritt im September 2020 offiziell an seiner Hoffnung auf eine Einigung fest. Abes Nachfolger wollte den einflussreichen Politiker nicht vor den Kopf stoßen, meint der Russland- und Japan-Experte Brown. Doch seit Russlands Angriff auf die Ukraine ist Premierminister Kishida einer der größten Verfechter von Sanktionen.

„Ich war ein wenig überrascht von der Reaktion“, sagte Brown. Vorgänger Abe musste bei Russlands erster Invasion in der Ukraine im Jahr 2014 zu Strafmaßnehmen gedrängt werden. Nun ging Kishida aus eigenem Antrieb sogar weiter als der zweite ostasiatische US-Verbündete Südkorea.

Kishida spendete bereits zu Beginn des Kriegs nicht-tödliche militärische Güter an die Ukraine, für Japan ein enormer Schritt. Denn im Gegensatz zum zweiten Verlierer des Zweiten Weltkriegs, Deutschland, hat sich das Land seit 1945 an keinen Kampfeinsätzen beteiligt und kaum Waffen exportiert.

Harte Wirtschaftssanktionen

Darüber hinaus stellte Kishida umgehend humanitäre Hilfe in Höhe von 200 Millionen US-Dollar bereit, fror Vermögenswerte zahlreicher hochrangiger russischer Beamter, mit dem Militär verbundener Einrichtungen und Banken ein und beteiligte sich an der Isolierung russischer Finanzinstitute vom internationalen Zahlungssystem Swift.

An der Handelsfront schränkte Japan die Ausfuhr von hochwertigen Gütern einschließlich Luxusautos ein, setzte sich dafür ein, dass Russland den Status der Meistbegünstigung bei der WTO verliert und erhöhte die Einfuhrzölle für russische Waren. Zudem schlossen viele japanische Konzerne, darunter der weltgrößte Autobauer Toyota und der Modekonzern Fast Retailing, russische Werke beziehungsweise Läden.

Gleichzeitig gewinnt mit Russlands Aggression die Diskussion über eine raschere Aufrüstung Japans und über neue Militärallianzen an Fahrt. Nicht nur diskutiert die regierende Liberaldemokratische Partei (LDP) derzeit die Anschaffung von Angriffswaffen, um Schläge gegen feindliche Militärbasen in Nordkorea und China durchführen zu können.

Der frühere Regierungschef Abe bringt auch offen einen möglichen militärischen Beistand für Taiwan im Falle einer Invasion durch China und die Stationierung von amerikanischen Atomwaffen und damit auch Mittelstreckenraketen in die Debatte ein. Der Verteidigungsminister Nobuo Kishi fordert zudem, dem deutschen Vorbild zu folgen und den Verteidigungshaushalt schnell und drastisch aufzustocken.

Außerdem wurde der japanischen Regierung angeboten, an der bisher trilateralen Militärallianz aus Australien, den USA und Großbritannien (Aukus) teilzunehmen, berichtete diese Woche die Zeitung „Sankei Shimbun". Dies wäre ein starkes Signal gegen China und seinen strategischen Partner Russland. Kishidas Vertrauter Yoshimasa Hayashi nahm kürzlich als erster Außenminister Japans an einer Nato-Tagung teil – ein weiteres Zeichen für eine stärkere globale Kooperation.

Japan ist auf der Suche nach neuen Militärallianzen. (Foto: Getty Images) Japans Premierminister Kishida (3. v. l.) beim Nato-Treffen

Nur einen Bereich klammert die Regierung bisher aus ihrer Konfrontationspolitik aus: die mit japanischem Kapital finanzierten Öl- und Gasfelder in Sibirien. An dem Projekt Sachalin 1 ist Japans Regierung über das Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (Meti) sogar direkt beteiligt, an Sachalin 2 wirken zwei große japanische Handelshäuser mit, die Japans Rohstoffimporte organisieren.

Das Meti plädiert dafür, an den Projekten festzuhalten. Ein Grund ist die Sorge, dass China sich sonst die Quellen sichern könnte, ein anderer Japans Energiesicherheit. Russische Öl- und Flüssiggaslieferungen machen zwar nur einen kleinen Teil der japanischen Importe aus. Aber das Meti will möglichst viele Quellen anzapfen, um das fast vollständig von Energieimporten abhängige Land gegen Krisen abzusichern.

Doch wie lange Kishida Japans Investitionen in Sachalin 1 und 2 noch rechtfertigen kann, ist offen. Einen militärischen Konflikt hält Experte Brown zwar für sehr unwahrscheinlich, nicht aber eine Eskalation, zum Beispiel eine Festnahme japanischer Fischer durch Russland.

Zudem könnte Kishida doch noch zu Energiesanktionen getrieben werden. Bei der Verhängung zusätzlicher Sanktionen gab er bereits eine neue Richtung vor: „Wir werden unsere Abhängigkeit von Energie aus Russland senken.“ Damit wird eines klar: An Russlands kalter Ostfront wird es auf absehbare Zeit keine guten Nachrichten mehr geben, sondern im besten Fall nur einen weiteren eingefrorenen geopolitischen Konflikt.

