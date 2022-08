Kyriakos Mitsotakis Griechischer Premier gerät in Bespitzelungsaffäre in Erklärungsnot

Griechenlands Regierungschef hatte in einer Fernseherklärung die Telefonüberwachung des Oppositionspolitikers als „rechtens“, zugleich aber als „Fehler“ bezeichnet.

Athen Seit seinem Amtsantritt vor drei Jahren regiert der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis im Krisenmodus. Erst die Belagerung der griechisch-türkischen Grenze durch Zehntausende Migranten, dann die Pandemie sowie der Streit mit der Türkei um die Hoheitsrechte und Wirtschaftszonen in der Ägäis, gefolgt von Inflationsschock und Energienotstand.

Und nun die nächste Krise. Diesmal ist sie hausgemacht. Die Affäre um die Bespitzelung eines prominenten Oppositionspolitikers und eines Investigativjournalisten wirft einen dunklen Schatten auf die Erfolgsbilanz des Athener Premiers.

Vergangenen Freitag war bekannt geworden, dass der griechische Geheimdienst im Herbst 2021 den damaligen Europaabgeordneten und heutigen Chef der zweitgrößten Oppositionspartei Pasok, Nikos Androulakis, drei Monate lang abgehört hatte. Auch der Finanzjournalist Thanasis Koukakis, der Themen wie Korruption und Geldwäsche recherchiert, wurde bespitzelt.

Premier Mitsotakis hatte sich den Geheimdienst gleich nach seinem Amtsantritt im Sommer 2019 direkt unterstellt. Trotzdem will er von der Telefonüberwachung des Politikers nichts gewusst haben. Zum Abhörfall Koukakis äußert sich Mitsotakis bisher gar nicht.

Für die linke Opposition ist das eine Steilvorlage: Sie versucht, die Abhöraffäre zur Staatskrise zu stilisieren. Oppositionschef Alexis Tsipras fordert den Rücktritt des Premiers und Neuwahlen. Unangenehmer für Mitsotakis ist, dass sich nun auch Staatspräsidentin Katerina Sakellaropoulou in die Debatte einschaltet. Es ist ungewöhnlich, dass sich Griechenlands Präsidentin zu innenpolitischen Kontroversen äußert. Denn als Staatsoberhaupt hat sie eigentlich nur repräsentative Kompetenzen.

In einer schriftlichen Erklärung zu der Abhöraffäre bezeichnet die Präsidentin den Schutz der Vertraulichkeit der Kommunikation als „grundlegende Voraussetzung für eine demokratische und freiheitliche Gesellschaft“. Die in der Verfassung vorgesehenen Ausnahmen aus Gründen der nationalen Sicherheit müssten „eng ausgelegt werden und ihre Umsetzung mit den Grundsätzen der Rechtsstaatlichkeit und Verhältnismäßigkeit im Einklang stehen“.

Rechtmäßigkeit und Transparenz staatlichen Handelns seien „nicht nur eine Garantie für die Rechte des Einzelnen, sondern auch der wichtigste Indikator für die Qualität unserer Demokratie“ schreibt die studierte Juristin Sakellaropoulou und fordert „die sofortige und vollständige Aufklärung“ der Überwachungspraktiken.

„Was macht mich zu einer nationalen Gefahr?“

Mitsotakis hatte am Montag in einer Fernseherklärung die Telefonüberwachung des Oppositionspolitikers als „rechtens“, zugleich aber als „Fehler“ bezeichnet. Er sei nicht informiert worden und hätte die Überwachung „niemals zugelassen“, wenn er davon gewusst hätte. Wegen der Affäre mussten der Geheimdienstchef und der Stabschef des Ministerpräsidenten zurücktreten. Aber damit ist die Affäre für Mitsotakis noch lange nicht ausgestanden. Der abgehörte Nikos Androulakis lässt nicht locker, er verlangt Aufklärung.

Der griechische Geheimdienst begann, den Europaabgeordneten abzuhören, als er im September 2021 seine Kandidatur für den Vorsitz der Pasok, der drittgrößten Partei des Landes, bekannt gab. Nach seiner Wahl zum Pasok-Chef im Dezember 2021 endete die Überwachung. Androulakis verlangt von Mitsotakis Auskunft, warum er und seine telefonischen Gesprächspartner, „darunter frühere Ministerpräsidenten, Abgeordnete und Mitglieder meiner Partei“, abgehört wurden. „Was macht mich zu einer nationalen Gefahr?“, will er wissen.

Dazu schweigt Mitsotakis bisher ebenso wie zum Abhörfall Koukakis. Unter dem Druck der Opposition hat die Regierung inzwischen zugestimmt, die Affäre im Herbst vor einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu bringen. Sie stimmte auch einer außerordentlichen Parlamentsdebatte zu. Dafür sollen die Abgeordneten am 22. August vorzeitig aus der Sommerpause zurückkehren.

Die politischen Konsequenzen des Skandals sind noch nicht abzusehen. Der 54-jährige konservative Premier war bisher vom Erfolg verwöhnt. Mitsotakis steuerte das Land sicher durch die Pandemie, meisterte mit kühlem Kopf die Spannungen mit der benachbarten Türkei, setzte Reformen um und legte die Fundamente für ein starkes Wirtschaftswachstum. Jetzt erwägt Oppositionschef Tsipras offenbar einen Misstrauensantrag gegen Mitsotakis. Der hätte zwar angesichts der absoluten Mehrheit der konservativen Regierungspartei Nea Dimokratia (ND) wenig Aussicht auf Erfolg.

Trotzdem wird es eng für Mitsotakis. Spätestens im nächsten Frühjahr wird in Griechenland ein neues Parlament gewählt. In den Umfragen lag zwar die ND bisher deutlich vorn. Aber die Abhöraffäre könnte den linken Oppositionsparteien Zulauf bringen.

