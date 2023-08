Länder-Serie So stark ist die Wirtschaft von Nato-Mitglied Finnland

Finnland hat seit seinem Nato-Beitritt enorm an Bedeutung für die Sicherheit Deutschlands gewonnen. Doch auch für die deutsche Wirtschaft spielt das Land eine wichtige Rolle.

Zu den wichtigsten Handelspartnern Finnlands gehören mehrere EU-Staaten. Helsinki

Düsseldorf Monatelang stand Finnland in den Schlagzeilen, weil die Türkei den Beitritt des Landes in die Nato blockierte. Das änderte sich im April dieses Jahres, nachdem Ankara dem finnischen Beitritt in das Verteidigungsbündnis schließlich doch zugestimmt hatte.

Hintergrund der Nato-Mitgliedschaft ist vor allem die geografische Lage Finnlands. Das skandinavische Land teilt eine mehr als 1300 Kilometer lange Grenze mit Russland.

Weltweite Aufmerksamkeit bekam zudem die ehemalige finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin. Die Sozialdemokratin wurde 2019 im Alter von 34 Jahren zur Ministerpräsidentin gewählt und war seinerzeit die jüngste Regierungschefin weltweit. Im Sommer 2022 kursierte ein Partyvideo von Marin, das für Kontroversen sorgte. Bei der Parlamentswahl 2023 verlor sie ihre Mehrheit.

Bekannt ist Finnland nicht zuletzt für sein Bildungssystem. In Deutschland gilt das Land unter anderem wegen guter Ergebnisse in den Pisa-Studien als Vorbild.