Lage am Abend Österreichs Kanzler Nehammer trifft am Montag Putin in Moskau – Scholz sichert Selenski Hilfe zu

Karl Nehammer ist der erste westliche Regierungschef, der seit Kriegsbeginn zum Kremlchef reist. Aus der Region Kiew werden trotz des Rückzugs russischer Truppen neue Kriegsgräuel gemeldet.

Österreichs Kanzler trifft am Montag Wladimir Putin. (Foto: IMAGO/SEPA.Media) Karl Nehammer

Berlin Karl Nehammer ist der erste EU-Regierungschef, der seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine in Moskau auf Wladimir Putin treffen wird. Österreichs Bundeskanzler wird am Montagnachmittag mit dem Kremlchef sprechen, wie Regierungssprecher Daniel Kosak am Sonntagabend bekanntgab. Der Kreml bestätigte das Treffen.

Kosak sagte, die Reise des österreichischen Regierungschefs verfolge drei Ziele: Der Krieg müsse aufhören. Das klinge banal, sei aber das Wichtigste. Ferner erwarte die ukrainische Regierung für die kommenden Tage eine „große Schlacht“ im Osten des Landes. Hierfür müssten Absprachen für humanitäre Korridore getroffen werden. Drittens wolle Nehammer bei Putin die Kriegsverbrechen der russischen Armee in der Ukraine ansprechen. Diese müssten von unabhängiger internationaler Seite aufgeklärt werden.

Aus dem Umfeld des österreichischen Kanzlers verlautete laut Deutscher Presse-Agentur, er agiere abgestimmt mit den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat derweil erneut mit Selenski telefoniert. Der Sozialdemokrat habe „die abscheulichen Kriegsverbrechen des russischen Militärs“ verurteilt und der Ukraine volle Unterstützung zugesagt, wie die Bundesregierung mitteilte.

Die russischen Truppen haben sich inzwischen aus nördlichen Gebieten rund um die Hauptstadt Kiew zurückgezogen, um sich neu zu formieren. General Alexander Dwornikow soll laut US-Sicherheitsberater Jake Sullivan die Leitung des russischen Kriegseinsatzes übernommen haben.

Aus der Region Kiew werden trotz des Rückzugs immer neue Kriegsgräuel gemeldet. Westlich von Kiew etwa fanden ukrainische Behörden nach eigenen Angaben tote Zivilisten in einer Grube nahe einer Tankstelle in Busowa. Auf der Trasse von Kiew nach Schytomyr seien Leichen bei beschossenen Autos gefunden worden, sagte Gemeindevorsteher Taras Didytsch im Fernsehen.

Generalstaatsanwältin: Mehr als 1200 Tote in der Region Kiew entdeckt

In der gesamten Region Kiew sind laut der ukrainischen Generalstaatsanwältin Iryna Wenediktowa mittlerweile mehr als 1200 tote Ukrainer entdeckt worden. Sie nannte Putin den „Hauptkriegsverbrecher des 21. Jahrhunderts“.

Die Ukraine habe 5600 Fälle mutmaßlicher Kriegsverbrechen mit 500 Verdächtigen identifiziert. Dazu gehöre auch der Raketenangriff vom Freitag auf den Bahnhof der ostukrainischen Stadt Kramatorsk mit über 50 Toten, sagte Wenediktowa dem britischen Sender Sky News. Russland hatte die Verantwortung für den Angriff zurückgewiesen.

Scholz sagte nach Angaben der stellvertretenden Regierungssprecherin Christiane Hoffmann in seinem Telefonat mit Selenski, die Bundesregierung werde mit internationalen Partnern alles daran setzen, dass die Verbrechen aufgeklärt werden. Die Täter müssten identifiziert werden, um sie vor nationalen und internationalen Gerichten zur Verantwortung zu ziehen.

Selenski schrieb auf Twitter, dass er mit Scholz auch über „antirussische Sanktionen, Verteidigungs- und finanzielle Unterstützung für die Ukraine“ gesprochen habe. Selenski verlangt seit Tagen mehr Druck des Westens auf Russland. Unter anderem soll ein Ölembargo Russland von Milliardeneinnahmen abschneiden.

Had a phone conversation with @OlafScholz. We emphasized that all perpetrators of war crimes must be identified and punished. We also discussed anti-Russian sanctions, defense and financial support for Ukraine. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 10, 2022

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba warf Deutschland ebenfalls Versäumnisse bei der Unterstützung seines Landes vor. Einige Länder in Europa dächten mit Blick auf militärische Ausrüstung für die Ukraine immer noch in Kategorien von defensiven und offensiven Waffen, sagte Kuleba dem US-Fernsehsender NBC. Hieran müsse man noch arbeiten. „Hätten wir nicht so viel Zeit mit der Diskussion über die Frage von defensiv versus offensiv vergeudet und darüber, was die Ukraine braucht und was nicht, dann wären wir jetzt in einer anderen Position in einer viel stärkeren Position.“

Kuleba beklagte außerdem einmal mehr, es sei ein strategischer Fehler von Deutschland und Frankreich gewesen, sich 2008 gegen einen Nato-Beitritt seines Landes zu stellen. Für diesen Fehler bezahle die Ukraine nun. „Wären wir ein Nato-Mitglied, dann gäbe es diesen Krieg nicht“, sagte er.

Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk forderte Scholz auf, wie andere westliche Politiker nach Kiew zu reisen und dies mit „neuen strategischen Entscheidungen der Ampel-Koalition“ zu begleiten. Gemeint sind Waffenlieferungen.

Melnyk fordert die sofortige Lieferung von Leopard-Kampfpanzern, Marder-Schützepanzern, Panzerhaubitzen 2000 und Artillerieortungsgeräten vom Typ Cobra aus den Beständen der Bundeswehr sowie Raketen vom Typ AGM-84 Harpoon, mit denen Schiffe angegriffen werden können.

Die militärische Lage

Russland setzte seine Raketenangriffe am Wochenende vor allem in der Ostukraine fort. Im Gebiet Dnipropetrowsk seien der Stab und Basis des Bataillons Dnipro vernichtet worden, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau. Zerstört worden seien auch auf dem Militärflugplatz der Garnisonsstadt Tschuhujiw im Gebiet Charkiw Startkomplexe des Luftabwehrsystems S-300 sowie in der Ostukraine mehrere Drohnen, zwei Munitions- und drei Treibstofflager. Insgesamt seien 86 Objekte innerhalb eines Tages getroffen worden.

Nach russischen Angaben sollen mehr als 700.000 Menschen aus den Separatistengebieten Donezk und Luhansk und anderen Regionen nach Russland geflohen sein. Überprüfbar sind die Angaben der Kriegsparteien nicht.

Die ukrainische Militärverwaltung meldete, durch Beschuss in der Region Donezk und im Gebiet Charkiw seien mehrere Zivilisten getötet und weitere verletzt worden. Dafür sei Russland verantwortlich. Ukrainische Kräfte hätten bei Angriffen auf russische Truppen 80 Soldaten getötet sowie drei Panzer und je ein Flugzeug und einen Hubschrauber zerstört. Russische Raketenangriffe verwüsteten nach ukrainischen Angaben auch den Flughafen der Großstadt Dnipro. In der Hafenstadt Mariupol dauerten die Gefechte ebenfalls an.

