Lage am Abend Russische Agentur: Raketenkreuzer „Moskwa“ gesunken – Bundesregierung gegen G20-Kooperation mit Russland

Schwerer Verlust für russische Streitkräfte. Kämpfe konzentrieren sich auf den Südosten der Ukraine. Moskau droht mit Aufrüstung im Baltikum.

Foto vom November 2021. Das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte fällt nach einer Explosion aus. (Foto: Reuters) Raketenkreuzer "Moskwa"

Berlin Russland muss in seinem Krieg gegen die Ukraine künftig auf seinen wichtigsten Raketenkreuzer im Schwarzen Meer verzichten. Um 1:05 Uhr Ortszeit in der Nacht zum Donnerstag morst das Kriegsschiff „Moskwa“ der Schwarzmeerflotte SOS: Das Schiff sei nach einer Explosion im Munitionslager schwer beschädigt, die Crew evakuiert, heißt es im Funkspruch. Die Ursachen würden untersucht. Später meldet die russische Nachrichtenagentur „Tass“ das Schiff sei gesunken.

Auch Kremlchef Wladimir Putin wird über den Vorfall informiert. Die Ukraine behauptet, den Kreuzer mit zwei „Neptun“-Raketen getroffen und versenkt zu haben. Aber unklar bleibt, was genau passiert ist.

Die russische Militärführung dementierte zunächst zwar die Versenkung, räumt aber schwere Schäden ein. Der Brand mit ungeklärter Ursache sei inzwischen eingedämmt worden, die „Moskwa“ weiter seetüchtig und die Raketendecks unbeschädigt. Nun solle das Schiff in den nächstgelegenen Hafen abgeschleppt werden.

Ähnlich schätzte auch das US-Verteidigungsministerium die Lage ein. Pentagon-Sprecher John Kirby sagt in Washington, das Schiff sei wohl noch in der Lage sei, sich selbst fortzubewegen. Vermutlich tue es genau dies und fahre in Richtung Sewastopol, um dort repariert zu werden.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

In jedem Fall wiegt der Verlust für die russischen Streitkräfte schwer: Die 1979 zu Wasser gelassene und 1983 in Dienst gestellte „Moskwa“ ist das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte, mehr als 180 Meter lang und mit einer Besatzung von mehr als 500 Mann. Zudem ist der Kreuzer erst vor wenigen Jahren runderneuert worden und verfügt über eine gewaltige Feuerkraft und eigentlich auch modernste Luft- und Raketenabwehrsysteme. Eine Reparatur dürfte Monate, wenn nicht Jahre dauern.

Für die weitere Kriegsführung der Russen bedeutet dies durchaus Probleme. Ihre Kriegsschiffe, die bislang ungehindert in ukrainischen Gewässern navigierten und von dort Landziele unter Beschuss nahmen, müssen sich zudem darauf einstellen, zunehmend zum Ziel von Küstenbatterien zu werden.

Kiew hat sich neben den im eigenen Land hergestellten „Neptun“-Raketen unlängst auch Antischiffsraketen aus Großbritannien gesichert. Um diesen Geschossen zu entgehen, müssen die russischen Kriegsschiffe wohl den Abstand zur Küste vergrößern. Landemanöver wie in Odessa, über die seit Wochen spekuliert wird, werden damit deutlich unwahrscheinlicher.

Ukrainische Kampfmittelräumer beseitigen in Hostomel bei Kiew Blindgänger und Minen. (Foto: IMAGO/i Images) Hinterlassenschaft der russischen Invasoren

An Land verlagert sich das Kriegsgeschehen auf den Osten und Süden der Ukraine. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski machen sich immer mehr russische Militär-Konvois auf den Weg in den Südosten seines Landes. Raketen-, Bomben- und Artillerieangriffe würden von den Angreifern weiter fortgesetzt.

Ukrainische Streitkräfte wehrten eigenen Angaben zufolge acht russische Angriffe in den östlichen Regionen Donezk und Luhansk ab. Der britische Militärgeheimdienst rechnet mit größeren russischen Angriffen auf die ostukrainischen Städte Kramatorsk und Kostjantyniwka.

Lesen Sie hier mehr zum Ukrainekrieg:

Der Gouverneur der südrussischen Provinz Brjansk berichtete unterdessen von ukrainischen Angriffen auf russisches Gebiet. „Heute ist der Ort Klimowo von der ukrainischen Armee beschossen worden. Zwei Wohnhäuser wurden in der Folge getroffen und es gab unter den Bewohnern Verletzte“, teilte Alexander Bogomas auf Telegram mit. Von der ukrainischen Armee und dem ukrainischen Verteidigungsministerium gab es zunächst keine Reaktion.

Russland kündigt weitere Aufrüstung an, falls Schweden und Finnland der Nato beitreten

Auch außenpolitisch hielten die verbalen Auseinandersetzungen an. Im Fall eines Nato-Beitritts Finnlands und Schwedens drohte Russland mit der Stationierung von Atomwaffen an der Grenze zum Baltikum und einer erheblichen Verstärkung der russischen Truppen in der Region. Das kündigte der frühere russische Präsident und heutige Vizechef des russischen Sicherheitsrates, Dmitrij Medwedjew, in Moskau an.

Es werde im Falle der Aufnahme der beiden skandinavischen Länder in die westliche Verteidigungsallianz eine „ernsthafte Verstärkung der Bodentruppen und der Luftverteidigung sowie den Einsatz umfangreicher Seestreitkräfte in den Gewässern des Finnischen Meerbusens“ geben.

Auch könne dann von einem nicht-nuklearen Status des Baltikums keine Rede mehr sein, schrieb Medwedjew im sozialen Netzwerk Telegram. Militärexperten weisen allerdings darauf hin, dass Russland längst mit Atombomben bestückbare Raketen vom Typ Iskander in der russischen Ostsee-Exklave Kaliningrad stationiert hat.

Wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine hat sich die Haltung der seit Jahrzehnten bündnisfreien Länder Finnland und Schweden grundlegend verändert. Erstmals ist eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung für einen Nato-Beitritt. Unter den EU-Ländern hat Finnland mit über 1300 Kilometern die größte Grenze zu Russland.

Drohung Nummer zwei aus Moskau: Russland will seine Öl- und Gas-Exporte angesichts westlicher Boykott-Drohungen vom Westen nach Osten umdirigieren. Präsident Putin kündigte an, Russland müsse die nötige Infrastruktur schaffen, um die Exporte nach China und Asien zu vervielfachen. Europa ist bislang der wichtigste Exportmarkt für Russland, die meisten Pipelines führen dorthin.

Europäische Staaten haben auf die Invasion der Ukraine unter anderem mit dem Stopp oder Einschränkungen der Importe von Öl und Erdgas reagiert. Viele Staaten, wie auch Deutschland, scheuen einen unmittelbaren vollständigen Boykott wegen der Auswirkungen auf die heimische Wirtschaft. Erklärtes Ziel ist jedoch, sich so schnelle wie möglich von russischen Lieferungen unabhängig zu machen.

Lindner: Keine Kooperation mit Russland im Rahmen der G20

Die Bundesregierung schließt eine Zusammenarbeit mit Russland im Kreis der Gruppe der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) aus. Nächste Woche ist am Rand der IWF-Frühjahrestagung in Washington ein G20-Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs geplant. Es könne keine Kooperation mit Russland geben, solange Präsident Putin an der Spitze stehe und für Kriegsverbrechen in der Ukraine verantwortlich sei, sagte Bundesfinanzminister Christian Lindner am Donnerstag in einem Reuters-Interview.

„Wir werden mit den G7-Partnern Russland isolieren.“ Dazu gebe es gerade Absprachen im G7-Kreis der mächtigsten Industrienationen. „Russland ist gegenwärtig kein Land, mit dem man im Austausch sein kann wie in der Vergangenheit. Wir gehen davon aus, dass das G20-Treffen nächste Woche stattfinden wird, und wir politisch dann ein Zeichen setzen werden.“

Was das genau bedeutet, ließ er offen. Der russische Finanzminister Anton Siluanow will virtuell an den Beratungen teilnehmen, und der diesjährige G20-Gastgeber Indonesien will ihn nicht ausladen. Damit läuft es auf einen Machtkampf - vor allem zwischen den USA und Russland - hinaus. US-Finanzministerin Janet Yellen hatte kürzlich einen G20-Boykott Russlands gefordert. Indonesien wiederum erwägt, auch die nicht der G20-Gruppe angehörende Ukraine zu dem Treffen einzuladen, das am 20. April stattfinden soll.

Der Westen rüstet die ukrainischen Streitkräfte massiv auf. (Foto: IMAGO/i Images) Ukrainisches Militär

Streit über Waffenlieferungen in der Ampelkoalition

Unterdessen kündigten westliche Länder weitere Waffenlieferungen an die Ukraine an. Die USA wollen als Teil ihrer neuen Militärhilfe im Umfang von 800 Millionen Dollar erstmals auch Haubitzen an die Ukraine liefern. Damit beläuft sich die bisherige Militärhilfe der USA auf mehr als 2,4 Milliarden Dollar. Die US-Regierung listete die geplanten Lieferungen an Militärmaterial detailliert auf. Australien kündigte die Entsendung gepanzerter Transportfahrzeuge an.

In Berlin wird die Diskussion über die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine zum Streitthema in der Ampelkoalition. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich kritisierte die Forderungen mehrerer Ampel-Politiker nach solchen Waffenlieferungen. Es könne richtig sein, sich vor Ort ein Bild zu machen, sagt er in Anspielung auf die Reise der Vorsitzenden von drei Bundestags-Ausschüssen in die Ukraine.

Der Grünen-Politiker übt Kritik an Kanzler Scholz. (Foto: Reuters) Anton Hofreiter

„Unter diesem Eindruck allerdings bisher beispiellose Entscheidungen zu fordern, ohne sie selbst verantworten zu müssen, ist falsch – zumal diese weitgehende Konsequenzen für die Sicherheit unseres Landes und der Nato haben könnten“, warnt er zugleich. Hintergrund sind die Forderungen von Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Anton Hofreiter (Grüne) und Michael Roth (SPD) nach Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine. Hofreiter hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) scharf kritisiert und mehr Führung verlangt.

Mehr: So könnte die EU einen Stopp russischer Gaslieferungen kompensieren