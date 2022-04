Lage am Mittag Ermittlungen wegen möglicher Kriegsverbrechen – Verhandlungen zwischen Ukraine und Russland fortgesetzt

Der Kriegsverlauf konzentriert sich in der Ukraine weiter auf den Osten und Süden. Im Norden erobern die ukrainischen Streitkräfte wohl wichtige Gebiete des Landes zurück.

Die Lage um die ukrainische Stadt Mariupol sei besonders problematisch. (Foto: AP) Zerstörtes Theater in Maiupol

Düsseldorf Die französische Justiz hat Untersuchungen gegen Unbekannt wegen des Verdachts auf Kriegsverbrechen in der Ukraine aufgenommen. Bei den drei am Dienstag gestarteten Verfahren gehe es um Handlungen, die sich gegen französische Staatsbürger gerichtet haben sollen.

Die zuständige Pariser Anti-Terrorstaatsanwaltschaft teilte mit, dass es konkret um psychische Übergriffe, den willentlichen Angriff auf unbeteiligte Zivilisten, den Entzug lebenswichtiger Güter beziehungsweise die Zerstörung und Wegnahme ziviler Güter gehe. Die Vorfälle sollen sich in Mariupol, Hostomel und Tschernihiw ereignet haben.

Bereits nach dem Tod eines französisch-irischen Journalisten in der Ukraine hatte die französische Justiz Untersuchungen zu Kriegsverbrechen aufgenommen. Frankreich kann zu Kriegsverbrechen im Ausland nur dann ermitteln, wenn sie von einem Staatsbürger oder einem Menschen mit Erstwohnsitz in Frankreich begangen wurden oder sich gegen einen französischen Staatsbürger gerichtet haben.

Die Vereinten Nationen wollen die Tötung von mehreren Hundert Zivilisten in der ukrainischen Stadt Butscha von eigenen Menschenrechtsexperten ebenfalls untersuchen lassen. Das kündigte eine Sprecherin des UN-Menschenrechtsbüros am Dienstag in Genf an.

Derzeit ist ein Team des UN-Büros mit etwa 50 Mitarbeitern in Uschgorod im Westen der Ukraine stationiert, etwa 800 Kilometer von der Hauptstadt Kiew und dem Vorort Butscha entfernt. Ein Termin wurde nicht genannt.

Die Ukraine und westliche Länder werfen russischen Soldaten vor, unter anderem im Kiewer Vorort Butscha Gräueltaten an Zivilisten verübt zu haben. Russland weist dies zurück. Der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew erklärte zu den vorgelegten Belegen für die mutmaßlichen Verbrechen: „Sie wurden für viel Geld fabriziert.“

In einer Fernsehansprache am Morgen erklärte Selenski zudem, sein Land benötige Sicherheitsgarantien, da Russland in zwei Jahren zurückkehren könne. (Foto: dpa) Ansprache von Wolodimir Selenski

Der kommerzielle Satellitenbetreiber Maxar Technologies legte Bilder vor, auf denen bereits während der russischen Besatzung Leichen zu sehen sein sollen. In einer E-Mail an die Nachrichtenagentur Reuters erklärte der Konzern, diese zeigten, dass die Toten wochenlang auf den Straßen gelegen hätten. Reuters-Reporter in Butscha sahen mehrere Leichen, die offenbar aus nächster Nähe erschossen worden waren. Wer für die Tötungen verantwortlich war, ließ sich nicht feststellen.

Im Laufe des Tages sollte sich der UN-Sicherheitsrat mit anhaltenden Vorwürfen von Kriegsverbrechen russischer Soldaten beschäftigen. Dabei sollte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski zugeschaltet werden.

Die ukrainischen und russischen Regierungen verhandelten unterdessen einem Medienbericht zufolge weiter. Die Verhandlungen laufen demnach per Videoschalte. Die Nachrichtenagentur Interfax berief sich auf das russische Außenministerium.

Der Kreml teilte derweil mit, ein Spitzentreffen der Präsidenten Selenski und Wladimir Putin werde es nur geben, wenn zuvor ein Abkommen zwischen beiden Ländern ausgehandelt sei. Selenski sieht entsprechend die Chancen für ein direktes Gespräche skeptisch. Zu Verhandlungen gebe es jedoch keine Alternative. Im Laufe der Woche wollen EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell einem EU-Sprecher zufolge Selenski in Kiew treffen. Auch Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer wird in die Ukraine reisen.

Der Export aus Russland von Halbleitern, High-Tech-Maschinen, bestimmter Flüssiggastechnik und anderer Ausrüstung soll ebenfalls verboten werden. (Foto: dpa) Containerschiff im Hafen

In einer Fernsehansprache am Morgen erklärte Selenski zudem, sein Land benötige Sicherheitsgarantien, da Russland in zwei Jahren zurückkehren könne. Im kommenden Jahrzehnt werde die Ukraine zu einer Art „großes Israel“ werden, bei dem die Verteidigung oberste Priorität habe, kündigte er an.

EU-Kommission will wohl Embargo für Kohle und Chemikalien aus Russland

Die EU-Kommission schlägt offenbar eine Verschärfung der Sanktionen gegen Russland vor, zu der auch ein Kohle-Importembargo zählen soll. Das erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag von einer mit der Angelegenheit vertrauten Person. Auch Bloomberg bestätigt die neuen Sanktionen.

Zudem solle die Einfuhr von Holz, Zement, Gummi, Chemikalien und Luxuslebensmitteln wie Kaviar und Spirituosen wie Wodka verboten werden, sagte der Insider am Dienstag. Dies umfasse ein Gesamtvolumen von fünf Milliarden Euro jährlich.

Für diesen Dienstag hat die Ukraine trotzdem wieder die Einrichtung von insgesamt sieben Fluchtkorridoren für die Evakuierung von Zivilisten angekündigt. (Foto: Reuters) Zivilisten in Mariupol

Russische Lastwagen und Schiffe sollten zudem nicht mehr in die EU dürfen. Auch solle demnach der Export von Halbleitern, High-Tech-Maschinen, bestimmter Flüssiggastechnik und anderer Ausrüstung verboten werden. Das Exportverbot habe ein Volumen von zehn Milliarden Euro.

Die militärische Lage

Der Kriegsverlauf konzentrierte sich unterdessen weiter auf den Osten und Süden. Die Regierung in Kiew erwartet nach eigenen Darstellung, dass im Osten etwa 60.000 russische Reservisten eingesetzt werden.

Die Situation in der belagerten südukrainischen Hafenstadt Mariupol war nach Darstellung Selenskis „sehr schwierig“. Mehrere Versuche des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, Zivilisten aus der Stadt zu bringen, blieben in den vergangenen Tagen erfolglos.

Bis heute hat die #Bundespolizei 309.868 #Geflüchtete aus der #Ukraine in Deutschland festgestellt. Überwiegend sind es Frauen, Kinder und alte Menschen. pic.twitter.com/iv843q1gkl — Bundesministerium des Innern und für Heimat (@BMI_Bund) April 5, 2022

Für diesen Dienstag hat die Ukraine jedoch wieder die Einrichtung von insgesamt sieben Fluchtkorridoren für die Evakuierung von Zivilisten angekündigt. Die belagerte Hafenstadt Mariupol könnten Bewohner aber ausschließlich in Privatautos verlassen, sagte die ukrainische Vize-Regierungschefin Iryna Wereschtschuk der Agentur Ukrinform zufolge.

Sie warf den russischen Truppen ebenfalls vor, entgegen ihrer Zusagen den Zugang nach Mariupol für Hilfkonvois weiter zu blockieren. Kiew und Moskau beschuldigen sich seit Wochen gegenseitig, die Flucht von Zivilisten zu sabotieren.

Wereschtschuk zufolge wurden Mitarbeiter des Roten Kreuzes, die zwischenzeitlich in der westlich von Mariupol gelegenen Ortschaft Manhusch festgehalten worden sein sollen, mittlerweile wieder freigelassen. Das Rote Kreuz solle am Dienstag einen neuen Versuch starten, Menschen in Bussen in die Stadt Saporischschja zu bringen.

Nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums haben die ukrainischen Streitkräfte wichtige Gebiete im Norden des Landes zurückerobert. Russland sei zum Rückzug aus Gegenden nördlich von Kiew gezwungen worden, hieß es unter Berufung auf den Militärgeheimdienst.

Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, sprach von fast 20.000 russischen Soldaten, die seit der Invasion am 24. Februar in der Ukraine ums Leben gekommen seien. Belege lieferte er nicht. Zum Vergleich: Die USA verloren in zwei Jahrzehnten Afghanistan-Krieg nach Daten der Brown University etwa 2500 Soldaten.

Das ukrainische Verteidigungsministerium rechnet unterdessen mit weiteren russischen Angriffen auf die belagerte Millionenstadt Charkiw im Osten der Ukraine. Russische Truppen bereiteten sich darauf vor, die Stadt zu erobern, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums in Kiew, Olexander Motusjanyk, nach Angaben der „Ukrajinska Prawda“. Auch in anderen Gebieten im Osten der Ukraine erhielten russische Truppen Verstärkung.

Zahl der Geflüchteten in Deutschland steigt

Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine haben sich rund 2,5 Millionen Menschen in Polen in Sicherheit gebracht. Die Zahl der neuen Ankünfte gehe aber deutlich zurück, wie der polnische Grenzschutz am Dienstag auf Twitter mitteilte. Demnach waren es am Montag 18.500 Menschen. Die sei ein Rückgang um 17 Prozent im Vergleich zum Vortag gewesen.

Es gibt derzeit keine offiziellen Angaben dazu, wie viele der Kriegsflüchtlinge in Polen geblieben und wie viele bereits in andere EU-Staaten weitergereist sind. Die Ukraine – flächenmäßig das größte Land in Europa - hatte vor Beginn des russischen Angriffs mehr als 44 Millionen Einwohner, Polen 38 Millionen. Die beiden Staaten verbindet eine mehr als 500 Kilometer lange Grenze.

Die Zahl der Geflüchteten aus der Ukraine in Deutschland steigt ebenfalls weiter an, wenn auch nicht mehr so rasch wie noch vor zwei Wochen. Wie das Bundesinnenministerium am Dienstag per Twitter mitteilte, erfasste die Bundespolizei seit Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar insgesamt 309.868 Kriegsflüchtlinge – überwiegend Frauen, Kinder und alte Menschen.

Binnen 24 Stunden kamen 3032 Neuankömmlinge hinzu. Es ist davon auszugehen, dass die tatsächliche Zahl der Flüchtlinge höher liegt, da es an den Grenzen keine festen Kontrollen gibt und sich Menschen mit ukrainischem Pass 90 Tage lang ohne Visum in der EU aufhalten dürfen.

