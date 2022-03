Lage am Mittag Gespräche zwischen Russland und Ukraine unterbrochen – Kämpfe gehen weiter

Düsseldorf Auf diesen Gesprächen lagen große Erwartungen: Am Montagmorgen wurden die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland fortgesetzt. Ab 9.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit sprachen die Unterhändler zum vierten Mal in großer Runde.

Am frühen Mittwochnachmittag kam dann die Ernüchterung. Ein ukrainischer Unterhändler erklärte, die Verhandlungen seien bis Dienstag unterbrochen worden.

Bisher hatten die direkten Gespräche zwischen beiden Ländern keine Erfolge gebracht. Doch beide Seiten hatten am Sonntag die Hoffnungen genährt, dass es nun erste Fortschritte geben könnte.

Der russische Außenpolitiker Leonid Sluzki sagte im Staatsfernsehen: „Wenn wir die Positionen der beiden Delegationen heute mit denen zu Beginn vergleichen, werden wir deutliche Fortschritte feststellen“. Sluzki gehört der russischen Delegation an.

Die ukrainische Seite hat klare Erwartungen formuliert, welche Ziele sie für Verhandlungen hat. Es gehe um Frieden, Waffenstillstand, den sofortigen Rückzug der russischen Truppen und Sicherheitsgarantien für die Ukraine, twitterte der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak am Montagmorgen.

Er räumte aber zugleich ein, dass es schwierige Gespräche seien. Von den russischen Behörden hatte es direkt vor Beginn der Gespräche keine Aussagen über Verhandlungsinhalte gegeben.

Selenski will Putin treffen

Die Kommunikation mit der russischen Seite sei schwierig, gehe aber weiter, schrieb Podoljak während der Verhandlungen über Twitter. Er postete zugleich ein Foto von den Gesprächen.

Als eine wichtige Aufgabe bei den Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland sieht der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski die Organisation eines Treffens der Staatschefs der beiden Länder. „Unsere Delegation hat eine klare Aufgabe – alles zu tun, damit ein Treffen der Präsidenten stattfindet“, sagte Selenski in einer in der Nacht zu Montag veröffentlichten Videoansprache.

Kremlsprecher Peskow hatte im russischen Staatsfernsehen ein Treffen von Russlands Präsident Wladimir Putin mit Selenski nicht ausgeschlossen.

Selenski will mit Putin direkt verhandeln

Immer mehr russische Oligarchen setzen sich jetzt auch für Frieden in der Ukraine ein. So mahnte der russische Kohle- und Düngemittel-Unternehmer Andrej Melnitschenko ein Ende der Kämpfe an.

„Die Ereignisse in der Ukraine sind wirklich tragisch. Wir brauchen dringend Frieden“, teilte der Milliardär am Montag in einer über einen Sprecher übermittelten Email an die Nachrichtenagentur Reuters mit. Melnitschenko steht wie viele andere Oligarchen, die sich ähnlich geäußert hatten, auf der Sanktionsliste der westlichen Staaten.

Welche Bedeutung den Verhandlungen beigemessen wird, zeigte sich auch an den Börsen. Der deutsche Börsenindex stieg am Montagmorgen, an den Rohstoffmärkten ließen die Spekulationen auf den Ausfall russischer Lieferungen nach. „Der Russland-Ukraine-Konflikt wird zwar so schnell nicht verschwinden, aber jede Ankündigung einer Rückkehr an den Verhandlungstisch beruhigt die Nerven“, sagte Vijay L. Bhambwani, Chef-Analyst des Research-Hauses Equitymaster.

Zehn Fluchtkorridore sollen Zivilisten Weg aus den Kampfgebieten ermöglichen

Doch die Hoffnungen könnten trügen. Denn erschwert werden die Gespräche dadurch, dass die Angriffe auf ukrainische Städte mit unverminderter Härte weitergehen. In Kiew sollen am Morgen bei einem Angriff dem staatlichen Fernsehen der Ukraine zufolge mindestens zwei Menschen getötet und drei weitere verletzt worden. Nach Angaben der Kiewer Stadtverwaltung sollen russische Truppen das Antonow-Flugzeugwerk unter Beschuss genommen haben.

Unklar war die Lage in der besonders hart umkämpften Ostukraine. Russland hat am Montag dort Geländegewinne gemeldet. Das russische Verteidigungsministerium erklärte, die russischen Streitkräfte seien innerhalb von 24 Stunden elf Kilometer vorgerückt und hätten fünf Städte nördlich der umkämpften Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer erreicht.

Der Generalstab der ukrainischen Armee hatte zuvor erklärte, russische Truppen hätten trotz einer Ausweitung der Angriffe Richtung Westen in den vorangegangenen 24 Stunden keine großen Geländegewinne verzeichnet.

Der Chef der russischen Nationalgarde, Viktor Solotow, dagegen räumte ein, dass der Militäreinsatz in der Ukraine langsamer vorankommt als geplant. Die Äußerungen des Vertrauten von Präsident Putin sind die bislang stärkste öffentliche Bestätigung aus der russischen Führungsriege, dass die Dinge in der Ukraine nicht nach Plan laufen. „Ich möchte sagen, ja, nicht alles geht so schnell wie wir es gern hätten“, erklärt Solotow in Kommentaren auf der Website der Nationalgarde.

In Mariupol sind nach ukrainischen Angaben bislang mehr als 2500 Bewohner getötet worden. Das sagte der Berater des ukrainischen Präsidenten Selenski, Olexii Arestowytsch, in einem Fernsehinterview. Er beziehe sich auf Angaben der Stadtverwaltung von Mariupol, sagt Arestowytsch. Die russische Seite betont dagegen immer wieder, sie ziele nur auf militärische Einrichtung, nicht auf Zivilisten.

Soldaten ducken sich im Kiewer Vorort Irpin. (Foto: AP) Ukraine-Krieg

In der ostukrainischen Großstadt Donezk wurden nach Angaben der prorussischen Separatisten mindestens 20 Menschen durch Trümmer einer ukrainischen Rakete getötet. Unter den Opfern seien Kinder. Neun Menschen seien verletzt worden, sagte der Anführer der Separatisten im Gebiet Donezk, Denis Puschilin. Das Geschoss sei über der Stadt abgefangen worden, Trümmerteile seien dann im Zentrum niedergegangen, meldete die Agentur Tass. Die Angaben waren nicht zu überprüfen.

Um Zivilisten aus der Gefahrenzone zu bringen, sollen die Fluchtkorridore ausgeweitet werden. Für den Montag sollen zehn solcher Korridore zwischen den Kriegsparteien vereinbart sein. Dies betreffe unter anderem Städte in der Nähe der Hauptstadt Kiew und in der Region Luhansk im Osten, sagt Vize-Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk in einer Video-Botschaft. Es werde zudem erneut versucht, Hilfskonvois mit Lebensmitteln und Medikamenten von Berdjansk im Südosten der Ukraine in das eingekesselte Mariupol hineinzubringen.

Gerade in Mariupol waren aber immer wieder bereits abgesprochene Schutzkorridore gescheitert. Ukraine hatten sich gegenseitig beschuldigt, die vereinbarte Waffenruhe gebrochen zu haben.

Nach unbestätigten Meldungen will die Bundesregierung die Luftwaffe unter anderem in einem milliardenschweren Modernisierungsprogramm mit F-35-Tarnkappenjets ausrüsten. Ein Regierungssprecher sagte in Berlin, dass das US-Kampfflugzeug vom Typ F35 für die Bundeswehr als Träger der nuklearen Teilhabe infrage komme. Konkret bestätigen wollte er den Erwerb der Maschinen für die Bundeswehr aber nicht.

Russland: Haben China nicht um militärische Unterstützung gebeten

Nachdem am Sonntag ein Truppenübungsplatz bombardiert wurde, der nur wenige Kilometer von der polnischen Grenze entfernt ist, werden zugleich die Sorgen immer größer, dass es Raketeneinschläge in den Nachbarländern geben könnte. Experten warnen davor, dass dies zu einer Eskalation des Krieges beitragen könnte – selbst, wenn dies nur versehentlich passieren sollte.

Der britische Gesundheitsminister erklärte in einem Gespräch mit dem Rundfunksender BBC er halte dies für „nicht unmöglich“, jedoch „zu diesem Zeitpunkt sehr unwahrscheinlich“. Er machte zugleich klar, dass dann eine Antwort der Nato unumgänglich sei. „Wir haben den Russen schon vor Beginn dieses Konfliktes sehr deutlich gemacht, dass selbst wenn eine einzige russische Schuhspitze Nato-Territorium betritt, dies als kriegerischer Akt gewertet wird“, betonte er.

Russland hat nach den Worten von Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow China nicht um militärische Unterstützung gebeten. Russland verfüge über genügend eigene Schlagkraft, um seine Ziele in der Ukraine im Zeitrahmen und vollständig zu erfüllen.

US-Vertreter, die namentlich nicht genannt werden wollten, hatten erklärt, Russland habe China um militärische Ausrüstung gebeten. Das chinesische Außenministerium hat dies bereits als Desinformation der USA bezeichnet.

Das kommunistische China hat sich im Konflikt um die Ukraine bislang um eine eher neutrale Haltung bemüht. Eine direkte Unterstützung für den Verbündeten Russland dürfte China Konflikte mit den Unterstützern der Ukraine einbringen – und diese westlichen Staaten repräsentieren den Großteil der globalen Wirtschaft.

Der Nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, hat die chinesische Regierung bereits vor ernsthaften Konsequenzen gewarnt, sollte China Russland bei der Umgehung internationaler Sanktionen unterstützen. Sullivan will sich am Montag zu Gesprächen mit dem chinesischen Spitzendiplomaten Yang Jiechi in Rom treffen.

Mindestens 150.000 ukrainische Flüchtlinge bereits in Deutschland

Immer mehr Flüchtlinge treffen auch in Deutschland ein. Seit Beginn des russischen Angriffs am 24. Februar sind fast 150.000 Menschen aus der Ukraine nach Deutschland gekommen, wie das Bundesinnenministerium am Montag mitteilte. Wahrscheinlich sind es aber bereits deutlich mehr, da in den Zahlen des Ministeriums nur die Geflüchteten berücksichtigt werden, die von der Bundespolizei festgestellt werden.

An den EU-Binnengrenzen gibt es keine festen Grenzkontrollen und Ukrainer dürfen erst einmal ohne Visum einreisen. Nicht erfasst wird außerdem, wie viele von ihnen womöglich von Deutschland aus weiterreisen zu Freunden oder Verwandten in anderen Staaten.

Nach UN-Angaben haben bereits rund 2,7 Millionen Menschen aus der Ukraine im Ausland Zuflucht gesucht. Die meisten blieben zunächst in den Nachbarländern. Am stärksten betroffen davon ist Polen. Nach Angaben der Regierung sind mittlerweile fast 1,8 Millionen geflüchtete Ukrainer in Polen angekommen.

So berichtet das Handelsblatt über den Ukrainekrieg:

Der Krieg in der Ukraine überschattet auch die für kommenden Mittwoch geplante Vorlage des Haushaltsplans von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP). Im laufenden Jahr soll es wegen der Coronakrise im Kernhaushalt ohnehin schon 99,7 Milliarden Euro neue Kredite geben. Dazukommen soll aber das wegen des Kriegs in der Ukraine geplante 100 Milliarden Euro schwere Sondervermögen für die Verteidigungspolitik.

Die deutsche Bundesregierung will wegen den steigenden Energiekosten Hilfsmaßnahmen beschließen. (Foto: Reuters) Robert Habeck und Christian Lindner (r.)

Es soll bereits vereinbart sein, dass Lindner parallel zu den laufenden Bundestagsberatungen einen Ergänzungshaushalt einbringt, der die Auswirkungen des Ukraine-Krieges für Wirtschaft und Verbraucher und weitere Unterstützungsmaßnahmen der Bundesregierung berücksichtige. Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte bereits Entlastungen wegen der steigenden Energiepreise angekündigt.

Nach einem Bericht der „Bild“-Zeitung plant Lindner einen staatlichen Tank-Zuschuss. Der Gesamtbetrag soll demnach beim Bezahlen abgezogen werden. Der Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Christian Dürr, sagte am Montag den Sendern RTL/ntv: „Das Ziel muss sein, dass wir den Benzinpreis in Deutschland wieder unter zwei Euro bekommen.“

