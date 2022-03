Lage am Mittag Mariupol meldet 5000 Tote seit Belagerungsbeginn – Kreml: Verhandlungen in Türkei könnten Dienstag beginnen

Die Angriffe in der Ukraine lassen offenbar nicht nach. Fluchtkorridore zur Evakuierung von Zivilisten können laut Kiew jedoch aus Sicherheitsgründen nicht eingerichtet werden.

In der Stadt seien unter anderem 160.000 Einwohner ohne Strom. (Foto: IMAGO/ITAR-TASS) Zerstörtes Gebäude in Mariupol

Berlin Die Lage in der stark umkämpften ukrainischen Stadt Mariupol spitzt sich weiter zu. Der Bürgermeister ruft zur vollständigen Evakuierung der ukrainischen Hafenstadt auf. Es drohe eine humanitäre Katastrophe, sagt Wadym Boitschenko. Seit dem Beginn der Belagerung der sind einem Sprecher des Bürgermeisters zufolge 5000 Menschen ums Leben gekommen. Wie die Zahl berechnet wurde, wird nicht mitgeteilt.

Unter anderem seien 160.000 Einwohner ohne Strom. Es seien zwar Busse für eine Evakuierung bereitgestellt. Russland habe aber keine freie Passage zugesagt. Die Positionen der russischen Streitkräfte in der Ukraine haben sich nach Angaben des britischen Militärgeheimdienstes in den vergangenen 24 Stunden nicht wesentlich verändert.

Allerdings hätten sie im Südosten in der Nähe Mariupols mehr Geländegewinne verzeichnet, erklärte das Verteidigungsministerium in London. Dort würden die russischen Truppen vor allem versuchen, den Hafen einzunehmen.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski bezeichnet die Situation in Mariupol als eindeutige humanitäre Katastrophe. „Alle Ein- und Ausgänge der Stadt sind blockiert“, sagte Selenski in einer Videoansprache. „Der Hafen ist vermint.“ Es sei unmöglich, Lebensmittel, Medikamente und Wasser dorthin zu bringen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Aufgrund der Bedrohung durch russische Truppen können an diesem Montag Angaben aus Kiew zufolge keine Fluchtkorridore zur Evakuierung von Zivilisten eingerichtet werden. Es gebe Geheimdienstinformationen über mögliche „Provokationen“ auf den Routen, sagte die stellvertretende Regierungschefin Iryna Wereschtschuk am Montag. Die Ukraine und Russland werfen sich seit Wochen gegenseitig vor, die Evakuierung von Zivilisten aus besonders umkämpften Gebieten zu sabotieren.

Kämpfe in vielen Landesteilen gehen offenbar weiter

Die ukrainische Zeitung „Prawda“ berichtete unterdessen unter Berufung auf verschiedene Regionalverwaltungen von andauerndem russischem Beschuss in verschiedenen Landesteilen.

Der Krieg hat nach Angaben des ukrainischen Wirtschaftsministeriums bislang Schäden im Volumen von 564,9 Milliarden Dollar verursacht. (Foto: Reuters) Zerstörte Fahrzeuge in Mariupol

In der Region um Kiew habe es Raketeneinschläge gegeben sowie Kämpfe entlang einer Autobahn. In Tschernihiw im Norden wehrten ukrainische Soldaten demnach in der vergangenen Nacht russische Angriffe ab. Auch die Gebiete Schytomyr und Charkiw seien mit Raketen und Bomben beschossen worden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Russische Truppen wollen ukrainischen Angaben zufolge Verteidigungsanlagen im Umkreis von Kiew durchbrechen und weiter in Richtung der Hauptstadt vorstoßen. Im Nordwesten und im Osten wehre die ukrainische Armee Versuche russischer Soldaten ab, die Kontrolle über wichtige Straßen und Siedlungen zu übernehmen, teilte der ukrainische Generalstab am Montagvormittag mit.

Das russische Verteidigungsministerium veröffentlichte unterdessen Aufnahmen von gepanzerten Fahrzeugen, die rund 40 Kilometer von Kiew entfernt den Ort Salissja verlassen haben und auf der Fernstraße E95 unterwegs sein sollen.

Die Angaben beider Seiten lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der ukrainische Generalstab berichtete am Morgen zudem von andauernden Kämpfen auch in anderen Landesteilen – darunter in den Regionen Mykolajiw und Saporischschja im Süden.

Der Krieg hat nach Angaben des ukrainischen Wirtschaftsministeriums bislang Schäden im Volumen von 564,9 Milliarden Dollar verursacht. Mit eingerechnet würden unter anderem Schäden an der Infrastruktur, Verluste bei der Wirtschaftsleistung und andere Faktoren, sagt Wirtschaftsministerin Julia Svyrydenko. 8000 Kilometer Straßen und zehn Millionen Quadratmeter Wohnfläche seien beschädigt oder zerstört. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Verhandlungen in Istanbul wohl am Dienstag

Neue persönliche Friedensverhandlungen zwischen zwei Delegationen aus der Ukraine und aus Russland könnten Angaben des Kreml zufolge am Dienstag in Istanbul beginnen. „Heute werden sie wahrscheinlich nicht dort fortgesetzt“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag der Agentur Interfax zufolge. „Wir erwarten, dass das theoretisch morgen passieren könnte.“

Zuvor hatte bereits der russische Delegationsleiter Wladimir Medinski mitgeteilt, dass nach rund zweiwöchigen Online-Verhandlungen ein persönliches Aufeinandertreffen ab Dienstag geplant sei.

Ein türkischer Regierungsvertreter teilte zuvor mit, dass die neue Gesprächsrunde der Unterhändler der Ukraine und Russlands in Istanbul im späteren Tagesverlauf beginnen soll. Einzelheiten nannte er nicht.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und der russische Staatschef Wladimir Putin hatten sich in einem Telefonat am Sonntag darauf verständigt, dass die neue Runde der Verhandlungen, die zuletzt per Videokonferenz geführt wurden, in Istanbul stattfinden soll. Die Regierung in Ankara hatte bereits ein Treffen der Außenminister Russlands und der Ukraine in Antalya ausgerichtet und sich wiederholt als Vermittler für eine Waffenruhe angeboten.

Die ukrainische Regierung dämpfte im Vorfeld die Erwartungen an die neue Verhandlungsrunde. „Ich glaube nicht, dass es einen Durchbruch in den wichtigsten Fragen geben wird“, sagte der Berater des ukrainischen Innenministeriums, Vadym Denysenko.

Nach Angaben von Ukraine-Präsident Selenski wird es bei den Verhandlungen bei mit Russland in der Türkei vor allem um „Souveränität und territoriale Integrität“ gehen. Die Ukraine strebe einen unverzüglichen Frieden an, sagte Selenski. „Es gibt eine Gelegenheit und eine Notwendigkeit eines Treffens von Angesicht zu Angesicht in der Türkei. Das ist nicht schlecht. Lasst uns das Ergebnis abwarten“, sagte Selenski.

Ökonomen empört über Kanzler-Aussagen

In Deutschland unterdessen haben die Aussagen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in der TV-Talkshow Anne Will die Debatte um einen Stopp von Energieimporten aus Russland neu angefacht.

Scholz hatte in der Sendung gesagt, Ökonomen lägen „falsch“, wenn sie annähmen, ein Energie-Embargo gegenüber Russland sei für die deutsche Wirtschaft verkraftbar. Es sei „unverantwortlich, irgendwelche mathematischen Modelle zusammenzurechnen, die dann nicht funktionieren“, sagte Scholz harsch.

In Deutschland unterdessen haben die Aussagen von Bundeskanzler Scholz in der TV-Talkshow Anne Will die Debatte um einen Stopp von Energieimporten aus Russland neu angefacht. (Foto: dpa) Bundeskanzler Olaf Scholz zu Gast bei Anne Will

Unter Ökonomen lösten die Aussagen Empörung aus. „Kein Problem mit fundierter Kritik am Modell. Aber bitte nicht so“, twitterte etwa Ifo-Ökonom Andreas Peichl, einer der Studienautoren, die zum Schluss kamen, ein Embargo sei verkraftbar.

Janis Kluge von der Stiftung Politik und Wissenschaft bezeichnete Scholz Aussagen als harten Tobak. International erfolgreiche deutsche WissenschaftlerInnen wollten pro bono die deutsche Politik beraten, lieferten im Eiltempo dringend benötigte, differenzierte Analysen. „Und dann müssen sie sich so etwas aus Berlin anhören, weil ihre Ergebnisse nicht passen“, so Kluge.

Die Gewerkschaft IG Bergbau, Chemie, Energie dagegen warnte vor einem massiven Arbeitsplatzverlust bei einem sofortigen Stopp der Energieimporte aus Russland. „Wenn wir keine Kompensation haben, wird das über einen relativ kurzen Zeitraum Hunderttausende Arbeitsplätze kosten, aber vor allen Dingen auch Auswirkungen in der Versorgung haben"“ sagt IG-BCE-Chef Michael Vassiliadis im Deutschlandfunk.

Bei 50 Prozent Reduktion würde etwa der größte Chemiestandort der Welt in Ludwigshafen auf null heruntergefahren werden müssen, weil er dann insgesamt nicht mehr stabil zu betreiben sei. Die Beschäftigten würden dann auf Kurzarbeit gehen oder ihren Job verlieren.

Zudem würde die gesamte Produktion nicht mehr zur Verfügung stehen und in vielen Wirtschaftsbereichen wie etwa der Pharma- und der Bau-Industrie fehlen. Das könne sogar weltweit empfindlich spürbar sein.

Kreml: Russland ersetzt Öl-Export nach Europa durch Asien

Russland will als Reaktion auf Scholz' Aussagen in der Talkshow sinkende Erdöl-Lieferungen in europäische Länder durch Exporte nach Asien ersetzen. Es gebe auch einen Markt „in Südostasien, im Osten“, sagte Kremlsprecher Peskow am Montag in Moskau nach Angaben der Agentur Interfax. Der Weltmarkt sei vielseitiger als nur der europäische Markt. „Obwohl natürlich der europäische Markt Premium ist“, räumte der Sprecher des russischen Präsidenten ein.

Zugleich machte Peskow klar, dass Russland darauf bestehe, dass Erdgaslieferungen an europäische Länder künftig in Rubel bezahlt werden müssten. Es sei klar, dass Russland im Fall einer Weigerung Gas „nicht umsonst“ nach Europa liefern werde. Das sei in der derzeitigen Situation Russland „kaum möglich und sinnvoll“.

Während Deutschland vor allem von russischem Gas abhängig ist, ist nach Einschätzung der Vereinten Arabischen Emirate russisches Öl für den Energiemarkt unverzichtbar. Kein Ölförderland könne es ersetzen, es werde gebraucht, sagt Energieminister Suhail al-Masruei.

Während Deutschland vor allem von russischem Gas abhängig ist, ist nach Einschätzung der Vereinten Arabischen Emirate russisches Öl für den Energiemarkt unverzichtbar. (Foto: dpa) Untergrund-Gasspeicher

Sein Land werde zusammen mit den anderen Öl-Staaten im Opec-plus-Verbund daran arbeiten, den Markt stabil zu halten. Russland sei ein wichtiges Mitglied der Gruppe. Politische Fragen müssten außen vor gelassen werden. Man müsse ehrlich sein und den Verbrauchern sagen, dass sich die Rechnungen in Zukunft verdoppeln oder sogar verdreifachen werden, wenn nichts getan werde.

