Lage am Mittag Neuer Anlauf für Evakuierung von Mariupol – Zweifel an Putins Kenntnisstand über den Krieg

Die ukrainische Regierung versucht erneut, Bewohner aus der von russischen Truppen belagerten Stadt zu retten. In anderen Teilen der Ukraine gehen die Kämpfe weiter.

Die Stadt ist seit Wochen umkämpft. (Foto: IMAGO/ITAR-TASS) Mariupol

New York, Zürich Neue Hoffnung für die schwer umkämpfte Schwarzmeerstadt Mariupol: Die ukrainische Regierung hat nach eigenen Angaben 45 Busse in die belagerte Hafenmetropole geschickt, nachdem Russland eine Feuerpause angeboten hatte.

Damit wachsen die Chancen, Bewohner vor Hunger und Zerstörung zu retten, die noch zu Tausenden in der weitgehend zerstörten Stadt ausharren. In den vergangenen Wochen hatten die Feuerpausen nie gehalten, was eine groß angelegte Rettung der Zivilbevölkerung aus Mariupol bislang scheitern ließ. Beide Kriegsparteien machten sich gegenseitig für das Scheitern der Feuerpausen verantwortlich.

Ob es diesmal klappen würde, war zunächst unklar. „Wir tun alles Mögliche dafür, dass die Busse heute nach Mariupol gelangen und die Menschen abholen, die es noch nicht aus der Stadt heraus geschafft haben“, sagte die ukrainische Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk.

Derweil sind Teams des Internationalen Roten Kreuzes mit Hilfsgütern auf dem Weg nach Mariupol. Zivilisten sollten auch am Freitag aus der belagerten Hafenstadt gebracht werden, sagte ein Sprecher der Nachrichtenagentur Reuters.

Das Internationale Rote Kreuz sei bereit, den geplanten Konvoi raus aus der Stadt zu begleiten, vorausgesetzt die genauen Bedingungen wie Route, Beginn und Dauer würden im Vorfeld festgelegt. Es sei dringend nötig, dass Hilfslieferungen in die Stadt kämen und Menschen herausgebracht würden. „Die Leben von Zehntausenden in Mariupol hängen davon ab.“

Die militärische Lage

Zusätzlich seien zwei humanitäre Korridore in die ebenfalls von russischen Truppen besetzten Städte Melitopol und Enerhodar im Gebiet Saporischschja vereinbart worden, hieß es weiter. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock appellierte an Russland, Flucht und Hilfen zu ermöglichen. „Humanitäres Völkerrecht ist einzuhalten“, erklärte die Grünen-Politikerin in Berlin.

Russland kündigt Waffenruhe für Mariupol am Donnerstag an

Kiew beobachte einen Aufmarsch russischer Truppen für neue Angriffe im Donbass, sagte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski in einer im TV übertragenen Rede. „Und darauf bereiten wir uns vor.“

Er bekräftigte die Forderung nach Hilfe der westlichen Partner, etwa durch Panzer, Flugzeuge und Artilleriesysteme. Später verlangte Selenski in einer Video-Rede vor dem australischen Parlament auch weitere Sanktionen gegen Moskau. Vor dem niederländischen Parlament drang er darauf, die Einfuhr von Energie aus Russland zu stoppen.

Dagegen hat Russland nach Erkenntnissen der US-Regierung binnen 24 Stunden etwa 20 Prozent seiner Truppen aus der Umgebung der Hauptstadt Kiew abgezogen. Trotzdem halten die Bombardements Russlands in vielen Teilen der Ukraine an.

In der Nacht zum Donnerstag wurde ein mit Treibstoff gefülltes Öldepot in der Großstadt Dnipro getroffen. Trümmer einer Rakete hätten zudem zwei Tanklastwagen beschädigt, teilte der Leiter des Regionalrats, Mykola Lukaschuk, per Messagingdienst Telegram mit. Es habe keine Toten oder Verletzten gegeben. Lukaschuk machte Russland für den Angriff verantwortlich. Die Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden.

Ukraine-Kampfhandlungen, 29.3.2022

In Nowomoskowsk nordöstlich von Dnipro schlug am Mittwoch ukrainischen Angaben zufolge eine Rakete in eine Fabrik ein. Es habe keine Toten gegeben, erklärte Walentyn Resnitschenko von der Gebietsverwaltung Dnipropetrowsk. Auch diese Informationen lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Der Generalstab der ukrainischen Regierung warnte zudem unter anderem vor einer andauernden Bedrohung durch Marschflugkörper auf russischen Schiffen im Schwarzen Meer. So sei die Fregatte „Admiral Makarow“ auf dem Marinestützpunkt Sewastopol auf der annektierten Halbinsel Krim mit Raketen vom Typ „Kaliber“ nachgerüstet worden.

„Referendum“ in Cherson?

In der eroberten Stadt Cherson bereitet Russland nach Angaben des ukrainischen Generalstabs ein „Referendum“ über die Errichtung einer moskaufreundlichen „Volksrepublik“ vor. Damit versuche die einmarschierte Armee, die Gebiete im Süden der Ukraine mit „zivil-militärischen Verwaltungen“ zu kontrollieren, teilte der Generalstab in der Nacht zu Donnerstag mit.

Das Muster ähnele dem Vorgehen wie bei den mittlerweile von Russland als unabhängig anerkannten Separatistengebieten Donezk und Luhansk in der Ostukraine. Auch der ukrainische Präsident Selenski hatte unlängst von der Gefahr einer solchen „Abstimmung“ gesprochen.

Das „Referendum“ solle zur Gründung einer quasistaatlichen „Volksrepublik Cherson“ führen, teilte der ukrainische Generalstab mit. Die Angaben sind nicht unabhängig zu prüfen. Das strategisch wichtige Cherson mit knapp 300.000 Einwohnern spielt eine wichtige Rolle beim Schutz der Hafenstadt Odessa im Südwesten des Landes.

Derweil laufen die Friedensverhandlungen nach Worten des ukrainischen Präsidenten Selenski weiter. Es gebe bislang jedoch keine konkreten Ergebnisse, sagte Selenski. Am Freitag wolle man weiterverhandeln, sich allerdings nicht persönlich treffen, sondern online, sagte der ukrainische Unterhändler David Arakhamia.

Vor dem australischen Parlament verlangte der ukrainische Präsident weitere Sanktionen gegen Moskau. (Foto: via REUTERS) Videoübertragung ins australische Parlament

Die ukrainische Seite habe zudem ein Treffen der beiden Staatsoberhäupter vorgeschlagen, was Russland abgelehnt haben soll. Es müsse noch mehr Arbeit in den Vertragsentwurf fließen, so die russische Antwort.

Zweifel an Putins Sicht auf Ukrainekrieg

In den USA und Großbritannien melden Geheimdienste Zweifel, ob die russische Führung wahrheitsgemäß über die Lage im Ukrainekrieg informiert wird. Die Kommunikationsdirektorin des Weißen Hauses, Kate Bedingfield, sagte am Mittwoch unter Berufung auf Geheimdienstinformationen: „Wir glauben, dass er (Putin) von seinen Beratern nicht richtig darüber informiert wird, wie schlecht das russische Militär agiert und wie die russische Wirtschaft durch die Sanktionen gelähmt wird.“ Putins hochrangige Berater hätten „zu viel Angst, ihm die Wahrheit zu sagen“.

Bedingfield sagte weiter, den Geheimdienstinformationen nach habe sich Putin vom russischen Militär getäuscht gefühlt, was anhaltende Spannungen zwischen dem russischen Präsidenten und seiner militärischen Führung verursache.

Pentagon-Sprecher Kirby sagte, es sei Anlass zur Sorge, wenn Putin falsch oder nicht informiert sei über die Vorgänge in der Ukraine. „Es ist sein Militär. Es ist sein Krieg. Er hat ihn gewählt.“ Die Tatsache, dass der russische Präsident möglicherweise nicht alle Zusammenhänge kenne und vielleicht nicht ganz verstehe, in welchem Ausmaß seine Streitkräfte in der Ukraine versagten, sei beunruhigend.

Das Weiße Haus zweifelt an der Informationslage der russischen Führung. (Foto: IMAGO/ITAR-TASS) Wladimir Putin

Auch der Chef des britischen Geheimdienstes GCHQ, Jeremy Fleming, erklärte, dass es immer klarer werde, dass Putin die Lage in der Ukraine völlig falsch eingeschätzt habe. Er warnte, dass Russland mit Söldnern der berüchtigten Gruppe „Wagner“ versuchen könnte, die Lage in der Ukraine zu wenden.

Die Wagner-Gruppe sei bereit, zahlreiche erfahrene und neu rekrutierte Söldner in die Ukraine zu entsenden. Diese könnten als Kanonenfutter enden, um so die Zahl der Toten unter den Soldaten niedriger zu halten, sagte Fleming. Nach Flemings Angaben hat Putin den Kampfgeist der Ukrainer, aber auch den starken Zusammenhalt des Westens unterschätzt – unterdessen aber den Kampfgeist eigener Truppen stark überschätzt.

Mehr als vier Millionen Menschen haben Ukraine verlassen

Knapp 2,4 Millionen Menschen aus der Ukraine haben seit dem Beginn der russischen Invasion vor mehr als einem Monat die Grenze zu Polen überschritten. Allein am Mittwoch seien rund 25.500 Menschen abgefertigt worden, teilte der polnische Grenzschutz am Donnerstag beim Kurznachrichtendienst Twitter mit. Das sei ein Anstieg um 14 Prozent im Vergleich zum Vortag.

Es gibt keine offiziellen Angaben dazu, wie viele der Kriegsflüchtlinge in Polen bleiben oder in andere EU-Staaten weiterreisen. Polen und die Ukraine verbindet eine mehr als 500 Kilometer lange Grenze. Die Ukraine zählte vor dem Beginn des Kriegs mehr als 44 Millionen Einwohner

Inzwischen haben nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks bereits mehr als vier Millionen Menschen die Ukraine verlassen. (Foto: Reuters) Flucht aus der Ukraine

Nach Kenntnis der Bundespolizei haben innerhalb eines Tages rund 5100 weitere Menschen aus der Ukraine in Deutschland Zuflucht gesucht. Wie das Bundesinnenministerium am Donnerstag mitteilte, hat die Polizei damit seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine am 24. Februar insgesamt 288.500 Kriegsflüchtlinge erfasst.

Da es keine festen Grenzkontrollen gibt und Menschen mit ukrainischem Pass für 90 Tage visumsfrei einreisen können, dürfte die Zahl der Geflüchteten aus der Ukraine in Deutschland insgesamt tatsächlich deutlich höher liegen. Inzwischen haben nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks bereits mehr als vier Millionen Menschen die Ukraine verlassen. Vor dem Krieg hatte das Land rund 44 Millionen Einwohner.

Mit Agenturmaterial.