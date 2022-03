Lage am Mittag Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien reisen nach Kiew – Friedensverhandlungen gehen weiter

In der ukrainischen Hauptstadt gab es erneut schwere Explosionen. Nach UN-Angaben haben mehr als drei Millionen Geflüchtete die Ukraine verlassen. Die wichtigsten Entwicklungen.

Am Dienstagmorgen gab es schwere Explosionen in der ukrainischen Hauptstadt. (Foto: Getty Images) Löscharbeiten in Kiew

München Die Europäische Union hat inmitten der Kriegshandlungen ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine gesetzt. Trotz russischer Angriffe auf Kiew nur wenige Stunden zuvor machten sich die Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien auf den Weg zu einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski in Kiew.

Der Zug mit Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki, seinem Stellvertreter Jaroslaw Kaczynski sowie Tschechiens Regierungschef Petr Fiala und seinem slowenischen Amtskollegen Janez Jansa ist laut polnischen Regierungsangaben bereits über die polnisch-ukrainische Grenze Richtung Kiew gefahren.

„Ziel des Besuchs ist, die eindeutige Unterstützung der Europäischen Union für die Ukraine und ihre Freiheit und Unabhängigkeit zum Ausdruck zu bringen“, schrieb der tschechische Ministerpräsident Fiala auf dem Nachrichtenkanal Twitter. Während der Reise werde ein breites Paket der Unterstützung für die Ukraine und ihre Bürger vorgestellt.

Friedensgespräche fortgesetzt

Am Mittag gingen dem ukrainischen Unterhändler und Präsidentenberater Mychailo Podoljak zufolge die Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine weiter. Es gehe um einen Waffenstillstand und einen Truppenabzug aus der Ukraine, twitterte er.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Die Gespräche waren am Montag wegen einer „technischen Pause“ vertagt worden. Seine Delegation habe gute Arbeit geleistet, sagte der ukrainische Präsident Selenski in der Nacht zum Dienstag.

Der Kreml sieht es nach eigenen Angaben als positives Zeichen, dass die Gespräche mit Vertretern der Ukraine fortgesetzt werden. Es sei allerdings schwer vorherzusagen, was die Ergebnisse sein könnten, sagt der russische Präsidialamtssprecher Sprecher Dmitri Peskow in Moskau. Er räumt ein, es gebe Schwierigkeiten in der russischen Wirtschaft. Aber Schwierigkeiten könnten auch neue Möglichkeiten eröffnen.

Eine Rettungskraft kümmert sich um einen Hausbewohner nach einer russischen Attacke auf Kiew am frühen Dienstagmorgen. Bürgermeister Vitali Klitschko verhängte eine Ausgangssperre über die Hauptstadt, die ab dem Abend gilt. (Foto: Getty Images) Russische Angriffe auf Kiew

Russland hatte Kiew am Morgen nach ukrainischen Angaben angegriffen. Zwei schwere Explosionen erschütterten demnach die Stadt. Schockwellen einer Explosion beschädigten den Eingang einer U-Bahn-Station in der Innenstadt, die auch als Zufluchtsort vor russischen Angriffen genutzt wurde. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko verhängte eine lange Ausgangssperre über die Stadt. Von Dienstagabend, 19.00 Uhr (MEZ), bis Donnerstagfrüh, 6.00 Uhr (MEZ), dürften die Einwohner ihre Häuser nur verlassen, um sich in Schutzräumen und Bunkern in Sicherheit zu bringen, schrieb Klitschko im Nachrichtenkanal Telegram.

Ausnahmen gelten demnach nur für Personen mit Sonderausweisen. „Deshalb rufe ich alle Kiewer auf, sich darauf vorzubereiten, dass sie zwei Tage lang zu Hause oder im Falle eines Alarms im Schutzraum bleiben müssen“, betonte Klitschko.

Russland setzt Angriffe unvermindert fort

Auch in anderen Regionen setzte Russland seine Angriffe wohl mit unverminderter Härte durch. In mehreren Teilen des Landes warnten Sirenen vor neuen Luftangriffen, darunter in Odessa im Süden und Tschernihiw im Norden der Ukraine.

Das Krankenhaus im ukrainischen Lwiw (Lemberg) an der polnischen Grenze ist nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks Unicef überlastet durch die Anzahl an verletzten Kindern, die aus umkämpften Regionen eintreffen. Unicef und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) versuchen, dieses und andere Krankenhäuser mit Material zu versorgen.

Das Flüchtlingshilfswerk der UNHCR schickt zwei Sanitätswagen aus einem Lager in Dubai als humanitäre Hilfe in die Ukraine. (Foto: AP) Krankenwagen für die Ukraine

Bei einem Angriff auf einen Fernsehturm starben nahe der nordwestukrainischen Großstadt Riwne nach ukrainischen Angaben 19 Menschen, neun wurden verletzt. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Der ukrainische Generalstab teilte mit, der russische Vormarsch stocke landesweit. Die ukrainischen Angriffe auf Nachschublinien zeigten Wirkung. Seit Kriegsbeginn am 24. Februar seien mehr als 13.500 russische Soldaten getötet worden. Ukrainische Kräfte zerstörten dem Generalstab zufolge zudem mehr als 400 Panzer und rund 1300 gepanzerte Fahrzeuge sowie 81 Kampfflugzeuge und 95 Hubschrauber. Auch diese Angaben können nicht unabhängig überprüft werden.

Weiter heftig umkämpft ist die Hafenstadt Mariupol. Ukrainische Truppen wehrten nach eigenen Angaben einen russischen Vorstoß ab. Dabei seien etwa 150 Angreifer getötet sowie zwei Panzer und mehrere gepanzerte Fahrzeuge zerstört worden, teilte der ukrainische Generalstab mit.

Mit Artilleriefeuer und Luftangriffen seien zudem weiteres militärisches Gerät zerstört und anrückende Kolonnen des Feindes beschossen worden. Das ultranationalistische Bataillon Asow postete auf seinem Telegram-Kanal Fotos zerstörter russischer Militärfahrzeuge. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden.

Russland verkündet Kontrolle über Region Cherson

Russland vermeldete ebenfalls militärische Fortschritte. Das Moskauer Verteidigungsministerium verkündete laut der russischen Nachrichtenagentur Interfax, die volle Kontrolle über die gesamte Region Cherson im Süden erlangt zu haben. Angaben zum Kampfgeschehen können nicht unabhängig überprüft werden.

In Cherson könnte Russland nach Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums ein Separatistengebiet anstreben. Das Ministerium erklärte, möglicherweise plane Russland, in der von russischen Truppen besetzten Stadt eine prorussische Regierung in Stellung zu bringen.

UN-Generalsekretär warnt vor Gefahr eines nuklearen Konfliktes

Ziel sei es, „politische Kontrolle“ in ukrainischen Gebieten auszuüben. Demnach könnte Russland versuchen, ein „Referendum“ in Cherson zu veranstalten, um das Gebiet als „abtrünnige Republik“ nach dem Vorbild der Separatistengebiete in den Regionen Luhansk und Donezk sowie auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim zu legitimieren.

So berichtet das Handelsblatt über den Ukrainekrieg:

Die ukrainischen Behörden richteten am Dienstag neun „humanitäre Korridore“ aus Kiew und anderen Städten ein, um landesweit Zivilisten aus umkämpften Städten und Dörfern in Sicherheit bringen.

Darunter ist auch ein erneuter Versuch, die belagerte Hafenstadt Mariupol im Südosten zu evakuieren. Aus dem rund 70 Kilometer entfernten Berdjansk versuche erneut ein Konvoi mit Dutzenden Tonnen Hilfsgütern, die stark zerstörte Stadt zu erreichen, sagte Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk am Dienstag.

Mehr als drei Millionen Menschen sind nach UN-Angaben bereits ins Ausland geflüchtet. Diese Zahl nannte die UN-Organisation für Migration (IOM). Die Vereinten Nationen haben den Exodus von Flüchtlingen aus dem Land als Europas größte Flüchtlingskrise seit dem Zweiten Weltkrieg beschrieben.

Seit der russischen Invasion am 24. Februar sind Tausende Menschen bei Kämpfen und Bombardements getötet worden. Russland bezeichnet sein Vorgehen in der Ukraine als „Spezialoperation zur Entnazifizierung“ des Nachbarlandes. Die USA und ihre Verbündeten sehen darin einen Vorwand für einen ungerechtfertigten Angriff auf die Ex-Sowjetrepublik.

Mit Agenturmaterial

Mehr: UN-Generalsekretär warnt vor Gefahr eines nuklearen Konflikts