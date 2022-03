Lage am Mittag Russische Truppen bringen sich für neue Offensive in Stellung – 300 Tote im Theater in Mariupol

Die russische Armee zieht sich um Kiew teilweise zurück, anderswo drohen neue Offensiven. Die Angst vor einem Weltkrieg und einer Weltwirtschaftskrise wächst in Deutschland.

Eine Feuerwehrfrau hält ein Flüchtlingskind im Arm: An der Grenze zu Rumänien kommen nach wie vor viele Menschen an, die versuchen vor dem Krieg im Heimatland zu fliehen. Foto: AP (Foto: AP) Flüchtlinge aus der Ukraine

Frankfurt Vier Wochen nach dem Beginn ihres Angriffskriegs auf die Ukraine hat die russische Armee begonnen, sich neu in Stellung zu bringen. Während sich die Truppen in den Vorstädten von Kiew teilweise zurückziehen, zeichnet sich anderswo eine neue Angriffswelle ab. Die russischen Einheiten bei Isjum im Gebiet Charkiw würden sich auf eine neue Offensive vorbereiten, meldete am Freitag der ukrainische Generalstab.

Russische Truppen hätten auch die Stadt Tschwernihiw im Norden der Ukraine eingekesselt und vom Umland abgeschnitten. Die Stadt sei vom Feind umzingelt und werde mit Artillerie und von Kampfflugzeugen beschossen, teilte der Gouverneur der Stadt mit. Von unabhängiger Seite können diese Informationen derzeit nicht überprüft werden.

Die ukrainischen Truppen haben dagegen nach britischen Angaben Städte und Verteidigungsstellungen bis zu 35 Kilometer östlich von Kiew zurückerobert. Dazu beigetragen habe, dass die russischen Truppen sich zurückfallen ließen, weil ihre Nachschublinien überdehnt seien, teilt das britische Verteidigungsministerium am Freitag mit. Russland hat nach US-Erkenntnissen zudem massive Probleme mit seinen präzisionsgelenkten Raketen. Dennoch halte der Beschuss durch die russische Armee an.

Die Ukrainer müssen sich damit auf neues Leid und Blutvergießen einstellen. Wie brutal die russische Armee vorgeht, zeigt Mariupol. Bei dem russischen Luftangriff auf das Theater in der ukrainischen Stadt am 16. März wurden nach Angaben der Stadtregierung rund 300 Menschen getötet.

Das postete die Verwaltung am Freitag auf ihrem Kanal im Messengerdienst Telegram und berief sich auf Aussagen von Augenzeugen. Der Keller unter dem Theater war als Luftschutzraum genutzt worden.

Stand: 21. März 2022 Militärische Lage

Ob die Einsatzkräfte, die mit der Bergung von Verschütteten befasst waren, ihre Arbeiten beendet haben oder wie die Augenzeugen anderweitig auf die Opferzahl kamen, blieb zunächst offen. Die Beobachter des UN-Menschenrechtsteams in der Ukraine erhalten immer mehr Hinweise auf Massengräber in der eingekesselten Stadt.

In einem Grab sollen 200 Leichen liegen, sagt die Leiterin der Beobachtergruppe, Matilda Bogner, in einer Video-Schaltung mit Journalisten von der Ukraine aus.

Einige Beweise fänden sich in Satelliten-Aufnahmen. Mehr als 1035 Zivilisten seien bislang ums Leben gekommen. Wie zuvor die USA erhob auch die EU offiziell gegen Russland den Vorwurf, in der Ukraine Kriegsverbrechen zu begehen.

62 Prozent der Deutschen fürchten dritten Weltkrieg

Die Sorgen in Deutschland wachsen, dass der Konflikt noch weiter eskalieren könnte. Einer Umfrage des Instituts Civey für den „Spiegel“ zufolge fürchten 62 Prozent der Deutschen, dass der Krieg zu einem dritten Weltkrieg führen könnte. 55 Prozent der Befragten treibe zudem die Sorge um, Russland könne gegen die Ukraine Atomwaffen einsetzen.

78 Prozent sind der Ansicht, der Konflikt könne eine Weltwirtschaftskrise auslösen. Fast 80 Prozent befürchten einen wirtschaftlichen Umbruch in Deutschland durch die steigenden Energiepreise. Befragt wurden in dieser Woche rund 5000 Deutsche ab 18 Jahren.



Ukrainische Botschafter kritisiert EU-Gipfel

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, äußerte sich nach dem am Freitag beendeten EU-Sondergipfel unzufrieden mit den Ergebnissen. „Wir sind dankbar dafür, darüber dass man darüber nachdenkt, weitere Sanktionen einzuführen“, sagte Melnyk dem ZDF-„Morgenmagazin“. Gleichzeitig seien Präsident Selenski und die Regierung darüber enttäuscht, dass man bei einem möglichen Energie-Embargo gar nicht vorangekommen sei.

Die USA wollen der Europäischen Union künftig bis zu einem Drittel des Gases liefern, das die EU bisher aus Russland bezieht. Das kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag in Brüssel an. Zusammen mit US-Präsident Joe Biden unterzeichnete sie eine Vereinbarung, nach der die USA schon in diesem Jahr sicherstellen wollen, dass die EU mehr als 15 Milliarden Kubikmeter Flüssiggas zusätzlich erhält.

Die Staats- und Regierungschefs hatten in der Nacht zum Freitag beschlossen, einen Solidaritätsfonds zur finanziellen Unterstützung der Ukraine einzurichten. Durch den russischen Angriffskrieg erleide die Ukraine enorme Zerstörungen und Verluste, hieß es in einer Erklärung. Dem Land solle geholfen werden bei laufenden Ausgaben, aber auch „nach Beendigung des russischen Angriffs beim Wiederaufbau einer demokratischen Ukraine“.

Biden redet Samstag in Warschau

Nach dem Gipfelmarathon von Nato, EU und der Gruppe der sieben führenden demokratischen Wirtschaftsmächte (G7) in Brüssel ist US-Präsident Joe Biden nach Polen weitergereist und will in Rzeszow dort stationierte US-Truppen besuchen. Die Stadt liegt etwa eine Fahrstunde von der ukrainischen Grenze entfernt.

US-Hubschrauber auf dem Flughafen Rzeszow-Jasionka: Letzte Vorbereitungen für die Ankunft von US-Präsident Joe Biden in Polen. Foto: Reuters (Foto: Reuters) Biden startet Besuch in Polen

Am Samstag will Biden dann bei seiner Polen-Visite in Warschau eine Rede halten. Der Auftritt Bidens am Warschauer Königsschloss sei für den späten Samstagnachmittag zwischen 17.00 und 18.00 Uhr geplant, sagte ein Sprecher der US-Botschaft in Warschau.

Die Fluchtbewegung aus der Ukraine nach Deutschland hält unterdessen unvermindert an. Wie das Bundesinnenministerium am Freitag mitteilte, hat die Bundespolizei seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine vor gut einem Monat die Ankunft von insgesamt 253.157 Kriegsflüchtlingen festgestellt. Die UN sprechen mittlerweile von 3,5 Millionen Flüchtlingen aus der Ukraine.

Die ukrainische Regierung hofft auf die Öffnung eines Fluchtkorridors für die eingekesselte Hafenstadt Mariupol an diesem Freitag. Er solle für Zivilisten gelten, die die südostukrainische Stadt mit einem Privatfahrzeug verlassen können, sagte die stellvertretende Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk. Mariupol mit einst 400.000 Einwohnern zählt zu den am stärksten von russischen Angriffen zerstörten ukrainischen Städten. Für die Evakuierung von Zivilisten stünden zahlreiche Fahrzeuge im nahe gelegenen Berdjansk bereit.

Ortsschild von Mariupol: 300 Menschen sollen bei dem Angriff auf das Theater der Stadt vor wenigen Tagen gestorben sein. Foto: ddp images (Foto: ddp/abaca press) Ortsschild von Mariupol

Russland bezeichnete Warnungen der USA vor einem russischen Einsatz von Chemie-Waffen in der Ukraine als taktisches Manöver. Es diene nur dazu, um die Aufmerksamkeit von für die USA unangenehmen Fragen abzulenken, sagt der Sprecher des Präsidialamtes in Moskau, Dmitri Peskow.

Lawrow spricht von „totalem Krieg“ des Westens

Mit Blick auf westliche Sanktionen sprach Russlands Außenminister Sergej Lawrow von einem gegen Moskau gerichteten „hybriden Krieg“. „Heute haben sie uns einen echten hybriden Krieg erklärt, den totalen Krieg“, sagte Lawrow bei einer Sitzung mit Vertretern einer Diplomatie-Stiftung der Staatsagentur Tass zufolge. „Diesen Begriff, der in Hitler-Deutschland verwendet wurde, sprechen jetzt europäische Politiker aus, wenn sie davon sprechen, was sie mit der Russischen Föderation tun wollen.“ Die tatsächliche Verwendung des Begriffs durch namhafte EU-Politiker in den vergangenen Wochen ist nicht bekannt. Im Jahr 1943 hatte NS-Propagandachef Joseph Goebbels in seiner berüchtigten Sportpalastrede zum „totalen Krieg“ aufgerufen.

Der ukrainische Präsident bittet um mehr Hilfe

In einer Videobotschaft warb der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski erneut für eine Mitgliedschaft der Ukraine in der Europäischen Union. Er hoffe, dass die größten Skeptiker der EU-Erweiterung - Deutschland, Frankreich und die Niederlande - ihren Kurs ändern würden.

Der Krieg hat schwere Schäden in der orthodoxen Kirch in Yasnogorodk hinterlassen. Die ukrainische Armee konnte nach eigenen Angaben dort den Vormarsch der russischen Truppen aufhalten. Foto: AP (Foto: AP) Zerstörte Kirche im ukrainischen Yasnogorodk

Die EU gab dem Land jedoch erneut keine Beitrittszusage, sondern betonte in einem Beschluss in der Nacht zu Freitag nur „die europäischen Bestrebungen und die europäische Entscheidung der Ukraine“. Die EU verspricht der Ukraine zudem nach deren Anbindung an das europäische Stromnetz eine ununterbrochene Lieferung von Gas und Strom.

Die Ukraine und westliche Länder sprechen von einem Angriffskrieg und einer russischen Invasion im Nachbarland, die am 24. Februar begonnen hat. Russland bezeichnet sein Vorgehen dagegen als Spezialoperation zur Zerstörung militärischer Stützpunkte sowie zur Demilitarisierung und „Entnazifizierung“ des Nachbarlandes. In dem Krieg sollen nach Angaben der Ukraine und aus westlichen Sicherheitskreisen bereits mehrere Zehntausend Menschen gestorben sein.

Türkei sieht Einigkeit bei Friedensgesprächen in mehreren Punkten

Die Hoffnungen auf eine Einigung am Verhandlungstisch sind allerdings noch nicht geschwunden. Russland und die Ukraine können sich in ihren Gesprächen nach Einschätzung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan bei vier von sechs diskutierten Hauptthemen einigen. Umstritten blieben territoriale Fragen, sagt Erdogan türkischen Medien zufolge auf der Rückreise vom Nato-Gipfel in Brüssel. Dies betreffe die von Russland 2014 annektierte Halbinsel Krim und den Donbass im Osten der Ukraine. Die Türkei unterhält gute Beziehungen zu beiden Kriegsparteien und hat sich als Vermittler angeboten. Erdogan sagt, er werde in den kommenden Tagen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski beraten, um ein Gipfeltreffen auszuloten.

China und Indien sprechen sich nach Aussagen des indischen Außenministers Subrahmanyam Jaishankar am Freitag für eine sofortige Waffenruhe in der Ukraine aus. Das sei sehr wichtig, sagte er nach Gesprächen mit seinem chinesischen Kollegen Wang Yi.

