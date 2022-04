Lage am Mittag Russischer Gouverneur wirft Ukraine Luftangriff auf Treibstofflager in Russland vor

Bei der Explosion gab es Gouverneur Gladkow zufolge zwei Verletzte. Trotz vereinbarter Feuerpause für Mariupol sieht das Rote Kreuz Evakuierungen nicht als sicher an.

Bei der Explosion an dem Tanklager, das dem Ölkonzern Rosneft gehört, sollen zwei Arbeiter verletzt worden sein. Die Echtheit der Aufnahmen konnte nicht unabhängig geprüft werden. (Foto: action press) Explosion in der Nähe von Belgorod

Rom Die ukrainischen Streitkräfte sollen nach russischen Angaben am Freitag von zwei Hubschraubern aus einen Luftschlag auf ein Öllager in Russland verübt haben. Das schrieb der russische Regionalgouverneur Wjatscheslaw Gladkow auf der Plattform Telegram.

Zwei Hubschrauber hätten die Grenze zu Russland vor dem Angriff in geringer Höhe überflogen. Bei der Explosion an dem Tanklager, das dem Ölkonzern Rosneft gehört, seien demnach zwei Arbeiter verletzt worden. Teile der Stadt seien evakuiert worden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen. Das ukrainische Verteidigungsministerium war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Indes meldet die Ukraine, dass russische Einheiten an keiner Stelle Geländegewinne verzeichnen können. Mehrere Siedlungen im südukrainischen Gebiet Cherson seien sogar zurückerobert worden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Die Ukraine und Russland haben zudem ihre Verhandlungen wieder aufgenommen. Die Gespräche seien im Online-Format fortgesetzt worden, teilt das ukrainische Präsidialamt mit, ohne Einzelheiten zu nennen. Der russische Außenminister Sergej Lawrow spricht von Fortschritten bei den Friedensgesprächen zwischen den Ländern.

Die Regierung in Moskau bereite derzeit ihre Antwort auf ukrainische Vorschläge vor, sagte Lawrow nach einem Gespräch mit seinem indischen Amtskollegen. Die Gespräche müssten weitergehen, aber die Regierung in Kiew verstehe die Situation auf der Krim-Halbinsel und im Donbass und die Notwendigkeit eines neutralen Status besser.

Die militärische Lage

Nach Einschätzung des Gouverneurs der Region Kiew setzt Russland seinen Abzug aus der Region im Norden der ukrainischen Hauptstadt fort. Die Truppen seien auf dem Weg in Richtung Belarus, teilt Gouverneur Olexandr Pawljuk über Telegram mit. Diese Angaben lassen sich nicht unabhängig verifizieren.

Nach Einschätzung des Gouverneurs der Region Kiew setzt Russland seinen Abzug aus der Region im Norden der ukrainischen Hauptstadt fort. (Foto: dpa) Kontrollpunkt in Kiew

Obendrein ziehen sich die russischen Truppen nach Angaben des Gouverneurs derzeit auch aus der nordukrainischen Region von Tschernihiw zurück, die gleichnamige Stadt liegt 150 Kilometer nördlich von Kiew. Es seien allerdings immer noch einige russische Soldaten da, auch Raketenangriffe seien weiter möglich.

Während sich die Lage im Norden etwas stabilisiert hat, bleibt die Lage in der Südukraine und im Donbass nach Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski weiter extrem schwierig. Vor der Ukraine lägen noch Kämpfe, sagte er in einer nächtlichen Videobotschaft. Das Land müsse noch einen sehr schweren Weg beschreiten, um das zu bekommen, was es wolle.

Die ostukrainische Großstadt Charkiw werde weiter beschossen, ein Durchbruchsversuch nahe der Stadt Isjum sei aber gescheitert. Das ukrainische Verteidigungsministerium macht die russischen Streitkräfte allerdings für die Zerstörung von 15 Flughäfen verantwortlich. Die Zahl der Toten bei dem Raketenangriff auf ein Verwaltungsgebäude in Mykolajiw stieg nach Angaben des örtlichen Gouverneurs auf 28. Die Angaben können von unabhängiger Seite nicht überprüft werden.

Die russische Armee hat nach eigenen Angaben fünf große Munitionslager sowie ein weiteres Kraftstoffdepot in der Ukraine zerstört. Mit Luftangriffen seien insgesamt 52 militärische Objekte an einem Tag zerstört worden, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, in Moskau.

Im Gebiet Luhansk seien bei Kämpfen zudem 40 ukrainische „Nationalisten“ getötet worden. Auch diese Angaben waren von unabhängiger Seite nicht überprüfbar.

Russland will nach Ansicht der Ukraine die militärische Präsenz im Süden und Osten der Ukraine aufrechterhalten. (Foto: IMAGO/ITAR-TASS) Soldaten der Volksmiliz in Luhansk

Am Morgen verkündete Russland zwar eine Feuerpause für die schwer zerstörte Hafenstadt Mariupol, die um 09:00 Uhr (MESZ) in Kraft trat. Nach Angaben des Roten Kreuzes war die Lage zunächst aber zu unsicher, um mit der Evakuierung zu beginnen. Die Fluchtwege waren noch geschlossen.

Zudem haben die Teams des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz einem Sprecher zufolge keine Erlaubnis erhalten, Hilfsgüter mit dem Konvoi in die Stadt zu bringen und sei daher ohne Vorräte losgefahren. Der Bürgermeister der Stadt hatte in dieser Woche erklärt, dass 170.000 Einwohner in Mariupol eingeschlossen seien. Sie hätten keinen Strom und die Lebensmittelvorräte gingen zur Neige.

In der Sperrzone um das stillgelegte Atomkraftwerk Tschernobyl befinden sich nach Angaben der zuständigen ukrainischen Behörde immer noch einige russischen Soldaten. Der Chef der Behörde bestätigt im Fernsehen, dass die russischen Truppen die Anlage selbst verlassen hätten, im Umfeld seien aber noch Soldaten zu sehen gewesen.

Die russische Militärführung verstärkt nun ihre Truppen in der Ukraine nach britischen Erkenntnissen mit frischen Kräften aus Georgien. Aus 1200 bis 2000 russischen Soldaten, die zuletzt in den abtrünnigen georgischen Gebieten Abchasien und Südossetien stationiert waren, würden drei taktische Bataillonsgruppen gebildet, teilte das Verteidigungsministerium in London in der Nacht zum Freitag mit.

Russland verlegt Truppenteile aus Georgien in die Ukraine

Westen könnte von Getreideexporten ausgeschlossen werden

Die russischen Gaslieferungen durch die Ukraine sollen auch heute wie bestellt nach Europa geliefert werden, teilte der russische Konzern Gazprom mit. Die bestellte Liefermenge europäischer Kunden belaufe sich auf 108,4 Millionen Kubikmeter, das entspricht fast der vertraglich möglichen maximalen Auslastung.

Vor einer Woche hatte Kremlchef Wladimir Putin angekündigt, russisches Gas an westliche Staaten nur noch gegen Rubel zu verkaufen, was diese ablehnen. Am Donnerstag unterzeichnete er ein Dekret, das westliche Kunden dazu verpflichtet, ein Rubelkonto bei einer russischen Bank zu eröffnen und die Zahlungen darüber abzuwickeln. Die Regelung trat heute in Kraft.

Gleichzeitig drohte Russland am Freitag damit, landwirtschaftliche Exporte auf „befreundete“ Länder zu beschränken. Ex-Präsident Dmitri Medwedew, heute Vize des nationalen Sicherheitsrats, erklärte am Freitag, er wolle angesichts der vom Westen verhängten Sanktionen „einige einfache, aber wichtige Punkte zur Ernährungssicherheit in Russland“ skizzieren. „Wir werden nur unsere Freunde mit Lebensmitteln und landwirtschaftlichen Produkten beliefern“, sagte Medwedew. „Glücklicherweise haben wir viele davon, und sie sind überhaupt nicht in Europa oder Nordamerika.“

Russland liefert Weizen bereits hauptsächlich nach Afrika und in den Nahen Osten. (Foto: dpa) Weizen in Russland

Russland liefert Weizen bereits hauptsächlich nach Afrika und in den Nahen Osten. Die EU und die Ukraine sind die Hauptkonkurrenten im Weizenhandel. Die Priorität bei der Lebensmittelversorgung sei Russlands Inlandsmarkt und die Preiskontrolle hierbei, sagte Medwedew. Russland nutzt seit 2021 Getreideexportquoten und Steuern, um die hohe inländische Inflation bei Lebensmittel zu stabilisieren. Landwirtschaftliche Lieferungen an „Freunde“ werde es sowohl in Rubel geben als auch in deren Landeswährung im vereinbarten Verhältnis.

Russland hatte 2014 die meisten Lebensmittelimporte aus dem Westen verboten, als es die Krim von der Ukraine annektierte und der Westen darauf mit Sanktionen reagierte. Medwedew sagte, diese Liste könnte jetzt weiter ausgebaut werden. Viele ausländische Unternehmen wie Schokoladenhersteller haben im vergangenen Monat den Verkauf ihrer Marken in Russland eingestellt.

Fast 295.000 Geflüchtete in Deutschland

In Deutschland sind von der Bundespolizei fast 295.000 Geflüchtete aus der Ukraine registriert worden, wie das Bundesinnenministerium am Freitag auf Twitter mitteilte.