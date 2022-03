Lage am Mittag Russischer Verteidigungsminister bekräftigt Konzentration auf Donbass

Die „Befreiung“ des Donbass ist laut Schoigu nun die Hauptaufgabe des Militärs. Die ukrainische Regierung gibt für Dienstag drei Fluchtrouten für Zivilisten aus umkämpften Städten bekannt.

Die „Befreiung“ des Donbass sei nun die Hauptaufgabe, sagt Schoigu laut der russischen Nachrichtenagentur Interfax. (Foto: IMAGO/ITAR-TASS) Sergei Schoigu

Berlin Das russische Militär sieht ungeachtet neuer Friedensverhandlungen nicht von Angriffen in der Ukraine ab. „Die russischen Streitkräfte setzen die militärische Spezial-Operation fort“, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Dienstag nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur Interfax.

Durch russische Luftangriffe seien seit Montag 68 ukrainische Militärobjekte zerstört worden, sagte Konaschenkow weiter. Darunter seien unter anderem Flugabwehrraketen-Systeme, zwei Munitionsdepots und drei Treibstofflager gewesen. Auch drei Drohnen seien zerstört worden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Das russische Verteidigungsministerium bestätigte auch einen Raketenangriff auf ein Treibstofflager im Gebiet Riwne in der Nordwestukraine am Montagabend. Der Treibstoff sei für ukrainische Militärtechnik in Vororten Kiews bestimmt gewesen, hieß es. Ukrainische Behörden hatten am Montagabend über diesen Raketenangriff berichtet. Die Informationen lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Die ukrainische Regierung hatte für Dienstag drei Fluchtrouten für Zivilisten aus umkämpften Städten bekanntgegeben. Eine führe aus der belagerten Hafenstadt Mariupol, die anderen beiden aus den seit mehreren Wochen von russischen Truppen besetzten Städten Enerhodar und Melitopol, sagte Vizeministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk. Die drei Fluchtkorridore träfen in der unter ukrainischer Kontrolle stehenden Stadt Saporischschja zusammen.

Russland betreibt eigene Korridore zur Evakuierung von Zivilisten. Die Ukraine wirft Moskau vor, diese Routen würden genutzt, um Menschen zwangsweise nach Russland zu deportieren. Beide Seiten werfen einander gegenseitig vor, Evakuierungen zu behindern.

Konzentration auf Region Donbass

Russland will sich laut Verteidigungsminister Sergej Schoigu bei der Invasion der Ukraine nun auf die östliche Region Donbass konzentrieren. Die „Befreiung“ des Donbass sei nun die Hauptaufgabe, sagt Schoigu laut der russischen Nachrichtenagentur Interfax. Die Hauptaufgaben der ersten Einsatzphase seien abgeschlossen.

Schoigu. nimmt an einer Videokonferenz des russischen Verteidigungsministeriums im Russischen Nationalen Verteidigungsmanagementzentrum teil. (Foto: IMAGO/ITAR-TASS) Videokonferenz des russischen Verteidigungsministeriums

Die Fähigkeiten des ukrainischen Militärs seien erheblich geschwächt worden. Die Ukraine verfüge über keine Luftwaffe mehr. Sollte die Nato Flugzeuge und Luftabwehr an die Ukraine liefern, werde Russland angemessen reagieren. Der Minister sagte zudem laut der russischen Agentur RIA, dass in den vergangenen beiden Wochen rund 600 ausländische Söldner in der Ukraine getötet worden seien. Die Informationen lassen sich nicht unabhängig prüfen.

In der südukrainischen Hafenstadt Mykolaiw sind nach Behördenangaben bei einem russischen Raketenangriff auf ein Verwaltungsgebäude mindestens drei Menschen getötet worden. 22 Menschen seien verletzt worden, teilt der Rettungsdienst mit. 18 von ihnen seien aus dem Trümmern gerettet worden. Eine russische Rakete sei in das Gebäude der Regionalverwaltung eingeschlagen, erklärt Gouverneur Vitali Kim. Die Hälfte des Gebäudes sei zerstört, auch sein Büro sei betroffen.

„Die meisten Menschen sind wie durch ein Wunder davongekommen“, sagt Kim. Der Angriff zeige aber auch, dass Russland den Versuch aufgegeben habe, die Stadt einzunehmen. Die russischen Streitkräfte haben die Hafenstädte wie Cherson, Mykolaiw und Mariupol angegriffen, um die Ukraine vom Schwarzen Meer abzuschneiden und einen Landkorridor von Russland zur 2014 annektierten Halbinsel Krim zu schaffen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Die Gefechte in der Ukraine halten an. (Foto: IMAGO/ITAR-TASS) Löscharbeiten in Donezk

Die ukrainische Armee hat eigenen Angaben zufolge hingegen russische Truppen bei der südukrainischen Großstadt Krywyj Rih zurückgedrängt. „Die Besatzer befinden sich nicht näher als 40 Kilometer von der Stadt entfernt“, sagte der Chef der Militärverwaltung der Stadt, Olexander Wilkul, in einer am Dienstag bei Facebook veröffentlichten Videobotschaft. Teils hätten sich russische Einheiten über die Grenze des Gebiets Dnipropetrowsk ins benachbarte Cherson zurückgezogen. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Krywyj Rih ist die Heimatstadt von Präsident Selenski. Vor dem Krieg lebten dort etwa 600.000 Menschen. Zwischenzeitlich seien die Russen bis etwa zehn Kilometer an die Industriestadt heran gekommen, hieß es von ukrainischer Seite.

Verhandlungen in Istanbul

Unterdessen trafen sich am Dienstag Delegationen aus der Ukraine und Russland zu einer neuen Verhandlungsrunde in Istanbul. Die russische Regierung rechnet damit, dass sich noch im Laufe des Dienstags oder am Mittwoch herausstellen wird, ob die Friedensgespräche erfolgreich sein werden, erklärte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow.

Milliardär Roman Abramowitsch sei an den Verhandlungen beteiligt, er gehöre aber nicht zur russischen Delegation. (Foto: IMAGO/SNA) Mevlut Cavusoglu, Recep Tayyip Erdogan und Roman Abramowitsch

Er erklärte weiter, der Milliardär Roman Abramowitsch sei an den Verhandlungen beteiligt, er gehöre aber nicht zur russischen Delegation. Medienberichte, wonach Abramowitsch vergiftet worden sei, wies er als Lüge im Informationskrieg zurück. Der Geschäftsmann Abramowitsch gehört zu den russischen Oligarchen, die vom Westen wegen ihrer Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin mit Sanktionen belegt wurden.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan mahnte Fortschritte an. Es sei an der Zeit, dass die Gespräche zu konkreten Ergebnissen führten, sagte Erdogan zu den Unterhändlern im Vorfeld der Verhandlungen in einer im Fernsehen übertragenen Rede.

Russland und Ukraine verhandeln in Istanbul

Er rief erneut zu einer sofortigen Waffenruhe auf, da es an beiden Seiten liege, „diese Tragödie zu beenden“. Fortschritte bei den Gesprächen könnten auch den Weg für ein Treffen zwischen Putin mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski ebnen. Die Türkei sei bereit, ein solches Treffen auszurichten.

Russland will Zahlungsmodalitäten für Gas und Öl festlegen

Russland kündigt indes an, bis Donnerstag würden die Bedingungen für die Zahlung von Gas- und Öllieferungen festgelegt. „Unternehmen sollten die veränderten Rahmenbedingungen und die total neue Lage in Rechnung haben, die durch den Wirtschaftskrieg gegen Russland entstanden ist“, sagt Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow mit Blick auf westliche Sanktionen.

Russland kündigt indes an, bis Donnerstag würden die Bedingungen für die Zahlung von Gas- und Öllieferungen festgelegt. (Foto: IMAGO/ITAR-TASS) Öl Raffinierie

Er bekräftigt, die ausländischen Käufer der fossilen Brennstoffe müssten in Rubel zahlen. Er betont, Russland werde sein Gas nicht umsonst exportieren.

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nannte währenddessen „schwer verständlich“, dass sich Deutschland bei der Energieversorgung von Russland so stark abhängig gemacht habe. „Denn maßgebliche Entscheidungen sind ja getroffen worden, nachdem Russland die Krim besetzt hat“, sagte Habeck in Berlin. „Und trotzdem haben wir uns auf Nordstream 2, die große Gaspipeline, verlassen.“ Er fügte hinzu: „Wir wussten also oder hätten es wissen können, dass es nicht nur dumm ist, alle seine sicherheitspolitischen Karten auf ein Land zu setzen, sondern dass es wahrscheinlich keine clevere Idee war, sie auch noch auf dieses Land zu setzen.“

Habeck hatte sich indes mehrfach gegen ein Embargo russischer Energielieferungen ausgesprochen. (Foto: dpa) Robert Habeck

Habeck hatte sich indes mehrfach gegen ein Embargo russischer Energielieferungen ausgesprochen. Der notwendige Verzicht auf russisches Öl und Gas sei auf den Weltmärkten nicht so einfach zu kompensieren, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag auf der Konferenz „Energy Transition Dialogue“ in Berlin.

Europa sei ein reicher Kontinent, ärmere Länder könnten wirtschaftlich deutlich größere Schwierigkeiten mit den Folgen haben, etwa mit höheren Preisen. „Wir müssen also aufpassen, dass wir diese energiepolitische Umstellung nicht Zulasten von Dritten machen“, so Habeck.

Nicht nur die Energieversorgung in ärmeren Ländern könne schweren Schaden nehmen, sondern auch bestimmte Produkte wie Düngemittel könnten vielleicht nicht mehr ausreichend produziert werden. Das kombiniert mit dem Ausfall von Getreide aus der Ukraine oder gegebenenfalls aus Russland könne zu Hungersnöten in bestimmten Ländern führen, sagte Habeck. Hungersnöte aber seien ganz häufig die Ursache für soziale Unruhen oder politische Turbulenzen.

Zahl der Geflüchteten in Deutschland nahm leicht ab

Das Internationales Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) fordert von Russland und der Ukraine ein klares Abkommen zur Evakuierung der schwer umkämpften Hafenstadt Mariupol. Das Rote Kreuz habe detaillierte Vorschläge für eine Evakuierung und eine sichere Fluchtpassage für die Zivilisten in der Stadt im Südosten der Ukraine gemacht, sagt IKRK-Generaldirektor Robert Mardini in Genf der Nachrichtenagentur Reuters. Dies sei aber bislang ohne Erfolg geblieben. Man habe allerdings keine Hinweise aus erster Hand zu dem ukrainischen Vorwurf, dass es zu Zwangsevakuierungen nach Russland komme.

Unterdessen nahm die Zahl der neu ankommenden Flüchtlinge aus der Ukraine leicht ab. Wie das Bundesinnenministerium am Dienstag mitteilte, hat die Bundespolizei seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine 278.008 Kriegsflüchtlinge in Deutschland festgestellt.

Damit wurden seit dem Vortag 5670 neu angekommene Geflüchtete erfasst. In der vergangenen Woche waren täglich etwa 7000 Einreisen festgestellt worden. In den Wochen zuvor hatte die Bundespolizei pro Tag jeweils mehr als 10.000 Menschen aus der Ukraine gezählt, die in Deutschland Zuflucht suchten.

Da es keine festen Grenzkontrollen gibt und Menschen mit ukrainischem Pass für 90 Tage visumsfrei einreisen können, dürfte die Zahl der Geflüchteten aus der Ukraine in Deutschland insgesamt tatsächlich deutlich höher liegen.

Die Bundespolizei hat seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine 278.008 Geflüchtete in Deutschland festgestellt. (Foto: dpa) Geflüchtete vor Hostel

In Polen haben sich knapp 2,35 Millionen Menschen aus der Ukraine in Sicherheit gebracht. Das teilte der polnische Grenzschutz am Dienstag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Allein am Montag waren es demnach rund 21.000 Menschen. Dies sei ein Rückgang um gut 22 Prozent im Vergleich zum Vortag. Von Polen in Richtung Ukraine hätten seit Kriegsbeginn am 24. Februar rund 364.000 Menschen die Grenze überquert.

Bei diesen Reisenden handelt es sich nach früheren Angaben des Grenzschutzes zum überwiegenden Teil um ukrainische Staatsbürger, die in ihr Heimatland zurückkehren. Viele Männer, aber auch Frauen wollen sich dort den ukrainischen Truppen anschließen und gegen die russischen Soldaten kämpfen. Andere kehren zurück, um sich um Kinder oder hilfsbedürftige Angehörige zu kümmern.

Es gibt derzeit keine offiziellen Angaben dazu, wie viele der Kriegsflüchtlinge in Polen geblieben und wie viele bereits in andere EU-Staaten weitergereist sind. Die Ukraine - flächenmäßig das größte Land in Europa - hatte vor Beginn des russischen Angriffs mehr als 44 Millionen Einwohner. Polen und die Ukraine verbindet eine mehr als 500 Kilometer lange Staatsgrenze.

Beratungen über die Sicherheit der ukrainischen Atomkraftwerke

Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, berät unterdessen mit Vertretern der Regierung in Kiew über die Sicherheit der ukrainischen Kernkraftwerke. „Dieser Konflikt führt bereits zu unverstellbarem menschlichem Leid und Zerstörung“, erklärte Grossi. Die Expertise und die Fähigkeiten der IAEA würden benötigt, um zu verhindern, dass der Krieg auch zu einem Atomunfall führe.

Grossi soll im Laufe der Woche eines der ukrainischen Kernkraftwerke besuchen. Es wird erwartet, dass er nach seiner Rückkehr an den IAEA-Sitz in Wien eine Pressekonferenz geben wird.

Mit Agenturmaterial

