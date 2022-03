Lage am Mittag Trotz landesweiter Angriffe: Russland und die Ukraine wollen wieder reden

In weiten Teilen der Ukraine kommt es zu russischen Angriffen. Mittlerweile sind allein in Polen rund halbe Million Geflüchtete angekommen. Die Geschehnisse des Vormittages.

Menschen suchen Schutz in einem Sportzentrum in der ukrainischen Hafenstadt, die unter schwerem russischen Beschuss steht. Bild vom 1.3.2022 (Foto: AP) Mariupol

New York Wie geht es weiter in der Ukraine? Bislang ist die Hauptstadt Kiew am Mittwoch von größeren Kämpfen verschont geblieben. Doch in zahlreichen Landesteilen mehren sich die Angriffe der russischen Armee.

Im ostukrainischen Charkiw, der zweitgrößten Stadt des Landes, griffen russische Soldaten nach einem Medienbericht ein medizinisches Zentrum des Militärs an. Es sei zum Kampf mit ukrainischen Einheiten gekommen, meldete die Agentur Unian.

In der südukrainischen Stadt Cherson feuerte ein russischer Panzer nach Angaben der Agentur Ukrinform auf ein Gebäude des ukrainischen Geheimdienstes SBU. Moskau zufolge haben russische Streitkräfte Cherson mittlerweile eingenommen.

Auch die südukrainische Stadt Mariupol am Asowschen Meer steht unter starkem Beschuss. Noch sei sie in ukrainischer Hand, hieß es vom Stadtrat. Russisches Militär greife zivile Einrichtungen an, darunter Wohnblocks, Krankenhäuser und behelfsmäßige Unterkünfte für Menschen, die durch die Kämpfe vertrieben wurden.

Gespräche wohl noch am Mittwoch

Am Vormittag kündigte der Kreml an, nun bereit für erneute Verhandlungen mit der ukrainischen Seite zu sein. „Heute Nachmittag, am späten Nachmittag, wird unsere Delegation vor Ort sein und auf die ukrainischen Unterhändler warten“, sagte Sprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge. „Unsere Delegation wird bereit sein, das Gespräch heute Abend fortzusetzen.“ Den Ort nannte Peskow zunächst nicht.

Nach den ersten Gesprächen am Montag hatten beide Seiten die belarussisch-polnische Grenze als Ort für Verhandlungen genannt. Die erste Runde war ohne greifbare Ergebnisse geblieben.

Zugeständnisse im Voraus will Moskau nicht machen. Peskow stellte klar, dass Russland auf den von Präsident Wladimir Putin formulierten Forderungen bestehe.

Die Regierung in Kiew müsse demnach die „Volksrepubliken“ Luhansk und Donezk sowie Russlands Souveränität über die Schwarzmeer-Halbinsel Krim anerkennen. Zudem fordert Russland eine „Demilitarisierung“ der Ukraine.

Von ukrainischer Seite hieß es derweil, man sei bereit zu reden, aber nicht bereit, russische Ultimaten hinzunehmen. Die Nachrichtenagentur Tass meldete, dass beide Parteien ihre Gespräche in zweiter Runde noch heute fortsetzen werden.

Hunderttausende Menschen auf der Flucht

Der Krieg vertreibt weiter zahlreiche Ukrainer aus ihrer Heimat. In Polen sind nach Regierungsangaben mittlerweile rund 500.000 Flüchtlinge aus dem Nachbarland angekommen. „Wir sind verpflichtet, unseren Nachbarn zu helfen, und wir tun es auch. Wir haben einen humanitären Korridor eingerichtet, wir haben alle Verfahren beschleunigt, die wir von unserer Seite aus beschleunigen konnten“, sagte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki.

Rumänien gab bekannt, dass seit Beginn des Angriffskrieges etwa 120.000 Menschen aus der Ukraine in das Land gekommen seien. Mehr als die Hälfte von ihnen seien in andere westliche Länder weitergereist, so dass sich derzeit rund 46.000 ukrainische Flüchtlinge in Rumänien aufhielten, teilte Rumäniens Ministerpräsident Nicolae Ciuca mit.

Die EU-Kommission will den Kriegsflüchtlingen schnell Schutz in den EU-Staaten gewähren. Die Brüsseler Behörde schlug offiziell vor, EU-Regeln für den Fall eines „massenhaften Zustroms“ von Vertriebenen in Kraft zu setzen, die den vorübergehenden Schutz der Ukrainer ohne langes Asylverfahren ermöglichen würden.

Sollten die Regeln in Kraft treten, dürften Ukrainer den Schutzstatus in jedem EU-Land beantragen. Der Schutz gilt zunächst für ein Jahr, kann jedoch um insgesamt zwei weitere Jahre verlängert werden. Das Recht, einen Asylantrag zu stellen, besteht weiter.

In Deutschland wurden nach offiziellen Angaben bislang rund 5300 Flüchtlinge aus der Ukraine registriert. Da es keine Grenzkontrollen in der EU gibt, könnten es aber wesentlich mehr sein, hieß es.

Nach Willen der EU-Kommission soll ukrainischen Flüchtlingen die Schutzsuche in EU-Staaten wesentlich erleichtert werden. (Foto: Reuters) Flüchtlingscamp in Polen

Nawalny ruft zu Protesten auf

Der im Straflager inhaftierte Kremlgegner Alexej Nawalny hat die Menschen in Russland zu Protesten gegen den Krieg im Nachbarland Ukraine aufgerufen. Protestiert werden solle jeden Tag – „wo auch immer ihr seid: in Russland, Belarus oder auf der anderen Seite des Planeten“, hieß es auf Nawalnys Twitter-Account.

„Wir, Russland, wollen eine Nation des Friedens sein. Leider Gottes würden uns nur wenige Menschen derzeit so nennen. Aber lasst uns zumindest nicht zu einer Nation ängstlicher stiller Menschen werden“, hieß es weiter.

Der 45-Jährige rief dazu auf, sich trotz drohender Festnahme auf die Straße zu trauen. Die russischen Behörden warnen eindringlich vor einer Teilnahme an den nicht genehmigten Kundgebungen. In den vergangenen Tagen wurden Bürgerrechtlern zufolge russlandweit bereits Tausende Menschen bei Anti-Kriegs-Demos festgenommen.

„Um den Krieg zu stoppen, müssen wir die Gefängnisse und Gefangenentransporter füllen“, hieß es nun auf Nawalnys Account. „Alles hat seinen Preis. Und nun, im Frühling 2022, müssen wir diesen Preis bezahlen.“

Das russische Regime geht hart gegen Proteste vor. Mittlerweile wurden mindestens 6000 Anti-Kriegs-Demonstranten festgenommen.

Scholz schließt Nato-Einsatz weiter aus

Für Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist ein Eingriff der Nato in den russischen Krieg in der Ukraine keine Option. „Wir werden nicht militärisch eingreifen. Das gilt für die Nato, das wird sie nicht tun, und auch für alle anderen. Das wäre in dieser Situation falsch“, sagte Scholz am Mittwoch bei seinem Antrittsbesuch in Israel. „Was wir tun ist zu unterstützen.“

Konkret nannte er Finanzhilfen und Hilfsgüter. „Das ist das, was wir tun können.“ Die Sanktionen hätten bereits Wirkung erzielt. Das zeige, dass die Haltung zwischen Konsequenz und der gebotenen Vorsicht richtig sei. „Ich glaube, dass das die richtigen Entscheidungen sind.“

Scholz will sich zudem dafür einsetzen, dass die Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine bald fortgesetzt werden. „Natürlich geht es jetzt darum, dass die Diplomatie wieder eine große Chance bekommt“, sagte er. Zugleich rief er Russland erneut auf, alle Kampfhandlungen sofort einzustellen. „Attacken auf zivile Infrastruktur und Zivilisten müssen aufhören“, betonte er.

Derweil reiste Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht für Gespräche nach Rumänien. Die SPD-Politikerin will sich über den von dort laufenden Nato-Einsatz zum Schutz der südöstlichen Flanke des Bündnisses informieren.

Die Bundeswehr hat in Rumänien sechs Eurofighter stationiert, die sich mit Bündnispartnern an bewaffneten Luftraumpatrouillen („combat air patrol“) beteiligen. Sie will auch Infanteriesoldaten für einen Nato-Gefechtsverband nach Rumänien schicken. Deutschland stellt von diesem Jahr an bis 2024 für die Nato-Reaktionskräfte („Nato Response Force“) rund 13.600 der insgesamt 40.000 Soldaten.

EU will Belarus sanktionieren

Die EU-Staaten sind sich einig über neue Sanktionen gegen Russlands Verbündeten Belarus. Dies teilte die französische EU-Ratspräsidentschaft auf Twitter mit. Betroffen seien vor allem die belarussische Holz-, Kali- und Stahlindustrie. Die Maßnahmen träten in Kraft, sobald sie im EU-Amtsblatt veröffentlicht seien.

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko gilt als Verbündeter und militärischer Unterstützer von Kremlchef Putin im Krieg gegen die Ukraine. Russische Angriffe auf das Nachbarland werden auch von belarussischem Gebiet ausgeführt. Belarus bestreitet dies allerdings.

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte bereits am Sonntag Strafmaßnahmen gegen Belarus angekündigt und die Regierung Lukaschenko „den anderen Aggressor in diesem Krieg“ genannt.

Dem EU-Land Polen gehen außerdem die aktuellen Strafmaßnahmen gegen Russland nicht weit genug. Polen fordert ein europäisches Embargo gegen Öl, Gas und Kohle aus Russland. Sein Land würde vor allem die Einfuhr russischer Kohle auch sofort einseitig stoppen, sagte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki. Dafür bräuchte er nur die Zusicherung der EU-Kommission, Polen dafür nicht zu bestrafen, weil Sanktionspolitik EU-Sache sei.



Mit Agenturmaterial