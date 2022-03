Lage am Mittag Ukraine meldet heftige russische Angriffe in Tschernihiw und Region Donezk

Großbritannien und die Ukraine warnen vor einer Verlagerung russischer Verbände Richtung Osten. Der britische Premier Boris Johnson erwägt wohl weitere Waffenlieferungen.

In der ostukrainischen Region Donezk gibt es dem dortigen Gouverneur zufolge weiträumige Angriffe. (Foto: dpa) Donezk

Istanbul, Düsseldorf Was bedeutet eine „Reduktion militärischer Aktionen“? Darüber rätselt die Welt, nachdem die russische Verhandlungsdelegation nach Gesprächen mit ukrainischen Teilnehmern am Montagabend in Istanbul genau dies angekündigt hatte.

Zwar will der russische Präsident Wladimir Putin offenbar Kampfhandlungen rund um die Hauptstadt Kiew herunterfahren. Bilder zeigen zudem, wie einige russische Kampfeinheiten in der Region wohl den Rückzug angetreten haben.

Britische Militärexperten halten es aber für „höchst wahrscheinlich“, dass Russland seine Kampfkraft aus dem Norden der Ukraine in den Südosten des Landes verlegt. Dort solle jetzt die Offensive in der Region Luhansk und Donezk verstärkt werden. Ähnlich äußerte sich Olexij Arestowytsch, ein Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski. Ziel sei es offenbar, die ukrainischen Truppen in dem Gebiet einzukesseln.

Das russische Militär hat nach eigenen Angaben zwei Munitionslager im ostukrainischen Gebiet Donezk zerstört. In dem Ort Kamjanka habe die ukrainische Armee Munition für ihre Raketenartillerie gelagert, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums.

Insgesamt seien demnach binnen 24 Stunden 64 ukrainische Objekte zerstört worden, darunter auch eine Einheit ukrainischer Spezialkräfte im Gebiet Mykolajiw. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Angriffe auf ukrainische Städte

Der Gouverneur der Region Luhansk im Osten der Ukraine berichtete von schwerem russischen Artilleriebeschuss von Wohngebieten in der Ortschaft Lysytschansk. „Einige Hochhäuser wurden beschädigt“, schrieb Serhij Gaidai auf Telegram. „Viele Gebäude sind eingestürzt. Rettungskräfte versuchen, die noch Lebenden zu retten.“ Unabhängig überprüfbar sind diese Angaben nicht.

Die Kämpfe in der Ukraine reißen nicht ab. (Foto: via REUTERS) Zerstörtes Gebäude in Mykolaiv

Auch die Region Tschernihiw steht trotz der Ankündigung Russlands, die militärischen Aktivitäten dort zu reduzieren, ihrem Gouverneur zufolge weiter unter Beschuss der russischen Truppen. „Glauben wir der Ankündigung? Natürlich nicht“, schreibt Wiatscheslaw Tschaus auf dem Messengerdienst Telegram. Tschaus fügt hinzu: „Die 'verminderten Aktivitäten' zeigt der Feind in der Region Tschernihiw mit Angriffen auch aus der Luft auf Nischyn und die ganze Nacht über auf die (Stadt) Tschernihiw.“

In der ostukrainischen Region Donezk gibt es dem dortigen Gouverneur zufolge weiträumige Angriffe. Fast alle Städte entlang der Demarkationslinie lägen unter Beschuss, sagt Pawlo Kyrylenko im ukrainischen Fernsehen. Die Lage könne sich noch verschärfen, da die russischen Truppen sich auf Angriffe in der Region konzentrierten. Die Demarkationslinie trennt die Gebiete unter ukrainischer Kontrolle von dem Territorium, das in der Hand von prorussischen Separatisten ist. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Der ukrainischen Regierung zufolge sind für den heutigen Mittwoch drei humanitäre Korridore im Südosten des Landes geplant. Dabei handele es sich um Fluchtrouten aus den Städten Berdjansk am Asowschen Meer und Melitopol, teilte Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk mit.

Dafür würden Busse in die umkämpften Städte fahren. Private Autos könnten sich der Buskolonne auf dem Rückweg anschließen. Zudem würden Hilfsgüter in die Städte gebracht. Zusätzlich sei ein Korridor für die Flucht von Zivilisten aus der Atomkraftwerksstadt Enerhodar nach Saporischschja vereinbart worden.

Ukraine-Kampfhandlungen-16zu9--2022-03-29

Wereschtschuk zufolge sind der russischen Delegation bei den Verhandlungen in Istanbul am Vortag Vorschläge für humanitäre Korridore für 97 Siedlungen in 9 Regionen übergeben worden.

Johnson erwägt Lieferungen größerer Waffen

Der britische Premier Boris Johnson erwägt derweil offenbar, größere Waffen in die Ukraine zu schicken. Das schreibt die Londoner Zeitung Times am Mittwoch unter Berufung auf nicht genannte Insider-Quellen berichtete. Johnson warnt demnach davor, der russische Präsident könne „unberechenbarer und rachsüchtiger“ werden.

„Die ukrainische Armee behält nicht nur die Kontrolle über größere Städte, sie zwingt sogar die Russen zum Rückzug. Damit muss sich unsere Unterstützung ändern“, hieß es demnach von einer Quelle aus dem britischen Kabinett.

Johnson möchte sich dem Bericht zufolge dafür einsetzen, dass die USA der Ukraine Schiffsabwehrraketen und fortschrittlichere Luftabwehrsysteme zur Verfügung stellen. Bislang hat London der Ukraine vor allem Panzerabwehrraketen und andere Geschosse zur Unterstützung geschickt.

Der britische Premier Boris Johnson erwägt derweil offenbar, größere Waffen in die Ukraine zu schicken. (Foto: Reuters) Boris Johnson

Die Vereinten Nationen setzen derweil eine unabhängige Kommission ein, die mögliche Kriegsverbrechen in der Ukraine untersuchen soll. Geführt werde das Gremium von dem Norweger Erik Mose, einem der drei ernannten Menschenrechtsexperten.

Lawrow reist nach China

In den Spannungen um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine rücken Russland und China derweil näher zusammen. Erstmals seit Beginn der Invasion traf der russische Außenminister Sergej Lawrow am Mittwoch in Tunxi in der südostchinesischen Provinz Anhui persönlich mit seinem Amtskollegen Wang Yi zusammen, der ihn als „alten Freund“ willkommen hieß.

Die Außenminister bekundeten die guten Beziehungen der Länder. (Foto: imago images/ITAR-TASS) Minister Wang Yi und Sergej Lawrow

Beide Seiten hoben die Qualität der Beziehungen und den Wunsch nach einem Ausbau der Kooperation hervor.

China verurteilt nach Angaben der Regierung in Moskau die westlichen Sanktionen gegen Russland. Die Außenminister Russlands und Chinas bezeichneten die Strafmaßnahmen am Mittwoch als illegal und kontraproduktiv, erklärte das russische Außenministerium.

Vier Millionen Geflüchtete

Unterdessen ist die Zahl der aus der Ukraine geflüchteten Menschen auf über vier Millionen gestiegen. Seit dem Beginn der russischen Invasion am 24. Februar haben 4,02 Millionen Menschen das Land verlassen, wie das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR meldete. Zusätzlich sind nach Schätzungen der Vereinten Nationen rund 6,5 Millionen Menschen innerhalb der Ukraine auf der Flucht.

Die weitaus größte Zahl der ins Ausland Geflüchteten (2,34 Millionen) sind bislang in Polen gezählt worden. (Foto: IMAGO/NurPhoto) Ukrainische Geflüchtete nehmen Zug nach Polen

Die weitaus größte Zahl der ins Ausland Geflüchteten (2,34 Millionen) sind bislang in Polen gezählt worden, gefolgt von Rumänien (609.000). In Moldau, Ungarn und der Slowakei sind ebenfalls Hunderttausende angekommen.

In Deutschland wurden mehr als 280.000 Ankommende gezählt. Da es keine festen Grenzkontrollen gibt und Menschen mit ukrainischem Pass für 90 Tage ohne Visum einreisen können, dürfte die Zahl der Geflüchteten aus der Ukraine in Deutschland insgesamt tatsächlich deutlich höher liegen.

