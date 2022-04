Lage am Mittag Ukrainische Armee rückt gegen russische Truppen vor – Sieben Fluchtkorridore geöffnet

Die Ukraine greift nördlich von Kiew russische Truppen an, die auf dem Rückzug sind. Das Land rechnet derweil mit einem Konjunktureinbruch um 40 Prozent im laufenden Jahr.

Die Ukraine greift im Norden von Kiew russische Truppen an, die die Gebiete verlassen – denn Russland konzentriert seinen Angriff inzwischen auf den Osten des Landes. (Foto: Reuters) Ukrainische Soldaten in Irpin

Düsseldorf Nach Angaben des britischen Geheimdienstes rückt die ukrainische Armee auf russische Truppen vor, die sich in der Nähe von Kiew auf dem Rückzug befinden. Am Samstag teilte das Verteidigungsministerium in London mit, die Ukrainer arbeiteten weiter an einem Vorstoß vom nordwestlichen Rand der Hauptstadt in Richtung Bucha und Hostomel. Die britische Regierung hatte bereits zuvor regelmäßig Geheimdiensterkenntnisse öffentlich präsentiert.

Vom wichtigen Frachtflughafen Hostomel, der seit Beginn des Krieges am 24. Februar umkämpft ist, hätten sich die Russen inzwischen zurückgezogen, hieß es weiter. Auch im Osten des Landes seien mehrere Dörfer von ukrainischen Einheiten zurückerobert worden, ebenso wie eine wichtige Straße in der Stadt Charkiw im Osten des Landes. Eine unabhängige Überprüfung dieser Angaben war, wie bei allen Berichten aus umkämpften Gebieten, nicht möglich.

Russische Truppen hatten in der Nacht auf Samstag nach ukrainischen Angaben mehrere Großstädte im Süden des Landes mit Raketen beschossen. In der Stadt Dnipro seien zwei oder drei schwere Explosionen zu hören gewesen, berichtete das Portal „Ukrajinska Prawda“ unter Berufung auf die Gebietsverwaltung.

Die Umgebung der Stadt Krywyj Rih wurde demnach mit Raketenwerfern beschossen. Dabei sei eine Tankstelle in Brand geraten, teilte der Chef der örtlichen Militärverwaltung, Olexander Wilkul, mit. Seinen Angaben nach setzten die russischen Kräfte Mehrfachraketenwerfer vom Typ Grad (Hagel) ein.

Das rusissche Militär hat ukrainischen Angaben zufolge auch eine Stadt unweit der Hafen-Metropole Odessa mit Raketen beschossen. Die Russen hätten von der 2014 annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim aus drei Iskander-Raketen abgefeuert, schrieb der Chef der Regionalverwaltung, Maxym Martschenko, am Freitagabend auf Telegram. Es habe Verletzte gegeben. Weitere Details nannte er nicht.

Russland erklärte dazu, es seien mehrere Dutzend Militärobjekte zerstört worden, darunter auch zwei Militärflugplätze und ein Benzin- und Diesellager. Insgesamt seien innerhalb eines Tages 67 militärische Objekte zerstört worden, darunter auch Munitionslager. Zudem seien zwei Kampfhubschrauber vom Typ Mi-24 sowie 24 Drohnen abgeschossen worden.

Selenski warnt nach russischem Rückzug vor Landminen und Beschuss

Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski auf ihrem Rückzug aus dem Norden des Landes „ein komplettes Desaster“ hinterlassen. Er warnte die Bewohner, einschließlich der Städte vor den Toren Kiews, vor weiterem russischen Beschuss und vor Landminen.

„Sie verminen das gesamte Gebiet, sie verminen Häuser, Ausrüstung und sogar die Leichen von Menschen, die getötet wurden“, sagte er in seiner nächtlichen Videoansprache an die Nation am späten Freitag.

Der ukrainische Präsident Selenski hat die Menschen im Norden von Kiew vor Landminen der russischen Armee gewarnt, die sich aus den Gebieten zurückzieht. (Foto: dpa) Wolodimir Selenski

Er forderte die Bewohner auf, mit der Wiederaufnahme ihres normalen Lebens zu warten, bis sie die Gewissheit haben, dass die Minen geräumt sind und die Gefahr des Beschusses vorüber ist.

Rotes Kreuz will erneut Zivilisten aus Mariupol evakuieren

Nach der gescheiterten Evakuierungsmission will das Rote Kreuz am Samstag einen neuen Versuch starten, Zivilisten aus der belagerten ukrainischen Hafenstadt Mariupol zu bringen. Ein Berater des ukrainischen Präsidenten Selenski sagte, er rechne diesmal mit guten Nachrichten.

Heute soll erneut ein Versuch unternommen werden, einen Rettungskorridor aus der umkämpften Stadt zu einzurichten. (Foto: IMAGO/ITAR-TASS) Zerstörungen in Mariupol

„Unsere Delegation hat in Istanbul (bei den Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland) eine Vereinbarung erzielt, um Evakuierungen möglich zu machen“, sagte Olexi Arestowitsch dem ukrainischen Fernsehen. „Ich denke, dass wir heute oder vielleicht morgen gute Nachrichten haben, was die Evakuierung der Einwohner von Mariupol angeht.“

Zuvor hatte bereits Vize-Regierungschefin Irina Wereschtschuk angekündigt, dass am Samstag insgesamt sieben Fluchtkorridore aus umkämpften Städten eingerichtet werden sollen. Aus Mariupol und Berdjansk sollten Menschen demnach mit Privatfahrzeugen in Richtung Saporischschja fliehen können.

Aus umkämpften Gebieten im Osten des Landes führten fünf Korridore in die Stadt Bachmut, schrieb Wereschtschuk in ihrem Nachrichtenkanal bei Telegram. Die Routen werden für jeden Tag neu angekündigt. Russland und die Ukraine werfen sich immer wieder gegenseitig vor, die Evakuierung von Ortschaften und Städten zu sabotieren.

Ukraine rechnet mit Konjunktureinbruch

Das ukrainische Wirtschaftsministerium rechnet wegen des russischen Angriffs mit einem Einbruch der Konjunktur. Die Wirtschaftsleistung werde um mindestens 40 Prozent geringer ausfallen, teilte das Ministerium mit. Allein im ersten Quartal sei die Wirtschaftsleistung um 16 Prozent gesunken. „Die Sektoren, in denen kein Homeoffice möglich ist, haben am meisten gelitten.“

Besonders kritisch ist die Lage der Landwirte, deren Ernten in vielen Bereichen einen entscheidenden Teil des weltweiten Exportaufkommens bilden. So ist die Ukraine ein wichtiger Produzent von Weizen, Senfsaat und Sonnenblumenkernen. Angesichts des Kriegs dürften die nun anstehende Aussaat und die späteren Ernten weit geringer ausfallen als zuvor.

Inzwischen knapp 300.000 Geflüchtete in Deutschland angekommen

In Deutschland sind nach Angaben der Bundespolizei innerhalb eines Tages rund 5300 weitere Flüchtlinge aus der Ukraine angekommen. Wie das Bundesinnenministerium am Samstag auf Twitter mitteilte, hat die Polizei damit seit Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar nahezu 300.000 Kriegsflüchtlinge erfasst. Die genaue Zahl wurde mit 299-823 angegeben. Überwiegend handele es sich um Frauen, Kinder und alte Menschen.

Vermutet wird, dass die tatsächliche Zahl der Flüchtlinge deutlich höher liegt, da es an den Grenzen keine festen Kontrollen gibt und Menschen mit ukrainischem Pass sich 90 Tage lang ohne Visum in der EU aufhalten dürfen. Die meisten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine halten sich im Nachbarland Polen auf: mehr als 2,4 Millionen Menschen.

Pentagon: Weitere 300 Millionen US-Dollar für Waffen an die Ukraine

Das US-Verteidigungsministerium will der Ukraine weitere Waffen im Wert von 300 Millionen Dollar (270 Millionen Euro) zukommen lassen. Unter anderem soll das neue Paket verschiedene Drohnen, Raketensysteme, gepanzerte Fahrzeuge, Munition, Nachtsichtgeräte, sichere Kommunikationssysteme, Maschinengewehre, medizinische Güter und die Bereitstellung von kommerziellen Satellitenbildern umfassen, wie das Pentagon am Freitagabend (Ortszeit) mitteilte.

Die US-Regierung hat der Ukraine seit Kriegsbeginn bereits Militärhilfen und Waffenlieferungen im Wert von 1,65 Milliarden Dollar zugesagt. Seit Anfang vergangenen Jahres summieren sich die US-Hilfen auf 2,3 Milliarden Dollar.

Die vom Pentagon angekündigten neuen Waffenlieferungen dürften allerdings etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen. Bei dem Vorgang handelt es sich nicht um die Übergabe von Waffen und Systemen, die bereits im US-Besitz sind, sondern um Aufträge an die Hersteller. Der Schritt stelle „den Beginn eines Prozesses dar, um den ukrainischen Streitkräften neue Fähigkeiten zukommen zu lassen“, hieß es.

Die USA will die ukrainische Armee mit weiteren Waffen unterstützen. (Foto: Reuters) Zivilisten bei Schussübungen

Parallel werde weiter mit den Verbündeten gearbeitet, um der Ukraine weitere Waffenlieferungen zukommen zu lassen. „Die Vereinigten Staaten werden weiterhin alle verfügbaren Mittel einsetzen, um die ukrainischen Streitkräfte angesichts des russischen Angriffs zu unterstützen“, teilte das Pentagon mit. Der US-Kongress hatte erst im März einen Haushalt beschlossen, in dem bis Ende September 13,6 Milliarden Dollar humanitäre, wirtschaftliche und militärische Hilfe für die Ukraine vorgesehen sind.

Einem Medienbericht zufolge wollen die USA zusammen mit Verbündeten Panzer aus sowjetischer Produktion an die Ukraine liefern. Diese sollten die Verteidigung in der Donbass-Region stärken, schreibt die „New York Times“ unter Berufung auf einen US-Beamten. Die Panzer sollten bald dorthin gebracht werden. Der zitierte Beamte sagte nicht, um wie viele Panzer es sich handelt und aus welchem Land sie kommen. Das US-Verteidigungsministerium lehnte einen Kommentar ab, das US-Präsidialamt gab zunächst keine Stellungnahme ab.

Das wird heute wichtig

Die diplomatischen Bemühungen rund um den Krieg in der Ukraine sollen auch am Samstag weitergehen. Die US-Spitzendiplomatin Victoria Nuland kommt nach Europa, um die Reaktion auf das russische Vorgehen abzustimmen. Stationen ihrer Reise bis zum 9. April sollen Frankreich, Deutschland, die Türkei, Griechenland und Zypern sein, wie das US-Außenministerium mitteilte.

