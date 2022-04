Lage am Morgen Angriffe auf Donezk, Charkiw und Mykolajiw – Britischer Geheimdienst sieht Beweise für Kriegsverbrechen

Es gebe Massengräber, Geiseln seien als menschliche Schilde gebraucht und zivile Infrastruktur vermint worden, heißt es aus London. Die Ukraine nennt indes „rote Linien“ für Gespräche mit Moskau.

Nach der Entdeckung eines Massengrabes werden Leichen exhumiert, um die Opfer zu identifizieren und ermittlungen durchzuführen. (Foto: IMAGO/ZUMA Wire) Szene aus Butscha

Berlin Mit dem Abzug der russischen Truppen aus dem Norden der Ukraine, häufen sich die Beweise für von Russland begangene Kriegsverbrechen. Der britische Geheimdienst sieht Beweise dafür, dass Zivilisten auf unverhältnismäßige Weise zur Zielscheibe geworden sind. Es gebe Massengräber, Geiseln seien als menschliche Schutzschilde gebraucht und zivile Infrastruktur vermint worden, teilte das britische Verteidigungsministerium in der Nacht zum Sonntag bei Twitter mit.

Die russischen Streitkräfte nutzten demnach weiterhin Unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen (USBV), um der Ukraine Verluste zuzufügen, die Moral zu senken und die Bewegungsfreiheit der Ukrainer einzuschränken. Zudem griffen die Truppen weiterhin Infrastrukturziele an, bei denen das Risiko hoch sei, auch der Zivilbevölkerung zu schaden – so etwa bei dem jüngsten Beschuss eines Lagers mit Salpetersäure bei Rubischne im Donbass.

Die militärische Lage

Unterdessen wurden durch Beschuss in der Region Donezk ukrainischen Angaben zufolge mindestens fünf Zivilisten getötet und fünf weitere verletzt. Die örtliche Militärverwaltung machte Russland dafür verantwortlich.

Auch im nordöstlichen Gebiet Charkiw habe die russische Artillerie am Samstag Siedlungen beschossen, teilten ukrainische Behörden mit. Dabei seien mindestens zwei Menschen getötet und ein Mensch verletzt worden. Viele Häuser seien zerstört.

In der Region Mykolajiw im Süden habe das ukrainische Militär sieben Raketenangriffe der russischen Armee gezählt, hieß es. Dabei sei niemand getötet worden.

Ukrainische Kräfte hätten ihrerseits bei drei Angriffen auf russische Truppen am Samstag unter anderem 80 Soldaten getötet sowie drei Panzer und je ein Flugzeug und einen Hubschrauber zerstört. Die Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden.

Moskau hatte zuletzt erklärt, die Kampfhandlungen auf den Osten der Ukraine zu konzentrieren. Seit Beginn der Invasion am 24. Februar ist es den russischen Truppen nicht gelungen, eine größere Stadt einzunehmen.

Aus der Nähe der Hauptstadt Kiew sind die Streitkräfte abgezogen und formieren sich im Osten der Ukraine neu. Dort wird eine russische Offensive im Donbass erwartet, der zum Teil seit Jahren unter Kontrolle pro-russischer Separatisten ist.

Einige Städte – wie die Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer – liegen seit längerem unter schwerem Beschuss. Zehntausende Menschen sind eingeschlossen und können nicht in Sicherheit gebracht werden.

Die humanitäre Lage

Dem Präsidialamt in Kiew zufolge konnten am Samstag mehr als 4500 Zivilisten aus den Regionen Donezk, Luhansk und Saporischschja flüchten. Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk warf Russland vor, trotz einer Vereinbarung Busse für Flüchtende auf bestimmten Routen nicht passieren zu lassen. „Die Busse sind nach Saporischschja zurückgekehrt und werden am Sonntag erneut versuchen, die Städte zu erreichen, um unsere Bürger zu evakuieren“, sagte Wereschtschuk.

Auch am Sonntag soll es wieder Evakuierungsversuche geben. In der ostukrainischen Region Luhansk stehen nach Angaben des Gouverneurs Serhij Gaidai dafür neun Züge bereit. Diese könnten die Einwohnerinnen und Einwohner der belagerten Orte nutzen, um sich in Sicherheit zu bringen, schreibt Gaidai auf Telegram. Im Osten der Ukraine wird eine Offensive der russischen Truppen erwartet.

Ein Mann kocht auf der Straße. (Foto: IMAGO/ITAR-TASS) Rubischne in der Region Lukansk

Nach Militärangaben in Moskau sollen mehr als 700.000 Menschen aus den Separatistengebieten Donezk und Luhansk sowie anderen Teilen der Ukraine seit dem 24. Februar nach Russland evakuiert worden sein. Allein am Samstag hätten knapp 27.000 Menschen die umkämpften Regionen Richtung Russland verlassen, sagte Generaloberst Michail Misinzew vom russischen Verteidigungsministerium.

Aus der seit Anfang März umkämpften südukrainischen Hafenstadt Mariupol seien 134.000 Menschen gerettet worden. Die Zahlen sind nicht unabhängig zu prüfen. Russland und die Ukraine werfen sich gegenseitig vor, die Evakuierung von Ortschaften zu sabotieren.

Die Lage bei den Gesprächen zwischen der Ukraine und Russland

Die Ukraine rechnet nicht mit einem baldigen Treffen von Präsident Wolodimir Selenski mit seinem russischen Pendant Wladimir Putin zu Verhandlungen über ein Ende des Krieges. „Zu sagen, dass sie sich in einer Woche, in zwei Wochen treffen werden - nein, das wird so nicht passieren“, sagte Präsidentenberater Mychajlo Podoljak im ukrainischen Fernsehen.

Die Ukraine bestehe weiter auf starke Sicherheitsgarantien und zahle dafür einen sehr hohen Preis, meinte Podoljak. „Ja, es ist hart, wir verlieren jeden Tag Menschen und Infrastruktur. Aber Russland muss sich von seinen imperialen Illusionen befreien.“

Der ukrainische Chefunterhändler David Arachamija sagte, es gebe keine greifbaren Fortschritte. Für Kiew bleibe die territoriale Einheit eine rote Linie.

„Wir werden keine Gebiete aufgeben, und wir werden nichts anerkennen“, sagte er mit Blick auf die 2014 von Russland annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim und die ostukrainischen „Volksrepubliken“ Luhansk und Donezk. Putin hatte beide als unabhängige Staaten anerkannt und danach einen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen.

Selenski selbst sagte mit Blick auf die erwartete Offensive im Osten: „Das wird ein harter Kampf, wir glauben an diesen Kampf und unseren Sieg.“ Und er ergänzte: „Wir sind bereit, gleichzeitig zu kämpfen und nach diplomatischen Wegen zu suchen, um diesen Krieg zu beenden.“

Der ukrainische Präsident bekräftigte, trotz der von Russland begangenen Gräueltaten weiterhin für Gespräche über eine Friedenslösung offen zu sein. „Niemand will mit einer Person oder Leuten verhandeln, die seine Nation gefoltert haben. Das ist alles verständlich“, sagte Selenski. „Aber wir wollen keine Gelegenheiten für eine diplomatische Lösung verpassen, wenn wir sie haben.“

Er sei zuversichtlich, dass auch die Ukrainer letztlich ein mögliches Friedensabkommen akzeptieren würden, trotz allem was sie seit dem Einmarsch der russischen Truppen erdulden hätten müssen. Gleichzeitig müsse er der Tatsache realistisch ins Auge sehen, dass die Chancen auf eine rasche Einigung gering seien, sagte Selenski.

Neue Selenski-Videobotschaft: Russlands Aggression gilt nicht nur Ukraine

Die Aggression Russlands gilt dem ukrainischen Präsidenten zufolge nicht nur seinem Land, sondern ganz Europa. Er rief den Westen erneut auf, der Ukraine mehr Waffen zu liefern und ein vollständiges Embargo auf Energielieferungen aus Russland zu verhängen.

Die Gewaltanwendung Russlands sei eine Katastrophe, die unweigerlich alle treffen werde, sagte Selenski in einer in der Nacht zu Sonntag veröffentlichten Video-Botschaft. „Russlands Aggression sollte nie nur auf die Ukraine beschränkt sein (...), das gesamte europäische Projekt ist ein Ziel für Russland.“

Russland könne es sich noch immer leisten, in Illusionen zu leben und immer mehr Soldaten und Ausrüstung in die Ukraine zu schaffen, sagte Selenski weiter. „Und das heißt, wir brauchen noch mehr Sanktionen und noch mehr Waffen für unseren Staat.“

Der britische Premier ist bereits der vierte Spitzenpolitiker aus dem Westen, der in die ukrainische Hauptstadt reiste. (Foto: dpa) Boris Johnson in Kiew

Am Samstag mit dem britischen Premier Boris Johnson bereits der vierte westliche Spitzenpolitiker nach Kiew gereist. Zuvor hatte Selenski bereits die EU-Kommissionspräsidenten Ursula von der Leyen, den österreichischen Kanzler Karl Nehammer und den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell in der ukrainischen Hauptstadt empfangen.

Selenski dankte Johnson und Nehammer am späten Samstagabend für ihre jüngsten Besuche. Das Treffen mit Johnson am Samstag zeige, dass es „keine Hindernisse für die Freiheit“ gebe, sagte er in einer am Abend veröffentlichten Videobotschaft.

„Die Führungsrolle Großbritanniens bei unserer Unterstützung, insbesondere im Bereich der Verteidigung, und auch die Führungsrolle in der Sanktionspolitik - sie werden für immer in die Geschichte eingehen.“ Mit Johnson habe er auch über weitere finanzielle und verteidigungspolitische Hilfen für Kiew gesprochen.

Mit Nehammer habe er unter anderem die EU-Perspektive erörtert, sagte Selenski. „Ich habe auch die Zusage gehört, dass Österreich mit seinen Partnern in der Europäischen Union die Sanktionspolitik gegen Russland fortsetzen wird, solange eine wirkliche Sicherheit in unserer Region nicht wieder voll hergestellt ist. Solange Russland nicht all seine Streitkräfte vom ukrainischen Hoheitsgebiet abzieht.“

Ukraine verschärft Sanktionen gegen Russland

Die Ukraine treibt unterdessen ihren Sanktionskurs gegen Russland weiter voran. So hat die Ukraine nun ein komplettes Handelsembargo gegen Russland verhängt. „Das ist die juristische Verankerung der faktischen Einstellung der Handelsbeziehungen mit der Russischen Föderation vom 24. Februar“, sagte Wirtschaftsministerin Julia Swyrydenko gemäß dem Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk am Samstag.

Die Regierung schätzt die Verluste Moskaus aus dem Boykott auf umgerechnet rund 5,5 Milliarden Euro. Ein Teilimportstopp für russische Waren gilt bereits seit 2015. Kiew transportiert aber weiter täglich mehr als 100 Millionen Kubikmeter russischen Erdgases nach Westen.

Von den westlichen Verbündeten fordert Selenski nun auch weitere Schritte – konkret einen Importstoff von Öl aus Russland. „Wenn die Tyrannei eine Aggression gegen alles gestartet hat, worauf der Frieden in Europa ruht, müssen wir sofort handeln“, sagte er in seiner allnächtlichen Videobotschaft. Ein Öl-Embargo müsse der erste Schritt der „gesamten zivilisierten Welt“ sein. „Dann wird Russland das spüren. Dann wird es für sie ein Argument sein, den Frieden zu suchen, die sinnlose Gewalt zu beenden“, sagte Selenski. Die demokratische Welt könne definitiv auf russisches Öl verzichten.

Das Ziel der „Anti-Kriegs-Koalition“ sei klar - den Krieg schneller zu beenden, sagte der Präsident. „Deshalb ist es nicht nur eine moralische Verpflichtung aller demokratischen Staaten, aller Kräfte Europas, den Wunsch der Ukraine nach Frieden zu unterstützen.“ Die russische Aggression werde sich nicht auf sein Land beschränken. „Das gesamte europäische Projekt ist ein Ziel für Russland.“

Vier Strafanzeigen bei Autokorso in Lübeck

Die Polizei in Lübeck stoppte am Samstag einen Autokorso, weil Teilnehmer eine Billigung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gezeigt hätten. Demnach seien auch Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verwendet worden, teilte die Polizei in der Nacht zum Sonntag mit.

Eigentlich hatte die Demonstration im Stadtteil St. Lorenz mit Bezug auf den Krieg in der Ukraine unter dem Motto „Gegen den Hass!“, stattgefunden. Etwa 150 Menschen hatten sich dazu am Nachmittag versammelt und nach einer Auftaktkundgebung den Korso aus 60 Fahrzeugen gestartet.

Für Sonntag sind in mehreren deutschen Städten erneut prorussische Demonstrationen, aber auch pro-ukrainische Gegenveranstaltungen geplant. So soll in Frankfurt eine Kundgebung unter strengen Auflagen stattfinden – aber kein Autokorso. Laut der Stadt werden bis zu 2000 Teilnehmer erwartet. Die Polizei will die Demonstration „engmaschig begleiten“ und Verstöße ahnden. Mehrere Gruppierungen rufen zu Gegendemonstrationen auf.

Mit Agenturmaterial.

