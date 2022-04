Lage am Morgen Berichte über Einsatz von Chemiewaffen in Mariupol

Die Lage in der Hafenstadt verschärft sich. Ukrainische Behörden und internationale Experten gehen den Verdacht von Chemiewaffeneinsatz nach. Eskaliert Putin die Lage?

Verzweifelter Kampf um die Stadt. (Foto: Reuters) Zerstörte Gebäude in Mariupol

Berlin Setzte Russland nun auch Chemiewaffen in der zerstörten Hafenstadt Mariupol ein? Berichte vom Montagabend legen eine solche Tat nahe. So berichtet das ukrainische Asow-Regiment auf einem Telegram-Kanal von einer unbekannten Substanz, die mit einer Drohne über der Stadt abgeworfen worden ist. Den Asow-Angaben zufolge litten die getroffenen Personen unter Atembeschwerden und Bewegungsstörungen.

Der öffentliche-rechtliche ukrainische TV-Sender Suspilne berichtete aber, es gebe keine Bestätigung durch offizielle Stellen. Militärquellen hielten die Wahrscheinlichkeit eines Chemiewaffenangriffs durch die russische Seite für „sehr hoch“. Der Sender bemühe sich um eine Bestätigung durch Militär oder Geheimdienst.

Nach Angaben westlicher Militärexperten spitzt sich die Lage in Mariupol zu. Russische Kräfte hätten die ukrainischen Verteidiger zurückgedrängt. Die Ukrainer haben sich unter anderem in dem Stahlwerk Asowstal verschanzt. Der Militärsprecher der prorussischen Separatisten von Donezk, Eduard Bassurin, sagte, eine Einnahme der unterirdischen Befestigungen auf dem Fabrikgelände wäre zu verlustreich. Deshalb solle man auf chemisch bewaffnete Truppen setzen.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski verwies in seiner nächtlichen Videoansprache auf diese Drohung, bestätigte die Berichte aus Mariupol jedoch nicht. „Wir nehmen das höchst ernst.“

Ein möglicher Chemiewaffenangriff sollte für ausländische Staaten Anlass sein, noch härter auf die russische Aggression zu reagieren, sagte Selenski. Russland war seit Anbeginn des Krieges vom Westen vor erheblichen Konsequenzen gewarnt worden, sollte es Chemie- oder Biowaffen in der Ukraine einsetzen.

Nach den Berichten aus Mariupol schrieb die britische Außenministerin Liz Truss auf Twitter, man arbeite mit Partnern daran, Details zu verifizieren. Jeder Einsatz solcher Waffen wäre eine Eskalation, für die man den russischen Präsidenten Wladimir Putin und seine Führung zur Verantwortung ziehen werde.

Auch ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums sagte, es gebe keine Bestätigung für den Einsatz von Chemiewaffen. Sollten die Berichte stimmen, wäre das sehr beunruhigend. Es passe zu Befürchtungen, dass Russland in der Ukraine chemische Mittel zur Unterdrückung großer Menschenmengen einsetzen könnte, so etwa Tränengas gemischt mit anderen Chemikalien, sagte Sprecher John Kirby.

4350 Zivilisten in Sicherheit gebracht

Mariupol ist seit Beginn des Krieges die wohl am schwersten getroffene Stadt in der Ukraine. Selenski sagte am Montagabend, seinem Land fehlten die Waffen, um die Stadt von den russischen Kräften zu befreien. „Wenn wir Flugzeuge und genug schwere gepanzerte Fahrzeuge und die nötige Artillerie hätten, könnten wir es schaffen.“

Derweil erleiden auch andere Regionen der Ukraine Angriffe durch die russischen Streitkräfte. Die ukrainischen Behörden in Charkiw warnen die Bevölkerung vor Landminen, die auf die nordöstliche Stadt abgeworfen worden seien. Am Montag sperrten die Sicherheitskräfte ein Gebiet im Osten von Charkiw ab, um eine Reihe kleiner, in Wohnstraßen verstreuter Sprengsätze zu beseitigen.

Enthemmte Kriegsführung. (Foto: Reuters) Prorussischer Panzer bei Mariupol

Der Leiter der ukrainischen Minenräumungseinheit, Oberstleutnant Nikolaj Owtscharuk, sagte, es handele sich um PTM-1M-Minen aus Plastik, die mit Zeitzündern detonierten und von den sowjetischen Streitkräften in Afghanistan weithin eingesetzt wurden.

Streuminen wie die PTM-1M-Minen sind nach dem Ottawa-Abkommen über Antipersonenminen wegen der Gefahr für die Zivilbevölkerung verboten. Reuters konnte nicht unabhängig bestätigen, um welche Minen es sich in Charkiw handelte.

In der Stadt Borodjanka haben ukrainische Rettungskräfte sieben Leichen unter den Trümmern zerstörter Wohnhäuser gefunden. Russische Truppen waren dort Ende März abgezogen – seit dem Suchen Einsatzkräfte nach vermissten Bewohnern.

Insgesamt konnten am Montag etwa 4350 Zivilisten in Sicherheit gebracht werden. Das teilte Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk in Kiew mit. Etwa 3850 Menschen seien mit eigenen Autos in der südukrainischen Stadt Saporischschja angekommen, darunter 550 Flüchtlinge aus Mariupol.

Eine eigentlich mit der russischen Seite vereinbarte Evakuierung aus der Region mit Bussen habe nicht geklappt. Wereschtschuk machte dafür die russische Armee verantwortlich. Weitere 500 Menschen seien aus Städten im Osten evakuiert worden. Dort werden in den kommenden Tagen eine russische Offensive und heftige Kämpfe erwartet.

Mit Agenturmaterial

