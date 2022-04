Lage am Morgen Mögliche Kriegsverbrechen in Butscha: Selenski sprich vor Sicherheitsrat, USA wollen Tribunal gegen Russland

Die Bilder toter Zivilisten in einem Kiewer Vorort erschüttern die Welt. Die USA sind sich sicher, dass Russland verantwortlich ist – und es sich um Kriegsverbrechen handelt.

Der ukrainische Präsident will die Kriegsverbrechen in Butscha umfassend aufklären. (Foto: dpa) Wolodimir Selenski

New York Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski will am Dienstag vor dem UN-Sicherheitsrat sprechen. Im Kiewer Vorort Butscha seien mindestens 300 Zivilisten getötet worden, in Borodjanka und anderen Städten könne die Zahl noch höher sein. „Wir sind an einer möglichst vollständigen und transparenten Untersuchung interessiert“, sagte Selenski in einer abendlichen Videoansprache. Die Ergebnisse der Untersuchung müssten der gesamten internationalen Gemeinschaft bekanntgegeben und erläutert werden. Es sei wichtig, dass Journalisten aus aller Welt nach Butscha und andere Orte reisten, um die Ermordung von Zivilisten vor Ort zu dokumentieren.

Nach Ansicht des US-Verteidigungsministeriums ist die Verantwortung für das, was in vielen verschiedenen, unabhängigen Berichten aus Butscha vermeldet wird, klar: „Ich denke, es ist ziemlich offensichtlich – nicht nur für uns, sondern für die Welt – dass russische Kräfte für die Gräueltaten in Butscha verantwortlich sind“, sagte der Sprecher des Pentagons, John Kirby, am Montag. Die USA könnten nicht genau sagen, welche Einheiten dort im Einsatz gewesen seien, aber es gebe keine Zweifel, dass die Gräueltaten stattgefunden hätten und durch russische Truppen verübt worden seien, sagte Kirby.

Die Bilder der wahrscheinlichen Kriegsverbrechen aus Butscha lösen weltweit großes Entsetzen aus. In der Vorortgemeinde der Hauptstadt Kiew wurden am Wochenende nach dem Rückzug russischer Truppen Hunderte Leichen entdeckt. Einige lagen gefesselt auf der Straße. Auch in anderen Gemeinden in der Umgebung Kiews wurden Todesopfer entdeckt. Die Ukraine macht dafür russische Truppen verantwortlich. Moskau bestreitet das und spricht von „Fälschung“.

Die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft hat nach eigenen Angaben bereits mehr als 7000 Meldungen über russische Kriegsverbrechen in der Region registriert. Die meisten Opfer habe es in Borodjanka gegeben, erklärte Generalstaatsanwältin Iryna Wenediktowa der Agentur „Unian“ zufolge. „Ich denke, wir werden gesondert über Borodjanka sprechen.“

Die Generalstaatsanwaltschaft arbeitet den Angaben zufolge bereits an der Aufarbeitung von Kriegsverbrechen in Irpin, Butscha und Worsel.

Die russische Armee hat in Butscha eine Verwüstung hinterlassen. (Foto: dpa) Butscha

USA streben Verfahren wegen Kriegsverbrechen gegen Russland an

Die USA tragen Beweismaterial zusammen, um die russische Regierung um Präsident Wladimir Putin wegen Kriegsverbrechen vor den Internationalen Strafgerichtshof oder ein anderes Gericht zu bringen. Da Russland ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat sei, könne jegliches Verfahren, um Russland zur Rechenschaft zu ziehen, dort von der Regierung in Moskau blockiert werden, sagte der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan.

Noch gebe es keine Beweise, dass die Gräuel in der ukrainischen Stadt Butscha als Völkermord einzustufen seien. Die USA hätten sich aber an vier Stellen gewandt, um die Beweise für ein Verfahren wegen Kriegsverbrechen zu bekommen. Dazu gehörten die Informationen, die die USA und befreundete Länder unter anderem von Geheimdiensten hätten, Beobachtungen der Ukrainer im Land selbst, Erkenntnisse von internationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen sowie Interviews, die weltweit von unabhängigen Medien geführt worden seien.

Zuvor hatte US-Präsident Joe Biden ein Kriegsverbrechertribunal gefordert. „Ihr habt gesehen, was in Butscha passiert ist“ sagte Biden vor Journalisten im Weißen Haus. „Das rechtfertigt es – er ist ein Kriegsverbrecher“, bekräftigte Biden seine bereits zuvor getätigten Aussagen über Putin.

Ukraine: Derzeit rund 600 russische Kriegsgefangene

Etwa 600 russische Soldaten befinden sich nach ukrainischen Angaben derzeit in Kriegsgefangenschaft. Das sagte die ukrainische Vize-Regierungschefin Iryna Wereschtschuk am frühen Dienstagmorgen nach Angaben der „Ukrajinska Prawda“ im Einheitsprogramm des ukrainischen Fernsehens. Man suche nach Wegen, über das Rote Kreuz Ukrainer in russischer Kriegsgefangenschaft zu erreichen, und wolle Russland dazu bringen, sie freizulassen. In den Gebieten der selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk seien einige Menschen bereits seit 2014 in russischer Kriegsgefangenschaft.

Die russische Armee verstärkt offenbar ihre Angriffe in Odessa. (Foto: AP) Odessa

USA: Russland konzentriert Offensive auf Ost- und Südukraine

Die US-Regierung rechnet mit einem militärischen Umsteuern Russlands im Ukrainekrieg und mit einer Offensive vor allem im Osten und Süden des Landes. Jake Sullivan, Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, sagte am Montag in Washington, man gehe davon aus, dass Russland angesichts der bisherigen militärischen Misserfolge seine Ziele überarbeite.

„Russland positioniert seine Streitkräfte neu, um seine Offensivoperationen auf die Ost- und Teile der Südukraine zu konzentrieren.“ Moskau könne dann jeden taktischen Erfolg bei der neuen Strategie nutzen, um ein Narrativ des Fortschritts zu propagieren und frühere militärische Misserfolge herunterzuspielen.

Russland bereite sich wahrscheinlich darauf vor, Dutzende zusätzlicher taktischer Bataillone mit Zehntausenden Soldaten an die Frontlinie im Osten der Ukraine zu verlegen, sagte Sullivan weiter. Nach US-Einschätzung dürften während dieser neuen Bodenoffensive wahrscheinlich weiterhin Luft- und Raketenangriffe auf den Rest des Landes geflogen werden, um militärischen und wirtschaftlichen Schaden anzurichten sowie Terror zu verbreiten. Das träfe auch Städte wie Kiew, Odessa oder Lemberg.

Bidens Nationaler Sicherheitsberater mahnte, diese nächste Phase des Krieges dürfte weniger in Wochen, sondern eher „in Monaten oder länger“ gemessen werden.

Weitere aktuelle Berichte zum Krieg:

USA wollen noch diese Woche neue Sanktionen gegen Russland ankündigen

Nach den Gräueltaten in Butscha will die US-Regierung noch in dieser Woche neue Sanktionen gegen Russland ankündigen. Die Abstimmung dazu mit Verbündeten und Partnerstaaten laufe derzeit, sagte Sicherheitsberater Sullivan. Er wollte keine Einzelheiten zu den geplanten oder erwogenen neuen Strafmaßnahmen nennen.

Auf die Frage nach einem möglichen Importstopp für russisches Öl und Gas in Europa sagte Sullivan, es gebe sowohl mit der EU als auch den Mitgliedsstaaten Gespräche über „die volle Bandbreite an Sanktionen“. Letztlich gehe es darum, einen Konsens zu erreichen, um den Druck auf Moskau weiter zu erhöhen.

Die USA, die EU, Großbritannien und weitere Verbündete haben wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine bereits zahlreiche Sanktionen gegen Russland verhängt. Ziel der Maßnahmen waren bislang unter anderem Russlands Finanzsystem, der Technologiesektor sowie ranghohe Politiker und Oligarchen, die als Gefolgsleute des russischen Präsidenten Wladimir Putin angesehen werden.

