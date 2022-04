Lage am Morgen Nach Raketenangriff in Kramatorsk: Selenski fordert komplettes Energieembargo

Der ukrainische Präsident lobt das fünfte EU-Sanktionspaket, übt aber auch Kritik. Nach dem Angriff auf den Bahnhof in Kramatorsk erwartet er eine entschlossene Reaktion.

Der ukrainische Präsident lobte das neue Sanktionspaket gegen Russland – und fordert härtere Einschnitte. (Foto: dpa) Wolodimir Selenski

Düsseldorf, New York Das US-Verteidigungsministerium Pentagon sieht Hinweise dafür, dass sich die russischen Streitkräfte neu formieren. Das betreffe zum einen die Stadt Charkiw, an dessen Grenze zusätzliche russische Soldaten zusammengezogen worden sein sollen. Auch die Zahl der taktischen Bataillone unweit der russischen Stadt Belgorod nahe der ukrainischen Grenze sei von 30 auf inzwischen 40 angestiegen, sagte ein ranghoher Beamter am Freitag.

Er nannte keine genaue Zahl der zusätzlichen Truppen, aber solche Bataillone bestehen typischerweise aus etwa 600 bis 1000 Soldaten. Das russische Militär ziehe seine Kräfte dort zusammen, um seinen Einsatz auf die Eroberung der ostukrainischen Region Donbass zu konzentrieren, sagte der Beamte. Die umkämpfte Metropole Charkiw liegt nahe der russischen Grenze.

Auch bemühen sich die russischen Streitkräfte nach herben Verlusten im Norden offenbar, ihre Einheiten mit neuem Material und Soldaten wieder aufzubauen. Es gebe Berichte, wonach die Einheiten, die nun im Osten der Ukraine eingesetzt werden sollten, durch das Mobilisieren „Zehntausender Reservisten“ verstärkt werden sollten, sagte der Sprecher des Pentagons, John Kirby, am Freitag.

Einige der russischen Einheiten, sie sich zuletzt über Belarus zurückgezogen hätten, seien „fast komplett vernichtet“, sagte Kirby. Es sei daher unklar, ob sie wieder eingesetzt werden könnten oder mit anderen Verbänden zusammengelegt werden müssten, die weniger „Personal, Ausrüstung, Fahrzeuge“ verloren hätten. Ebenfalls sei noch unklar, wie schnell die Russen ihre Truppen für den Einsatz im Osten der Ukraine wieder stärken könnten, sagte Kirby.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat in der Nacht erneut per Video zu seinem Volk gesprochen. Nach dem Angriff auf den Bahnhof in der ukrainischen Stadt Kramatorsk wandte er sich an die internationalen Gemeinschaft. „Wir erwarten eine entschlossene, weltweite Reaktion auf dieses Kriegsverbrechen“, sagte Selenski in seiner täglichen Videobotschaft am Freitagabend.

Selenski kritisierte zögerlichen Kurs der Bundesregierung

Am Freitag waren nach ukrainischen Angaben bei einem Raketenangriff auf den Bahnhof Kramatorsk im Osten des Landes 52 Menschen getötet und 109 verletzt worden. Dort hatten sich mehrere Tausend Menschen versammelt, die aus Angst vor Kämpfen die Stadt verlassen wollten. Kiew hatte Russland für den Vorfall verantwortlich gemacht. Moskau bestritt eine Verantwortung.

Bei einem Raketenangriff auf den Bahnhof der Stadt sind mindestens 50 Menschen getötet worden, hunderte wurden verletzt. (Foto: AP) Raketenüberreste in Kramatorsk

Selenski äußerte außerdem Kritik am zögerlichen Kurs der Bundesregierung in der Ukrainekrise. Im Interview mit „Bild Live“ am Freitagabend lobte Selenski das Kohle-Embargo im neuen EU-Sanktionspaket gegen Russland, kritisierte aber zugleich, dass es nicht weit genug ginge. „Länder, Deutschland gehört auch dazu, sind gegen ein Öl- und Gas-Embargo. Ich bin froh, dass das 5. Paket (der EU-Sanktionen) das Kohle- und Holz-Embargo enthält“, sagte Selenski.

In seiner Videobotschaft forderte er erneut: „Es muss ein komplettes Energieembargo verhängt werden: auf Erdöl, auf Erdgas.“ Es seien die Energieexporte, die den Löwenanteil der Profite Russlands ausmachten. Sie ließen zudem die russische Führung glauben, dass die Welt die „Kriegsverbrechen“ der russischen Armee ignorieren werde. Auch die russischen Banken müssten vollständig vom globalen Finanzsystem abgekoppelt werden. „Nicht einige von ihnen, sondern alle, das gesamte Bankensystem Russlands.“

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte am Freitag mit Blick auf die Frage, ob weitere Einfuhrverbote etwa für russisches Öl oder Gas verhängt werden: „Das ist der große Elefant im Raum.“ Das Thema werde beim Treffen der EU-Außenminister am Montag auf dem Tisch liegen.

Von der Leyen besuchte die Ukraine, um die Unterstützung des Landes durch die EU auszudrücken. (Foto: dpa) EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Kiew

Ukraines Staatschef mahnte im Interview mit „Bild Live“ auch erneut mehr Hilfe an. „Deutschland hat uns nicht mit Waffen unterstützt. Deutschland hat offen darüber gesprochen, dass wir kein Mitglied der Nato sein werden. Aber wenn wir ehrlich bleiben: die Rhetorik von Deutschland hat sich verändert. Deutschland ist konservativ und kalt – aber der Zug hat sich bewegt“, sagte Selenski. Die Menschen in Deutschland aber seien „absolut nicht kalt“. Er lobte die großen Demonstrationen für die Ukraine: „Da war viel Unterstützung. Dort habe ich das Gesicht der Deutschen gesehen.“

Geberkonferenz in Warschau mit von der Leyen geplant

Auch bot Selenski erneut direkte Verhandlungen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin an. „Heute hat die Ukraine keinen anderen Ausweg, als sich an den Verhandlungstisch zu setzen. In Russland hat kein anderer Macht, diesen Krieg zu stoppen“, ergänzt Selenski. „Nur er alleine entscheidet, wann dieser Krieg endet.“

Selenski kündigte außerdem an, bei den Beitrittsbemühungen der Ukraine in die EU Tempo machen zu wollen. Einen Fragebogen der Europäischen Union will das Land binnen einer Woche beantworten. „Unsere Regierung wird die Antworten qualitativ und sehr schnell vorbereiten. Ich denke, binnen einer Woche“, sagte der ukrainische Präsident.

Am Freitag hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei ihrem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew einen Fragebogen überreicht, der die Grundlage für die Gespräche über den EU-Beitritt sein soll. Kiew hatte kurz nach Beginn der russischen Invasion in die Ukraine die Mitgliedschaft in der EU beantragt.

Für den Samstag ist eine Geberkonferenz in Warschau geplant. Das Treffen haben von der Leyen und der kanadische Premierminister Justin Trudeau einberufen, der online zugeschaltet werden soll. Es soll Geld für die Millionen Flüchtlinge und Vertriebenen des Ukraine-Kriegs gesammelt werden. Auch Polens Präsident Andrzej Duda nimmt teil.

Russland konzentriert seine Angriffe weiter auf die Ostukraine. (Foto: dpa) Trümmer in Charkiw

Unterdessen konnten erneut mehr als 6500 Menschen aus umkämpften Regionen evakuiert werden. Das teilte die ukrainische Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk am Freitagabend in einer auf Facebook veröffentlichten Videobotschaft mit. Mehr als 1600 Menschen stammten aus der belagerten Hafenstadt Mariupol, mehr als 3500 seien Bewohner des Gebiets Saporischschja. Rund 1500 weitere Menschen habe man aus dem Gebiet Luhansk evakuieren können.

In der südukrainischen Stadt Melitopol würden von russischen Einheiten seit 24 Stunden acht Evakuierungsbusse festgehalten, sagte Wereschtschuk weiter. Man führe Verhandlungen über die Rückgabe der Busse, um Menschen wie geplant zu evakuieren.

USA machen Weg frei für höhere Zölle auf russische Waren

Während in der EU am Freitag ein weiteres Sanktionspaket in Kraft trat, führen auch die USA ihren Sanktionskurs fort. Die US-Regierung kann künftig höhere Zölle auf importierte Waren aus Russland und Belarus erheben. US-Präsident Joe Biden setzte am Freitag mit seiner Unterschrift ein vom Kongress beschlossenes Gesetz in Kraft, mit dem die normalen Handelsbeziehungen zu den beiden Ländern ausgesetzt werden. Zudem unterzeichnete Biden auch ein Gesetz, das den Import von russischem Öl verbietet. Wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine hatte Biden diesen Schritt zuvor bereits über eine Verfügung angeordnet. Im Repräsentantenhaus und im Senat waren beide Gesetze vor wenigen Tagen mit überparteilicher Mehrheit beschlossen worden.

Bei dem Gesetz zu den Handelsbeziehungen geht es um Vergünstigungen im Rahmen der Welthandelsorganisation (WTO), die aufgehoben werden. Russland und Belarus wird der Status als „meistbegünstigte Nation“ entzogen. Dieser Grundsatz schreibt die Gleichbehandlung der Länder in der WTO bei Zöllen und anderen Regulierungsmaßnahmen vor. Moskau und Minsk könnten diese Maßnahme vor dem Streitschlichtungsausschuss der WTO anfechten. Russland stand im Ranking der größten US-Handelspartner 2019 lediglich auf Platz 26.

Russlands Nachbarland Belarus steht Moskau im Krieg gegen die Ukraine zur Seite, ohne sich direkt militärisch zu beteiligen. Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko ist ein enger Verbündeter des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Das russische Militär hat Belarus als Aufmarschgebiet gegen die Ukraine genutzt.

Mit Agenturmaterial.

