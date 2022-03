Lage am Morgen Nato berät über Stärkung der Ostflanke – Polen schlägt internationale „Friedensmission“ vor

Vor dem Treffen der Nato-Staaten macht Polen einen Vorschlag für die Unterstützung der Ukraine. Die ersten Reaktionen sind zurückhaltend. Die Entwicklungen des Morgens.

Das westliche Verteidigungsbündnis berät am Mittwoch über das weitere Vorgehen. (Foto: ddp/Geisler/Dwi Anoraganingrum) Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel

Düsseldorf, Kiew Die Gespräche zwischen der Ukraine und Russland zur Beendigung des Ukrainekrieges sind weiter ohne Ergebnis. Immerhin: Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski zeigt sich weiterhin vorsichtig optimistisch. Die Verhandlungspositionen hörten sich realistischer an, sagte er in einer Videobotschaft. „Es braucht Mühe und Geduld. Jeder Krieg endet mit einer Vereinbarung.“

Nach Angaben des russischen Außenministers Sergej Lawrow stehen beide Seiten kurz davor, sich über einige Formulierungen für eine Vereinbarung zu einigen. Ernsthaft diskutiert werde über einen neutralen Status der Ukraine, sagte er dem russischen Nachrichtenportal RBC.

Am Mittwoch sollen die Gespräche fortgesetzt werden. Die Ukraine fordert ein Ende des Krieges und einen Abzug der russischen Truppen. Moskau verlangt unter anderem, dass Kiew die annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim als russisch sowie die ukrainischen Separatistengebiete als unabhängige Staaten anerkennt. Die Ukraine soll zudem auf einen Beitritt zur EU und Nato verzichten.

Ebenfalls am Mittwoch beraten die Verteidigungsminister der Nato-Staaten bei einem Gipfeltreffen über das weitere Vorgehen. Die Frage ist: Wie weit kann und will sich dass Bündnis im Ukrainekrieg vorwagen? Deutschland, Frankreich und die USA schließen ein militärisches Eingreifen in den Krieg weiterhin kategorisch aus.

Polen hat vor dem Treffen nun eine „Friedensmission“ unter Beteiligung der Nato vorgeschlagen. Vizepremier Jaroslaw Kaczynski sagt beim Besuch in Kiew. „Ich denke, dass eine Friedensmission notwendig ist – Nato, möglicherweise eine breitere internationale Struktur – jedoch eine Mission, die in der Lage ist, sich selbst zu verteidigen, die auf ukrainischem Gebiet agiert.“ Die Mission könnte in der Ukraine humanitäre und friedliche Hilfe leisten und dabei von internationalen Streitkräften geschützt werden, erklärte Kaczynski offen. Die ersten Reaktionen aus anderen Nato-Staaten waren zurückhaltend. Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace sagte in Brüssel, er wolle sich dazu erst die möglichen Details ansehen.

Kern der Beratungen der Nato-Staaten wird am Mittwoch eine signifikante und dauerhafte Verstärkung der Ostflanke sein. Es geht um mehr militärische in Polen und den baltischen Staaten, die direkt an Russland grenzen. Es solle zudem eine Diskussion über die längerfristige Stärkung der Sicherheit in allen Bereichen begonnen werden, erklärte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg.

Klar ist: Die Ukraine bekommt von Großbritannien trotz russischer Warnungen weiter Waffen. „Wir liefern weiterhin Waffen aus vielen Richtungen in die Ukraine, und diese gehen an die Front“, sagte Wallace. Auch der russische Raketenangriff auf den ukrainischen Truppenübungsplatz Jaworiw nahe der Grenze zu Polen habe die Lieferungen nicht komplizierter gemacht.

Ukraine: Russische Armee hat bis zu 40 Prozent der Einheiten verloren

Aus mehreren Städten der Ukraine wurde in der Nacht zu Mittwoch Alarm gemeldet. Die russischen Bombenangriffe auf Kiew wurden fortgeführt, es wurden erneut Wohnhäuser getroffen. Die russische Armee soll nach Angaben des ukrainischen Generalstabs bereits bis zu 40 Prozent der Einheiten verloren haben, die seit dem russischen Einmarsch am 24. Februar an Kämpfen beteiligt waren.

Diese Truppen seien entweder vollständig zerschlagen worden oder hätten ihre Kampfkraft verloren, teilte der Generalstab in Kiew in der Nacht zu Mittwoch in einem Lagebericht mit. Eine konkrete Zahl nannte er nicht. Die Angaben können nicht unabhängig geprüft werden.

Die Attacken auf ukrainische Städte gehen unvermindert weiter. (Foto: dpa) Kiew

Die schlimmste Situation herrsche weiter in der Gegend um die umkämpfte Hafenstadt Mariupol, hieß es. Hier versuche die russische Armee, die Stadt am westlichen und östlichen Rand zu blockieren. Sie erleide dabei aber erhebliche Verluste. Am Dienstag konnten sich nach Behördenangaben etwa 20.000 Menschen aus der von russischen Truppen eingeschlossenen Stadt am Asowschen Meer in Sicherheit bringen.

Insgesamt hätten sich am Dienstag landesweit fast 30.000 Zivilisten aus umkämpften Städten und Dörfern zurückziehen können, sagte Selenski. Eine Kolonne mit Hilfsgütern für Mariupol werde von russischen Soldaten jedoch weiterhin blockiert. In der Region Odessa sei die Küste von russischen Schiffen beschossen worden, teilte der Berater des Innenministeriums, Anton Heraschtschenko, mit. Es habe aber keinen Landungsversuch gegeben.

„Ihr seid nicht allein“: EU-Regierungschefs treffen Selenski in Kiew

Die Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien haben dem ukrainischen Präsidenten Selenski bei einem Treffen im umkämpften Kiew Solidarität und Unterstützung zugesagt. „Hier, im vom Krieg zerrissenen Kiew, wird Geschichte geschrieben“, betonte der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki. „Hier kämpft die Freiheit gegen die Welt der Tyrannei. Hier hängt die Zukunft von uns allen in der Schwebe“, teilte er per Twitter mit.

Das Foto, das Mateusz Morawiecki (2.v.l.), Ministerpräsident von Polen, auf Twitter verbreitet, zeigt ihn mit seinem Vize Jaroslaw Kaczynski (2.v.r.) sowie Tschechiens Ministerpräsident Petr Fiala (r.) und seinem slowenischen Amtskollegen Janez Jansa (l.) an einem Tisch mit einer Karte der Ukraine. (Foto: dpa) Regierungschefs reisen nach Kiew

Selenski bezeichnete den Besuch nach ukrainischen Medienberichten als großen und mutigen Schritt. In einer Zeit, in der viele ausländische Botschaften wegen des russischen Einmarschs die Ukraine verlassen hätten, würden „diese Führer unabhängiger europäischer Staaten“ zeigen, dass sie keine Angst hätten. „Sie sind hier, um uns zu unterstützen. Ich bin sicher, dass wir mit solchen Freunden, mit solchen Ländern, Nachbarn und Partnern wirklich gewinnen können.“

So berichtet das Handelsblatt über den Ukrainekrieg:

Die Politiker aus Polen, Tschechien und Slowenien waren mit einem Zug nach Kiew gereist. Der Besuch war nach Darstellung eines polnischen Regierungssprechers unter strengster Geheimhaltung in Absprache mit EU und Nato geplant worden. Die ukrainische Hauptstadt wird immer wieder beschossen. Es galt als möglich, dass die drei Politiker schon kurz nach dem Treffen mit Selenski wieder zurückreisten. Für Mittwochvormittag kündigte der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala ein Briefing auf dem Militärflugplatz Prag-Kbely an.

Auch die internationalen Bemühungen für ein Ende der Kämpfe gehen weiter: Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu reist nach Moskau, der polnische Präsident Andrzej Duda in die Türkei. Der ukrainische Präsident Selenski selbst hält vor dem US-Kongress eine Rede per Videoübertragung.

Die britische Außenministerin Liz Truss äußert sich unterdessen zurückhaltend zu den Erfolgsaussichten der Gespräche zwischen Russland und der Ukraine. „Ich bin skeptisch, was die Friedensgespräche angeht, solange Putin immer noch Krieg in der Ukraine führt. Er muss einen Waffenstillstand in Kraft setzen und seine Truppen abziehen, damit diese Friedensgespräche ernst genommen werden können“, sagt Truss der BBC. Putin müsse „um jeden Preis“ gestoppt werden.

