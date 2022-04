Lage am Morgen Tschetscheniens Machthaber droht mit neuen Angriffen – Österreichs Kanzler reist heute nach Moskau

Laut einem Medienbericht sind Schweden und Norwegen bereit, schon bald der Nato beizutreten. Selenski geht hart mit Russlands politischen Kurs ins Gericht.

In der Stadt im Nordosten der Ukraine gab es in der Nacht Berichte von schweren Explosionen. (Foto: dpa) Charkiw

Berlin Die Nacht zum Montag brachte schwere Explosionen in den Städten Charkiw im Nordosten der Ukraine und Mykolajiw an der südwestlichen Schwarzmeerküste. Auch könnten weitere ukrainische Städte wieder zu Angriffszielen werden. Damit droht der Machthaber der russischen Teilrepublik Tschetschenien, Ramsan Kadyrow.

„Es wird eine Offensive geben ... nicht nur auf Mariupol, sondern auch auf andere Orte, Städte und Dörfer“, sagt Kadyrow in einem Video, das auf seinem Telegram-Kanal veröffentlicht wurde. Erst werde man Luhansk und Donezk „vollständig befreien“, danach Kiew und alle anderen Städte einnehmen.

Unterdessen konnten nach Angaben der Ukraine 2824 Menschen durch humanitäre Korridore in Sicherheit gebracht werden. Darunter seien 213 Einwohner der von russischen Truppen belagerten Stadt Mariupol gewesen, teilt die stellvertretende Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk mit.

Angesichts der starken militärischen Bedrohung durch Russland, sind Schweden und Norwegen offenbar bereit, noch in diesem Sommer der Nato beizutreten. Wie die britische Zeitung „The Times“ berichtet, sagten US-Beamte dem Blatt, die Nato-Mitgliedschaft der beiden nordischen Länder sei „ein Gesprächsthema und Gegenstand mehrerer Sitzungen“ bei den Gesprächen zwischen den Nato-Außenministern in der vergangenen Woche gewesen. Daran hätten auch Schweden und Finnland teilgenommen. Russland habe mit dem Einmarsch in die Ukraine einen „massiven strategischen Fehler“ begangen.

Selenski geht mit Russland Tatsachenleugnung ins Gericht

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski thematisierte in seiner allnächtlichen Videoansprache den politischen Kurs Russland. Das Land habe nicht den Mut, sich seine fehlgeleitete Politik in Bezug auf das Nachbarland einzugestehen.

„Sie haben Angst davor, zuzugeben, dass sie über Jahrzehnte falsche Positionen bezogen und kolossale Ressourcen ausgegeben haben, um menschliche Nullen zu unterstützen, die sie als künftige Helden der ukrainisch-russischen Freundschaft aufbauen wollten“, sagte Selenski am Sonntagabend.

Der ukrainische Präsident äußert sich allnächtlich in einer Videoansprache. (Foto: dpa) Selenski

Der Versuch Moskaus, eigene Leute in der Ukraine aufzubauen, habe nicht funktioniert. Denn diese Personen „waren nur darin geübt, Geld aus Russland in die eigenen Taschen zu stopfen“. Und um diese Fehler zu vertuschen, wurden neue Fehler gemacht. Doch damit habe sich Russland selbst aller politischen Instrumente beraubt und schließlich diesen Krieg begonnen.

Zudem versuche Russland, die Schuld für alles auf die Ukraine abzuschieben. „Sie haben die Krim geschnappt, daran sind wir angeblich Schuld“ sagte Selenski. „Sie haben jedes normale Leben im Donbass vernichtet, daran sind wir angeblich Schuld. Sie haben acht Jahr lang Menschen in unserem Land getötet, daran sind angeblich wir Schuld.“

Das gelte auch für die Zerschlagung der nach Selenskis Angaben stärksten Wirtschaftsregion in Osteuropa sowie für die Zerstörung des Lebens von Millionen Menschen. „Und schließlich haben sie einen groß angelegten Krieg gegen uns begonnen, und wieder sind wir daran Schuld.“ Und dies alles aus „reiner Feigheit“, resümierte Selenski.

„Und wenn die Feigheit zunimmt, dann verwandelt sie sich in eine Katastrophe“, sagte der Staatschef. „Wenn Menschen der Mut fehlt, Fehler zuzugeben, sich zu entschuldigen, sich der Realität anzupassen, verwandeln sie sich in Monster“, sagte er in Anspielung an die Führung im Kreml. „Und wenn die Welt dies ignoriert, entscheiden die Monster, dass sich die Welt ihnen anpassen muss.“ Dennoch werde der Tag kommen, an dem Russland die Wahrheit eingestehen müsse.

Zum Teil wandte sich Selenski in sehr drastischen Worten an seine Bevölkerung. Während die Ukraine bemüht sei, „jeden Bastard, der unter russischer Flagge in unser Land gekommen ist und unsere Leute getötet hat“, zur Rechenschaft zu bringen, versuche Russland, sich aus der Verantwortung zu stehlen, sagte er.

Wirtschaftsleistung bricht massiv ein

Ökonomen geben nun ersten Prognosen zu den Auswirkungen des Kriegs auf die ukrainische Wirtschaftsleistung ab. Nach Berechnung der Weltbank könnte sich die konjunkturelle Entwicklung im Land fast halbieren.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) werde im Vergleich zum Vorjahr um rund 45 Prozent einbrechen, teilte die Weltbank am Sonntag mit. Die Organisation schränkte jedoch ein, dass „das Ausmaß des wirtschaftlichen Einbruchs“ von „der Dauer und der Intensität des Kriegs“ abhängen werde. Im Januar, also vor Beginn des Kriegs Ende Februar, hatte die Weltbank in einer Prognose für die Ukraine noch ein Wirtschaftswachstum von rund drei Prozent erwartet.

Auch die Wirtschaft des Landes wurde durch den Krieg in Teilen zerstört. (Foto: AP) Ukrainekrieg

„Viele Aspekte der ukrainischen Wirtschaft brechen zusammen“, erklärte die Weltbank. Die Auswirkungen von Krieg, Flucht und Vertreibung auf die Armut in der Ukraine würden wahrscheinlich ebenfalls „verheerend sein“, hieß es. Gemessen an der statistischen Armutsgrenze von 5,50 US-Dollar pro Tag für Länder mit vergleichbarem Einkommen dürfte der Anteil der ukrainischen Bevölkerung, der in Armut lebt, von 1,8 Prozent auf 19,8 Prozent hochschnellen, warnte die Weltbank.

„Das Ausmaß der vom Krieg ausgelösten humanitären Krise ist erschütternd“, erklärte die für Europa und Zentralasien zuständige Vizepräsidentin der Weltbank, Anna Bjerde. Die Ukraine brauche „sofort massive finanzielle Unterstützung“, forderte Bjerde.

Wirtschaftsprognosen für die Ukraine sind derzeit mit sehr hoher Unsicherheit verbunden, weil niemand vorhersagen kann, wie der Krieg weitergehen wird.

Heute: Nehammer reist nach Moskau

Karl Nehammer ist der erste EU-Regierungschef, der seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine in Moskau auf Wladimir Putin treffen wird. Österreichs Bundeskanzler wird am heutigen Montagnachmittag mit dem Kremlchef sprechen, wie Regierungssprecher Daniel Kosak am Sonntagabend bekannt gab. Der Kreml bestätigte das Treffen.

Kosak sagte, die Reise des österreichischen Regierungschefs verfolge drei Ziele: Der Krieg müsse aufhören. Das klinge banal, sei aber das Wichtigste. Ferner erwarte die ukrainische Regierung für die kommenden Tage eine „große Schlacht“ im Osten des Landes. Hierfür müssten Absprachen für humanitäre Korridore getroffen werden. Drittens wolle Nehammer bei Putin die Kriegsverbrechen der russischen Armee in der Ukraine ansprechen. Diese müssten von unabhängiger internationaler Seite aufgeklärt werden.

Aus dem Umfeld des österreichischen Kanzlers verlautete laut Deutscher Presse-Agentur, er agiere abgestimmt mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz.

