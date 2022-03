Lage am Morgen Ukraine: Raketenangriff auf Öldepot in Dnipro – US-Regierung beobachtet russischen Teilabzug um Kiew

Das Weiße Haus hat Hinweise, dass Putin von seinen Beratern nicht richtig informiert wird. Unterdessen kündigt Moskau eine Feuerpause für Mariupol an.

Moskau hat eine Waffenruhe für die von russischen Truppen belagerte Hafenstadt vorgeschlagen. (Foto: IMAGO/ITAR-TASS) Mariupol

New York Die Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland halten nach Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski zwar an. Es gebe bislang jedoch keine konkreten Ergebnisse, sagt Selenski in einer im TV übertragenen Rede.

Am Freitag wolle man weiter verhandeln, allerdings nicht in Person, sondern online, sagt der ukrainische Unterhändler David Arakhamia.

Die ukrainische Seite habe zu dem ein Treffen er beiden Staatsoberhäupter vorgeschlagen, was Russland abgelehnt hat. Es müsse noch mehr Arbeit in den Vertragsentwurf fließen, so die russische Antwort.

Gleichzeitig beobachte Kiew einen Aufmarsch russischer Truppen für neue Angriffe im Donbass, sagte Selenski. „Und darauf bereiten wir uns vor.“ Er bekräftigte die Forderung nach Hilfe der westlichen Partner, etwa Panzer, Flugzeuge und Artilleriesysteme.

Für die seit Wochen umkämpfte Stadt Mariupol bot Russland für Donnerstag eine Feuerpause an, um Zivilisten die Möglichkeit zur Flucht zu geben. „Russlands Streitkräfte erklären – ausschließlich zu humanitären Zwecken – am 31. März ab 10.00 Uhr (9.00 Uhr MESZ) eine Feuerpause“, sagte Generalmajor Michail Misinzew laut russischer Nachrichtenagentur Interfax. Zugleich forderte er, die Ukraine solle ihrerseits bis 05.00 Uhr deutscher Zeit eine Waffenruhe erklären.

Mariupol ist eine der am härtesten getroffenen Städte der Ukraine. Mehrere Versuche, einen humanitären Korridor einzurichten sind bisher wegen des anhaltenden Beschusses durch die russischen Streitkräfte gescheitert.

Die militärische Lage

Russische Raketen haben in der Nacht zum Donnerstag ein mit Treibstoff gefülltes Öldepot in der Großstadt Dnipro getroffen. Trümmer einer Rakete hätten zudem zwei Tanklastwagen beschädigt, teilte der Leiter des Regionalrats, Mykola Lukaschuk, am Mittwoch per Telegram mit. Es habe keine Toten oder Verletzten gegeben. Lukaschuk machte Russland für den Angriff verantwortlich. Die Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden.

Die Bewohner der Stadt leiden seit Wochen unter dem Beschuss. (Foto: Reuters) Mariupol

In Nowomoskowsk nordöstlich von Dnipro schlug am Mittwoch ukrainischen Angaben zufolge eine Rakete in eine Fabrik ein. Es habe keine Toten gegeben, teilte Walentyn Resnitschenko von der Gebietsverwaltung Dnipropetrowsk mit. Auch diese Informationen lassen sich nicht unabhängig prüfen.

In der eroberten Stadt Cherson bereitet Russland nach Angaben des ukrainischen Generalstabs ein „Referendum“ über die Errichtung einer moskaufreundlichen „Volksrepublik“ vor. Damit versuche die einmarschierte Armee, die Gebiete im Süden der Ukraine mit „zivil-militärischen Verwaltungen“ zu kontrollieren, teilte der Generalstab in der Nacht zu Donnerstag mit.

Das Muster würde den mittlerweile von Russland als unabhängig anerkannten Separatistengebieten Donezk und Luhansk in der Ostukraine ähneln. Auch der ukrainische Präsident Selenski hatte unlängst von der Gefahr einer solchen „Abstimmung“ gesprochen.

Das „Referendum“ solle zur Gründung einer quasi-staatlichen „Volksrepublik Cherson“ führen, teilte der ukrainische Generalstab mit. Die Angaben sind nicht unabhängig zu prüfen. Das strategisch wichtige Cherson mit knapp 300.000 Einwohnern spielt eine wichtige Rolle beim Schutz der Hafenstadt Odessa im Südwesten des Landes.

Ukraine-Kampfhandlungen-16zu9--2022-03-29

Der Generalstab warnte zudem unter anderem vor einer andauernden Bedrohung durch Marschflugkörper auf russischen Schiffen im Schwarzen Meer. So sei die Fregatte „Admiral Makarow“ auf dem Marinestützpunkt Sewastopol auf der annektierten Halbinsel Krim mit Raketen vom Typ „Kaliber“ nachgerüstet worden.

Unterdessen erklärte die US-Regierung in Washington, Russland habe binnen 24 Stunden einen kleinen Teil seiner Truppen aus der Umgebung von Kiew abgezogen – „wahrscheinlich etwa 20 Prozent der Truppen“, sagte Pentagon-Sprecher John Kirby.

Zweifel an Putins Sicht auf Ukrainekrieg

In den USA und Großbritannien melden Geheimdienste Zweifel, ob die russische Führung wahrheitsgemäß über die Lage im Ukrainekrieg informiert wird. Die Kommunikationsdirektorin des Weißen Hauses, Kate Bedingfield, sagte am Mittwoch unter Berufung auf Geheimdienstinformationen: „Wir glauben, dass er (Putin) von seinen Beratern nicht richtig darüber informiert wird, wie schlecht das russische Militär agiert und wie die russische Wirtschaft durch die Sanktionen gelähmt wird.“ Putins hochrangige Berater hätten „zu viel Angst, ihm die Wahrheit zu sagen“.

Bedingfield sagte weiter, den Geheimdienstinformationen nach habe sich Putin vom russischen Militär getäuscht gefühlt, was anhaltende Spannungen zwischen dem russischen Präsidenten und seiner militärischen Führung verursache.

Konkreter wurde Bedingfield nicht. Auf die Frage, warum die US-Regierung diese Informationen offenlege, sagte sie, dies solle zum Gesamtbild beitragen und zum Verständnis, dass der Angriff auf die Ukraine ein großer strategischer Fehler Russlands sei.

Das Weiße Haus zweifelt an der Informationslage der russischen Führung. (Foto: IMAGO/ITAR-TASS) Wladimir Putin

Kirby, sagte, es sei Anlass zur Sorge, wenn Putin falsch oder nicht informiert sei über die Vorgänge in der Ukraine. „Es ist sein Militär. Es ist sein Krieg. Er hat ihn gewählt.“ Die Tatsache, dass der russische Präsident vielleicht nicht alle Zusammenhänge kenne und vielleicht nicht ganz verstehe, in welchem Ausmaß seine Streitkräfte in der Ukraine versagten, sei beunruhigend.

Auch der Chef des britischen Geheimdienstes GCHQ, Jeremy Fleming, erklärte dass es immer klarer werde, dass Putin die Lage in der Ukraine völlig falsch eingeschätzt habe. Er warnte davor, dass Russland mit Söldnern der berüchtigten Gruppe "Wagner" versuchen könnte, die Lage in der Ukraine zu wenden.

Die Wagner-Gruppe sei bereit, zahlreiche erfahrene und neu rekrutierte Söldner in die Ukraine zu entsenden. Diese könnten als Kanonenfutter enden, um so die Zahl der Toten unter den Soldaten niedriger zu halten, sagte Fleming.

Nach Flemings Angaben habe Putin den Kampfgeist der Ukrainer, aber auch den starken Zusammenhalt des Westens unterschätzt – unterdessen aber den Kampfgeist eigener Truppen stark überschätzt.

Energiekrise in Europa spitzt sich zu

Die Sanktionen des Westens führen jedoch vor allem in Deutschland zu stärkeren Problemen. Zwar kündigte Putin am Mittwoch an, nun doch auch Euro für Gaslieferungen aus Russland zu akzeptieren, Wirtschaftsminister Robert Habeck zeigt sich dem gegenüber aber skeptisch. Man müsse abwarten, wie die Putin-Regierung ihre Drohung morgen in einem Gesetz konkretisieren werde.

Wirtschaftsminister Robert Habeck hat am gestrigen Mittwoch die Gas-Frühwarnstufe ausgerufen. (Foto: dpa) Robert Habeck (Grüne)

Habeck fügt hinzu: „Dann werden wir erst genau wissen, was das bedeutet, ob die Aussagen von gestern und die von heute in einem Widerspruch stehen oder ob das alles nur ein kommunikativer Irrtum ist. Wir müssen wachsam sein. Sie wissen, dass wir heute eine Frühwarnstufe ausgerufen haben, um diese Wachsamkeit auch zu formalisieren.“

Über die künftigen Zahlungen an Russland für Gas will Putin an diesem Donnerstag mit Vertretern des Energieriesen Gazprom und der russischen Zentralbank reden.

Vergangene Woche hat Russland damit gedroht für den Export von Energieträgern nur noch Rubel zu akzeptieren. Westliche Abnehmer wären so gezwungen gewesen, eigene Sanktionen zu umgehen.

Mit Agenturmaterial.