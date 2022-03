Lage am Morgen Ukraine und USA dämpfen Erwartungen an Truppenabzug – Selenski: Keine Kompromisse bei Souveränität und territorialer Integrität

Die USA vermuten hinter den russischen Truppenbewegungen bei Kiew lediglich eine Verlegung an andere Frontabschnitte. Die Lage.

Russland hat angekündigt, Truppen aus der Region um Kiew abziehen zu wollen. (Foto: Reuters) Kiew

New York/Düsseldorf Ist die russischen Offensive ist Kiew gescheitert? Zu diesem Schluss ist das britische Verteidigungsministerium bereits gekommen. Russland hatte am Abend angekündigt, Truppen aus der Region der ukrainischen Hauptstadt abziehen zu wollen. Britische Militärexperten hielten es nunmehr für „höchst wahrscheinlich“, dass Russland seine Kampfkraft aus dem Norden der Ukraine in den Südosten des Landes verlege. Dort solle jetzt die Offensive in der Region Luhansk und Donezk verstärkt werden.

Das US-Verteidigungsministerium teilt die Ansicht, dass der russische Truppenabzug vielmehr eine Umverteilung der Streitkräfte bedeutet. Der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kerby, appellierte jedoch, man dürfe sich nach der russischen Ankündigung „nicht vormachen“. Es sei bislang nur zu beobachten, dass sich „eine sehr kleine Zahl“ russischer Truppen nördlich von Kiew von der Hauptstadt wegbewege. „Wir sind nicht bereit, die russische Begründung zu glauben, dass es ein Abzug ist“, sagte er.

Es sei möglich, dass die Soldaten dort nur abgezogen würden, um in einem anderen Teil der Ukraine, etwa der umkämpften östlichen Donbass-Region, eingesetzt zu werden. „Wir glauben, dass es sich um eine Repositionierung handelt, nicht um einen Abzug, und dass wir alle vorbereitet sein sollten, eine größere Offensive gegen andere Teile der Ukraine zu erwarten“, sagte Kirby.

Zwar seien die Russen mit dem Versuch gescheitert, Kiew einzunehmen. Jedoch könne es auch aus weiter Ferne zum Beschuss mit Raketen kommen, so Kirby. „Die Bedrohung für Kiew ist nicht vorbei.“ Dass sich die Bedrohungslage der Hauptstadt mit der Ankündigung Russland bedeutend verändert habe, glaubt Kirby unterdessen nicht. „Was ich Ihnen sagen kann ist, dass die große Mehrheit der bei Kiew versammelten Kräfte noch dort ist“.

Friedensverhandlungen in der Türkei

Auch die Ukraine warnt davor, der Ankündigung Russlands zu viel Bedeutung zuzuschreiben. Bei dem „sogenannten Truppenabzug“ handle es sich eher um eine Rotation der Einheiten, sagte der ukrainische Generalstab. Auch solle damit ein falsches Bild von dem angeblich eingestellten Plan zur Einkesselung Kiews geschaffen werden.

Der ukrainische Präsident hat sich vorsichtig positiv zu den Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland geäußert. (Foto: dpa) Wolodimir Selenski

Russlands Ankündigung des Truppenabzug kam nach neuen Friedensverhandlungen der beiden Parteien in der Türkei. Laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski könne man diese Signale als positiv werten. In seiner allnächtlichen Videoansprache sprach er jedoch auch von einer mangelnden Vertrauenswürdigkeit Russlands.

Die Ukrainer würden mit dem Verhandlungsprozess weitermachen und dabei selbst über den Umfang entscheiden, sagte Selenski. Die ukrainische Delegation werde „bei Souveränität und territorialer Integrität“ keine Kompromisse machen. Selenski betonte, dass er misstrauisch gegenüber Vertretern Russlands sei – das Land versuche weiterhin, die Ukraine zu zerstören.

US-Streitkräfte verlegen Kampfflugzeuge

Die US-Streitkräfte verlegen angesichts des Kriegs weitere Kampfflugzeuge, Transportmaschinen und Soldaten nach Osteuropa. Eine Einheit von rund 200 Marineinfanteristen aus den USA sei nach einem Manöver in Norwegen nach Litauen verlegt worden, sagte Kirby, am Dienstag.

Zudem würden aus den USA zehn Kampfflugzeuge vom Typ „F/A-18 Hornet“ und „ein paar“ Transportmaschinen vom Typ „C-130 Hercules“ mit rund 200 dazugehörigen Soldaten nach Osteuropa gebracht. Ihr genaues Ziel sei noch unklar, aber sie würden in Kürze verlegt, sagte Kirby.

Es gehe dem US-Militär nicht darum, insgesamt eine bestimmte Zahl Soldaten an der Ostflanke der Nato zu erreichen, sondern darum, dort die „richtigen Fähigkeiten“ zur Verfügung zu haben. Darüber sei man stets im Austausch mit den Partnern. „Wir versuchen flexibel zu bleiben“, sagte Kirby.

Er verwies dabei auch auf die Ankündigung vom Montag, sechs Flugzeuge zur elektronischen Kampfführung nach Deutschland zu verlegen. Die Boeing-Kampfflugzeuge der US-Marine vom Typ „EA-18 Growler“ werden mit rund 240 Soldaten auf dem US-Stützpunkt Spangdahlem in Rheinland-Pfalz stationiert.

Es würden aus den USA unter anderem zehn Kampfflugzeuge vom Typ „F/A-18 Hornet“ nach Osteuropa gebracht. (Foto: Reuters) US-Kampfflugzeuge

Indes haben sich Russland und die Ukraine gegenseitig die Schuld für treibende Minen im Schwarzen Meer gegeben. „Die Gefahr durch ukrainische Minen, die an der Küste von Staaten am Schwarzen Meer treiben, bleibt bestehen“, sagte der russische Offizier Michail Misinzew am Dienstag.

Das ukrainische Außenministerium warf Russland vor, ukrainische Minen zu verwenden, die es nach der Annexion der Halbinsel Krim 2014 beschlagnahmt habe. Indem Russland dafür sorge, dass die Minen lose im Meer trieben, wolle es „die Ukraine vor internationalen Partnern diskreditieren“.

Das russische Militär hat gesagt, das ukrainische Militär habe alte Seeminen eingesetzt, um zu verhindern, dass russische Truppen an der Küste landeten. Einige seien durch einen Sturm von ihren Ankern getrennt worden. Die Angaben beider Seiten konnten nicht unabhängig verifiziert werden.

Das türkische Verteidigungsministerium hatte am Samstag mitgeteilt, dass nahe dem Bosporus eine Seemine entdeckt worden sei. Sie sei unschädlich gemacht worden.

Russland mit herben Verlusten

Nach fast fünf Wochen des Krieges spitzt sich die humanitäre Lage in der Ukraine außerdem weiter zu. Laut dem Chef des UN-Welternährungsprogramms, David Beasley, sei der Krieg „eine Katastrophe auf einer Katastrophe“.

Bereits vor dem Krieg habe es beispielsweise im Jemen oder an einigen Orten Afrikas schlimme Hunger-Krisen gegeben, wo man nur mit großen Mühen ausreichend helfen habe können, sagte Beasley am Dienstag dem UN-Sicherheitsrat in New York. Nun sei die Krise in der Ukraine noch dazugekommen.

Die humanitäre Lage in der Ukraine ist in vielen Regionen prekär. (Foto: dpa) Mariupol

Das Land sei innerhalb weniger Wochen „vom Brotkorb zu Brot-Schlangen“ verändert worden. Die Folgen weltweit könnten in Hinblick auf die Versorgung von Hungerleidenden die schlimmsten seit dem Zweiten Weltkrieg sein, warnte Beasley vor dem Sicherheitsrat, der zum wiederholten Male zu einer Diskussion über die humanitäre Situation in der Ukraine zusammengekommen war.

Wegen der herben Verluste der militärischen Ressourcen auf russischer Seite, spricht der ukrainische UN-Botschafter Sergij Kyslyzja davon, dass die Entmilitarisierung Russlands weit fortgeschritten sei.

Seit dem Beginn seiner Invasion habe Russland mehr als 17.000 Soldaten, mehr als 1700 gepanzerte Fahrzeuge und fast 600 Panzer verloren, sagte Kyslyzja am Dienstag (Ortszeit) im UN-Sicherheitsrat. Abhanden gekommen seien Russland auch 300 Artilleriesysteme, 127 Flugzeuge und 129 Hubschrauber, fast 100 Raketenwerfersysteme, 54 Luftabwehrsysteme und sieben Schiffe.

Das wird am Mittwoch wichtig

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will bei einem Spitzentreffen mit Arbeitgebern und Gewerkschaften an diesem Mittwoch vor allem praktische Fragen der Arbeitsmarktintegration ukrainischer Flüchtlinge lösen. „Wir haben schon dafür gesorgt, dass diese Menschen mit dem Aufenthaltstitel das Recht haben zu arbeiten“, sagte der SPD-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Damit dies aber auch tatsächlich möglich ist, müssen jetzt schnell und pragmatisch ganz praktische Fragen gelöst werden

