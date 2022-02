Lage am Nachmittag Friedensverhandlungen geplant, Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft, Schwerstes Frachtflugzeug zerstört

Russland versetzt seine Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft und greift die Ukraine weiter an. Bundeskanzler Scholz kündigt eine Kehrtwende in der Außen- und Verteidigungspolitik an.

Infolge des russischen Angriffskrieges steigt die Zahl der ukrainischen Flüchtlinge auf fast 400.000. (Foto: AP) Polnischer Grenzübergang

Düsseldorf Vier Tage nach dem Beginn des Ukrainekriegs wird es erste Verhandlungen um einen Waffenstillstand geben. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat ein Treffen ukrainischer Unterhändler mit russischen Diplomaten angekündigt. Es solle an einem Ort an der belarussischen Grenze in der Nähe des Prypjat-Flusses stattfinden.

Selenski nannte in seiner am Sonntag über den Nachrichtendienst Telegram verbreiteten Mitteilung weder einen genauen Ort noch Zeitpunkt des Treffens. Russland hatte zuvor mitgeteilt, eine Delegation sei nach Belarus geflogen. Ein Treffen in Minsk hatte Kiew abgelehnt. In Belarus sind russische Kampfeinheiten stationiert.

Selenskis Büro teilte mit, der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko habe die Verantwortung dafür übernommen, dass „alle auf belarussischem Gebiet stationierten Flugzeuge, Hubschrauber und Raketen während der Reise der ukrainischen Delegation, der Gespräche und Rückkehr am Boden bleiben“. Der belarussische Diktator räumte zuvor ein, dass zwei russische Raketen von belarussischem Gebiet aus abgeschossen worden seien.

Kurz davor fand in Berlin eine historische Sondersitzung des Bundestages statt. Als Reaktion auf den Angriff Russlands auf die Ukraine will Deutschland seine Verteidigungsausgaben massiv erhöhen. Bundeskanzler Olaf Scholz kündigte ein „Sondervermögen“ in Höhe von 100 Milliarden Euro an.

„Die Mittel werden wir für notwendige Investitionen und Rüstungsvorhaben nutzen“, sagte der SPD-Politiker. „Wir werden von nun an – Jahr für Jahr – mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren.“ Scholz appellierte auch an den ganzen Bundestag, das Sondervermögen für die Bundeswehr im Grundgesetz zu verankern.

Der Bundeskanzler kündigt in seiner Regierungserklärung in der Sondersitzung des Bundestages ein Sondervermögen für die Bundeswehr an. (Foto: imago images/Political-Moments) Olaf Scholz

Es ist eine Kehrtwende in der Außen- und Verteidigungspolitik. „Als Demokratinnen und Demokraten, als Europäerinnen und Europäer stehen wir an ihrer Seite – auf der richtigen Seite der Geschichte“, sagte Scholz zum russischen Angriff auf die Ukraine. Der Bundeskanzler bezeichnete Putins Regierung in Russland als „Unterdrückerregime“, womit der russische Machthaber offenbar nun auch von offizieller Seite als „Diktator“ eingeordnet wird.

Dieser hatte im Nachgang auf die Sitzung im Bundestag und einige Minuten vor Bekanntwerden der Friedensgespräche die Atomstreitkräfte seines Landes in Alarmbereitschaft versetzt. Putin verwies auf das aus seiner Sicht aggressive Verhalten westlicher Staaten.

Nato-Staaten liefern Waffen an Ukraine

Die Europäische Union, die USA, Kanada und Japan hatten Russland in Reaktion auf den Angriffskrieg auf die Ukraine einen Ausschluss russischer Finanzinstitute aus dem Banken-Kommunikationsnetzwerk Swift beschlossen. Außerdem ist praktisch der gesamte europäische Luftraum für russische Airlines gesperrt worden. In Deutschland trat die Sperrung des Luftraums am Sonntag um 15 Uhr in Kraft und wird zunächst für drei Monate gelten.

Mitgliedstaaten der Nato bauen zudem die militärische Unterstützung für die Ukraine weiter aus. Angaben aus der Bündniszentrale zufolge werden Tausende von Panzerabwehrwaffen, Hunderte Luftabwehrraketen und Tausende von Kleinwaffen in das Partnerland geschickt. Diplomaten betonten, dass die militärische Unterstützung nicht über die Nato als Organisation erfolge, sondern auf Grundlage von Entscheidungen der nationalen Regierungen.

Russische Truppen nehmen derweil Kiew immer mehr in die Zange. Von Süden stoße eine große Kolonne russischer Militärfahrzeuge auf die ukrainische Hauptstadt vor, sagte der Berater des ukrainischen Innenministers, Vadym Denysenko, am Sonntag dem Portal „strana.news“ zufolge. „Aber wir wissen, wo sie unterwegs sind, wohin sie unterwegs sind, und wir sind vorbereitet.“ Im Ort Wassylkiw wurde ukrainischen Angaben zufolge heftig um einen Flugplatz gekämpft.

Nach Darstellung der USA ist der russische Vormarsch auf Kiew ins Stocken geraten. Grund sei der anhaltende Widerstand der Ukrainer sowie Treibstoffmangel bei den russischen Streitkräften, sagt der Vertreter des Verteidigungsministeriums in Washington.

Einziges Exemplar des Antonov-Transportflugzeugs zerstört

Bisher griffen russische Truppen Kiew vor allem von Nordwesten und Nordosten an. Nach Angaben aus der Ukraine wehrte die ukrainische Armee in Hostomel und Irpin schwere Angriffe ab. Auf einem Flugplatz in der Umgebung um Hostomel soll bei den Auseinandersetzungen auch das größte Flugzeug der Welt, die Antonov AN 225, zerstört worden sein. Von diesem Flugzeug gab es nur ein einziges Exemplar.

Das größte Flugzeug der Welt soll bei Auseinandersetzungen auf einem Flughafen in der Nähe von Kiew durch russische Streitkräfte zerstört worden sein. (Foto: imago images/Christian Grube) Antonov AN 225

In Pryluky östlich von Kiew wurden nach ukrainischen Angaben mehrere russische Panzer zerstört. Die ostukrainische Millionenstadt Charkiw ist nach Angaben des Gouverneurs wieder komplett in ukrainischer Hand.

In der Kleinstadt Butscha zeigten Aufnahmen viele zerstörte Panzer. Außerdem gibt es ein verifiziertes Video, in dem zu sehen war, wie Militärfahrzeuge auf Häuser schossen und so Schaden anrichteten. Der Ort liegt etwa 25 Kilometer nordwestlich vom Kiewer Zentrum.

Die russische Armee warf den Ukrainern vor, sie setzten bei den Kämpfen vor Kiew verbotene Phosphorbomben ein. Die Ukraine behauptet ihrerseits, Russland nehme gezielt auch Zivilgebäude ins Visier. Eigenen Angaben zufolge hat die Ukraine gegen Russland Klage vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag eingereicht.

An der Westgrenze der Ukraine steigt derweil die Zahl der Menschen, die vor dem Krieg fliehen. Die Uno-Flüchtlingsorganisation erklärt, dass bisher 368.000 Menschen die Ukraine verlassen hätten.

So berichtet das Handelsblatt über die Entwicklungen im Ukrainekrieg:

Das Nato-Land Türkei droht indes Russland mit der Sperrung von Bosporus und Dardanellen für Kriegsschiffe. Außenminister Mevlut Cavusoglu verweist in einem Interview mit CNN Türk auf den internationalen Vertrag von Montreux, der die Zufahrt von und zum Schwarzen Meer regelt. Die Türkei könne die Durchfahrt von Kriegsschiffe in Kriegszeiten einschränken, sagt Cavusoglu.

Gegen den Krieg von Putin haben in Berlin am Sonntag über 100.000 Menschen protestiert. Die Menschenmassen reichten von der Siegessäule bis zum Brandenburger Tor. Auch in anderen europäischen Städten gingen die Menschen auf die Straße. In Tschechien haben sich Tausende Menschen in Prag und Brünn (Brno) zu friedlichen Solidaritätskundgebungen für die Ukraine versammelt. Das Nachrichtenportal Idnes.cz sprach sogar von „Zehntausenden“ allein auf dem Wenzelsplatz in Prag.

Die Demonstrantinnen und Demonstranten riskieren viel. (Foto: dpa) Festnahme in Moskau

In russischen Städten gingen die Menschen ebenfalls auf die Straße. Die russische Polizei hat dabei nach Angaben unabhängiger Beobachter mehr als 900 Menschen festgenommen. In den sozialen Medien tauchten auch Videos von Prosten in Belarus auf. In der Hauptstadt Minsk haben Menschen Blumen vor die ukrainische Botschaft niedergelegt.

