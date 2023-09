Lateinamerika Bekommt Mexiko eine Präsidentin? Diese beiden Frauen treten an

Opposition und Regierung küren Frauen als Kandidaten für die Nachfolge von López Obrador. Die Politikerinnen unterscheiden sich nicht nur stark voneinander – sondern auch von Amtsinhaber Obrador.

Die anderen Bewerber gelten gegen die Frauen derzeit als chancenlos. (Foto: Reuters) Xóchitl Gálvez und Claudia Sheinbaum

Santiago de Chile Mexiko wird im kommenden Jahr erstmals in seiner Geschichte eine Präsidentin bekommen. Das steht nach der Kandidatenkür bei der Oppositionskoalition und der Regierung so gut wie fest.

Am Mittwochabend wurde die ehemalige Hauptstadtbürgermeisterin Claudia Sheinbaum als Präsidentschaftskandidatin für Mexikos linkes Regierungsbündnis nominiert. Die 61-jährige Physikerin war die Favoritin des im kommenden Jahr scheidenden Linkspräsidenten Andrés Manuel López Obrador. Sheinbaum trat in der Regierungspartei Morena gegen den früheren Außenminister Marcelo Ebrard an, der eventuell noch als unabhängiger Außenseiter antreten könnte.

Schon Tage zuvor hatte das breite Oppositionsbündnis Frente Amplio aus Rechten und Linken die zuvor weitgehend unbekannte Unternehmerin und Politikerin Xóchitl Gálvez benannt. Andere Bewerber gelten gegen die unübliche mexikanische Frauenpower derzeit als chancenlos.