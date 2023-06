Lateinamerika Lula setzt Brasiliens Wachstum aufs Spiel

Brasiliens Wirtschaft wächst wie kaum eine andere auf der Welt. Doch Unternehmer finden: Nicht wegen, sondern trotz der Politik des Präsidenten. Wiederholt der etwa alte Fehler?

Seit Lula im vergangenen Jahr die Präsidentschaftswahl gewann, ist Brasilien wieder ein gefragter Partner im Westen. (Foto: AP) Der brasilianische Präsident Luiz Inacio Lula da Silva

Salvador In den vergangenen Wochen fand in Brasiliens Wirtschaft so etwas wie ein Stimmungsumschwung statt: Anfang Juni meldete das Statistikamt für das erste Quartal ein Wachstum von vier Prozent, fast doppelt so viel, wie die meisten Investmentbanken erwartet hatten. Vor allem die Landwirtschaft trug dazu bei.

Brasilien ist plötzlich die Volkswirtschaft mit dem weltweit viertstärksten Wachstum, meldete die Agentur Austin Rating. Investmentbanken wie Goldman Sachs erhöhten die Wachstumsprognose für 2023 von 1,9 Prozent auf 2,6 Prozent. Ökonomen erwarten Handelsüberschüsse, die Schuldenquote Brasiliens könnte demnächst schrumpfen.

Seit Luiz Inacio Lula da Silva im vergangenen Jahr die Präsidentschaftswahl gewann, ist Brasilien wieder ein gefragter Partner im Westen. Im Konflikt mit China und Russland will Europa das Land an sich binden. Die guten Wachstumszahlen machen das Land noch interessanter.