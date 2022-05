Lateinamerika Wie der argentinische Präsident sein Gas nach Deutschland verkaufen will

Berlin Argentiniens Hoffnungen, die eigene Wirtschaftskrise zu überwinden und sich als Energielieferant für den europäischen Kontinent zu etablieren, liegen tief begraben unter der toten Kuh. Die „vaca muerta“, eine Gesteinsformation im Südosten des Landes, gilt als die zweitgrößte Schiefergaslagerstätte der Welt. Der Ukrainekrieg und die Diskussionen rund um die Zukunft der europäischen Energieversorgung wecken in Argentinien jetzt die Hoffnung, dieses Gas weltweit verkaufen zu können.

Dafür hat sich der argentinische Präsident auf eine Tour von Spanien über Deutschland nach Frankreich begeben. Das Handelsblatt hat mit ihm in Berlin gesprochen. Fernández erklärt das Anliegen seiner Reise mit den Worten: „Durch den Krieg in der Ukraine fehlt dem Weltmarkt mit Russland ein wichtiger Akteur.“ Argentinien könne dafür eine gute Alternative sein.

„Wir werden Gasverflüssigungsanlagen bauen, um das Gas in Zukunft exportieren zu können“, versprach der Präsident. Er habe mit Bundeskanzler Olaf Scholz darüber gesprochen, dass Deutschland sich an dem Bau dieser Anlagen beteiligen könnte. Denkbar sei beispielsweise eine Mitfinanzierung über eine öffentlich-private Partnerschaft mit einem der argentinischen Unternehmen. Der Kanzler habe sich sehr interessiert gezeigt, sagte Fernández.

Dabei sieht es allerdings nicht so aus, als könnte Deutschland schon bald mit argentinischem Gas planen. In Argentinien gibt es aus Sorgen um die Auswirkungen auf Umwelt und Klima Proteste gegen das Projekt.

Ölbohrungen in der Region Vaca Muerta

Außerdem dauere der Bau der Verflüssigungsanlagen mindestens zwei bis drei Jahre, schätzt Fernández. „Das muss jetzt zügig vorangetrieben werden“, fordert er – auch in der Hoffnung auf deutsche Unterstützung.

Europas Konkurrent ist China

Auf der Suche nach Investoren in neue Energieprojekte hatte sich Fernández allerdings zuletzt in Richtung Peking orientiert. Das Ergebnis war eine Kooperation im Energiesektor, die insgesamt 17 Infrastrukturprojekte umfasst und für die China 23,7 Milliarden US-Dollar bereitstellt. Das Abkommen gilt als Teil des Plans, Argentinien in die chinesische Neue Seidenstraße zu integrieren.

Längst ist China zum größten wirtschaftlichen Konkurrenten Europas in Lateinamerika geworden. Der Handel zwischen China und Lateinamerika ist von 18 Milliarden Dollar im Jahr 2002 auf rund 400 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr gestiegen.

Gegenüber dem Handelsblatt betont Alberto Fernández allerdings den Unterschied zwischen dem bilateralen Verhältnis seines Landes zu China und zu den Europäern. „In Argentinien gibt es europäische Unternehmen, die schon seit über 100 Jahren vor Ort sind – da gibt es eine Symbiose“, sagt er. China hingegen würde ausschließlich in die argentinische Infrastruktur investieren – und durch den massiven Einkauf etwa von Fleisch die Preise für Lebensmittel nach oben treiben.

Der französische Präsident Emmanuel Macron mit Alberto Fernández

Steigende Preise in Argentinien sind traditionell ein großes Problem. Seit 2010 liegt die Inflationsrate dort konstant im zweistelligen Bereich. Für 2022 rechnet der Internationale Währungsfonds (IWF) mit einer Teuerungsrate von um die 50 Prozent. Gleichzeitig mangelt es an dem Zugang zu amerikanischen Dollar. Auch deshalb ist Fernández stark darum bemüht, die argentinischen Exporte hochzufahren.

Allerdings gilt der argentinische Präsident zugleich als großer Skeptiker mit Blick auf das geplante Freihandelsabkommen der Mercosur-Länder mit der Europäischen Union. Die Verhandlungen der EU mit den Mitgliedstaaten des Wirtschaftsraums Mercosur, Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay und Venezuela, war 2019 nach zwei Jahrzehnten abgeschlossen worden. Bisher wurde das Abkommen allerdings nicht ratifiziert, denn die Europäer äußern Bedenken wegen der Abholzung des Amazonas-Regenwaldes durch den brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro.

Eines der großen Streitthemen ist das Abholzen des Regenwaldes

Laut Alberto Fernández geht es dabei allerdings in erster Linie um ein ganz anderes Thema. „Zu behaupten, wegen des Klimawandels das Abkommen nicht unterzeichnen zu können, das stimmt so nicht.“ Vielmehr sperre sich die europäische Seite gegen den Vertrag, weil viele Länder bestimmte Sektoren ihrer Wirtschaft schützen möchten.

Dabei gehe es vor allem um die Bereiche, in denen die Mercosur-Länder besonders stark seien, kritisiert Fernández. Frankreich beispielsweise wolle seine Landwirte schützen, die von dem Abkommen betroffen wären.

Nichtsdestotrotz müsse sich Lateinamerika generell wieder stärker in Richtung Europa orientieren – denn von dort kämen die wichtigsten Investitionen in „produktive Projekte“. Wenn es nach Fernández geht, sollte diese „wichtige Verbindung“ noch verbessert und vertieft werden.

Aber er fordert auch: „Wir müssen die Diskussion über das Abkommen ehrlicher gestalten.“ Es gehe nicht um den Amazonas, es gehe um den Protektionismus.

