Laurence Boone Macrons Frau für die EU: Diese Ökonomin soll die französische Europapolitik prägen

Die renommierte Wirtschaftswissenschaftlerin ist in der französischen Regierung für Europa zuständig.

Paris Sie arbeitete für internationale Großbanken, als Wirtschaftsberaterin im Élysée-Palast und zuletzt als Chefökonomin der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD): Nun ist Laurence Boone als Staatsministerin in der neuen Regierung von Emmanuel Macron für europäische Angelegenheiten zuständig.

Mit der Personalie setzt der französische Präsident ein Zeichen: Angesichts von Inflation und Energieknappheit sowie inmitten wachsender Zweifel an der Staatsverschuldung in der Euro-Zone soll eine ausgewiesene Wirtschaftsexpertin die Europapolitik des Landes koordinieren.

Seit der vergangenen Woche ist Boone im Amt. Ihre erste Auslandsreise führte sie nach Berlin, wo sie am Freitag unter anderem mit ihrer Kollegin Anna Lührmann von den Grünen zusammentraf, der Staatsministerin für Europa im Auswärtigen Amt. Beide Frauen sind auch für die deutsch-französischen Beziehungen zuständig – und die sind für Boone der Schlüssel für die großen Herausforderungen, vor denen Europa steht.

Die 53-jährige Französin spricht dann vor allem über den Krieg in der Ukraine und die Folgen, gerade auch für die europäische Wirtschaft. „Ich glaube, es gibt eine Sache, wo wir in Berlin und Paris wirklich einer Meinung sind: die Energiewende durchzusetzen und unsere Energiesicherheit zu garantieren, auch wenn das ein schwieriger Weg sein wird“, sagte sie dem Handelsblatt.

Gerade beim Energiethema ziehen Deutschland und Frankreich allerdings nicht immer an einem Strang, vor allem bei der künftigen Nutzung der Kernkraft sind die Differenzen groß. Macron hat den Neubau von mindestens sechs Atomreaktoren angekündigt.

„Europäische Solidarität“ in der Energiekrise

Und Thierry Breton, der französische EU-Kommissar in Brüssel, ermahnte die Bundesregierung kürzlich: Es sei im „allgemeinen Interesse Europas“, dass Deutschland seine letzten Atommeiler noch etwas länger laufen lasse.

Deutsch-französische Beziehungen als Schlüssel für die großen Herausforderungen. (Foto: IMAGO/photothek) Laurence Boone (l.) mit ihrer Amtskollegin Anna Lührmann, Staatsministerin für Europa und Klima im Auswärtigen Amt

Boone hat bei diesem schwierigen Thema ihre neue Rolle als Diplomatin bereits voll und ganz angenommen: Im Gespräch ist sie bemüht, statt der Konfliktpunkte die Gemeinsamkeiten herauszustellen. Frankreich und Deutschland hätten eine „gemeinsame Vision“ bei Fragen der Energie und des Klimaschutzes.

In beiden Ländern gebe es die „Beunruhigung über mögliche Schwierigkeiten bei der Energieversorgung im nächsten Winter“, der im Geiste einer „europäischen Solidarität“ begegnet werden müsse. Außerdem sei ja bekannt: „Wir haben jeder Stärken und Schwächen im Bereich der CO2-armen Energie. Wir müssen Punkte der Übereinstimmung finden.“

Auf dem Höhepunkt der Euro-Schuldenkrise vor zehn Jahren sprach sich die Ökonomin für den Verbleib Griechenlands in der Währungsunion aus. Eine zu rigide Haushaltspolitik sieht sie kritisch. In der Pandemie habe man „Fehler“ nicht wiederholt und die Krise mit einer „ausgabenfreudigeren“ Politik bekämpft, sagte sie.

Savoir-vivre 115 Prozent des Bruttoinlandsprodukt beträgt die Verschuldungsquote von Frankreich.

Die Corona-Hilfspakete haben aber die Schuldenstände in Europa stark nach oben getrieben. Im Kampf gegen die Inflation greifen viele Länder erneut tief in die Kasse. Die Entwicklung der öffentlichen Finanzen im Süden der Euro-Zone und auch die Lage des mit fast 115 Prozent des BIP verschuldeten Frankreichs wecken Sorgen, dass die Währungsgemeinschaft erneut in Schwierigkeiten geraten könnte.

„Was die aktuelle Situation angeht, ist es richtig, ein Gleichgewicht zu finden zwischen notwendigen Unterstützungsmaßnahmen und der mittelfristigen Schuldentragfähigkeit“, sagte Boone. Paris strebt eine Reform der EU-Schuldenregeln an. Bei dem Thema hält sich Boone bedeckt: Klar sei, dass es eine „große Disparität der Haushaltssituationen“ in den Euro-Ländern gebe.

Frankreich und Deutschland müssten nun gemeinsam mit der EU-Kommission und anderen europäischen Stellen an einer Lösung arbeiten. Mit ihrem Profil ist Boone aber prädestiniert, eine wichtige Rolle bei künftigen Verhandlungen mit Berlin über eine Neugestaltung der Schuldenpolitik in Europa zu spielen.

Laurence Boone machte Karriere bei globalen Finanzplayern

Boone sagte, dass sie „immer sehr gute Beziehungen zu Deutschland“ gepflegt habe. Einen wichtigen Teil ihres Netzwerkes im Nachbarland knüpfte sie zwischen 2014 und 2016, als sie als Wirtschaftsberaterin für den sozialistischen Präsidenten François Hollande tätig war. Auf diesem Posten war sie die direkte Nachfolgerin von Macron, der damals zum Wirtschaftsminister aufstieg. „Seit meinem ersten Job habe ich immer mit europäischen Themen zu tun gehabt“, sagt Boone.

„Ich habe Deutsch in der Schule gelernt, spreche aber nur sehr wenig. Ich habe jedoch vor, mich da mit meinem Team wieder dranzusetzen.“ Laurence Boone, Frankreichs Staatsministerin für europäische Angelegenheiten

Bei ihren Tätigkeiten im privaten Finanzsektor, im Élysée und bei der OECD sei sie oft nach Frankfurt am Main und nach Berlin gereist. Nur ihre Sprachkenntnisse möchte Boone noch verbessern. „Ich habe Deutsch in der Schule gelernt, spreche aber nur sehr wenig“, sagte sie. „Ich habe jedoch vor, mich da mit meinem Team wieder dranzusetzen.“

Wenn Boone über ihr Verhältnis zu Europa spricht, erwähnt sie gern, dass sie zur ersten Generation gehört, die vom Erasmus-Programm für den Studentenaustausch profitierte. Sie ging als junge Frau in ein Land, das mittlerweile nicht mehr zur EU gehört: Großbritannien. Boone hat einen Doktortitel der London Business School, zu ihren früheren Arbeitgebern zählen globale Finanzplayer wie Barclays, Bank of America Merrill Lynch und Axa.

„Es ist gut, dass jemand auf dem Posten des Europaministers ist, der auch außerhalb der Politik Erfahrungen gesammelt hat“, sagt Éric-André Martin vom Pariser Thinktank Institut français des relations internationales (Ifri). Die Herausforderung für die politische Novizin werde aber sein, „dass sie in der neuen Regierung ihren Platz in dem sehr umkämpften Feld der Europapolitik findet und sich dort behauptet“.

Boones direkt Vorgesetzte, Außenministerin Catherine Colonna, gilt als europapolitisch sehr ambitioniert. Auch der Élysée-Palast und das von Bruno Le Maire geführte Finanz- und Wirtschaftsministerium sind sehr darauf bedacht, die Linien der französischen EU-Positionen zu bestimmen.

