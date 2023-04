Russland braucht die Türkei als Handelsdrehkreuz und Vermittler in der Nato. Doch im Wahlkampf wendet sich der türkische Präsident Erdogan wieder dem Westen zu.

Istanbul Russlands Außenminister Sergej Lawrow will bei einem Türkeibesuch an diesem Freitag das Verhältnis beider Länder stärken. Sein Treffen mit Amtskollege Mevlüt Cavusoglu soll verhindern, dass die Türkei ihre Mittlerposition aufgibt und sich deutlicher dem Westen zuwendet.

Die Türkei hat sich in dem inzwischen rund 13 Monate andauernden russischen Angriffskrieg in der Ukraine als Vermittler zwischen Kiew und Moskau positioniert. Dabei konnte die Regierung von Staatschef Erdogan den bisher einzigen bedeutenden diplomatischen Durchbruch in Form eines Abkommens vermitteln, das den Export von Getreide aus den Schwarzmeerhäfen der Ukraine trotz einer russischen Blockade erleichtert.

Das russische Außenministerium erklärte vor dem Treffen, dass Lawrow und Cavusoglu den Besuch nutzen würden, um sich mit der „Situation in der Ukraine“ zu befassen und sich über eine Vielzahl regionaler und internationaler Themen zu beraten.

