Leaks USA zurückhaltend zu angeblichen Unterstützungsplänen für die Ukraine

Die Dokumente kursieren in den Sozialen Medien. Unklar ist, ob die Beiträge echt sind. Das US-Verteidigungsministerium prüft die Angelegenheit.

Washington, Kiew Die USA haben sich zurückhaltend zu der Veröffentlichung angeblich geheimer Pläne zur Unterstützung der Ukraine geäußert. „Wir sind uns der Berichte über die Social-Media-Posts bewusst und das Verteidigungsministerium prüft die Angelegenheit“, sagte Ministeriums-Sprecherin Sabrina Singh am Freitag. Die angeblichen US-Dokumente, die unter anderem auf Twitter und Telegram kursieren, sind auf den 1. März datiert und als „Secret“ oder „Top Secret“ eingestuft. Sollten sie echt und durch ein Leck an die Öffentlichkeit gekommen sein, wäre dies ein sehr ungewöhnlicher Vorgang.

In einem der Papiere heißt es, seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine am Februar 2022 seien 16.000 bis 17.500 russische Soldaten getötet worden. Aus dem Umfeld der US-Regierung hieß es indes, die USA gingen davon aus, dass die Zahl tatsächlich viel höher sei - man gehe von etwa 200.000 getöteten und verwundeten Russen aus.

Die „New York Times" hatte am Donnerstag berichtet, das US-Verteidigungsministerium untersuche, wie Dokumente über Pläne zur Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte vor der erwarteten Gegenoffensive gegen Russland auf die Internet-Plattformen gelangt seien. Ein Sprecher des ukrainischen Militärgeheimdienstes sagte in Kiew, es sei möglich, dass die Details in den Beiträgen frei erfunden seien und dass es kein Leck gebe. Eine vorläufige Analyse deute darauf hin, dass es falsche und verzerrte Opferzahlen gebe und einige der Informationen aus offen zugänglichen Quellen stammten. In einer Erklärung des ukrainischen Präsidialamtes hieß es, Präsident Wolodimir Selenski und hochrangige Vertreter der Sicherheitsbehörden hätten am Freitag Möglichkeiten erörtert, wie die Weitergabe militärischer Geheim-Informationen verhindert werden könne. Der ukrainische Präsidentenberater Mychailo Podolyak hatte zuvor gesagt, die Berichte sähen aus wie russische Desinformation, die Zweifel an der Gegenoffensive säen solle.