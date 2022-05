Lebensmittelknappheit Operation Fly Formula: Warum in den USA jetzt die Armee die Babynahrung bringt

Beladung in Ramstein

Die Logistikreserven der amerikanischen Streitkräfte werden die Babynahrung in den USA ausliefern.

San Francisco US-Verteidigungsminister Lloyd J. Austin hat es persönlich angeordnet. Und weil es so dringend ist, gilt die Anordnung ab sofort. 132 Paletten mit Babynahrung von Nestlé wurden am Sonntag von der Luftwaffenbasis Ramstein aus zu hungernden Kindern geflogen – in die USA. Nach Indianapolis in Indiana, wo die Dosen händeringend erwartet werden. Denn Regale und Lager sind leer.

Die „Operation Fly Formula“ ist keine Kleinigkeit und hat oberste Priorität bei Militär und Politik. In aller Welt versuchen die USA derzeit, Babymilch einzukaufen, um eine dramatische Knappheit im eigenen Land auszugleichen. Weitere 114 Paletten sollen in den kommenden Tagen eingeflogen werden, aber womöglich sollen kommerzielle Airliner zum Einsatz kommen. Doch noch müssen die Logistikreserven der amerikanischen Streitkräfte Babynahrung im ganzen Land ausliefern.

Was ist passiert? Das größte US-Werk für die Produktion von Milchpulver für Babynahrung, eine Produktionsstätte der US-Firma Abbott in Michigan, war von der Aufsichtsbehörde FDA wegen Hygienemängeln geschlossen worden. Es hatte Todesfälle und Rückrufaktionen gegeben.

Das Unternehmen bestreitet, die Problem verursacht zu haben, und verweist darauf, dass die Aufsichtsbehörde FDA in Fertigprodukten keinerlei Verunreinigungen gefunden habe. Abbott, dessen US-Marktanteil bei 50 Prozent liegt, arbeite jetzt eng mit der FDA zusammen, um das Werk wieder hochzufahren, was aber noch Wochen dauern könne.

Die Krise der leer gefegten Regale für Babynahrung blieb lange unbemerkt. Das hat auch mit den Konservativen in der US-Politik zu tun: Der Schutz des ungeborenen Lebens wird dort ganz groß geschrieben, doch bereits geborene Kinder sind oft nicht im Fokus ihrer Politik. Die Anzahl der Kinder in den USA, die schon in „normalen“ Zeiten regelmäßig an Mangelernährung leiden und auf gespendetes Essen angewiesen ist, ist frappierend hoch für die reichste Volkswirtschaft der Erde. Seit Beginn der Pandemie ist die Zahl sogar weiter gestiegen.

Wie in Las Vegas, so fast überall im Land: Menschen suchen in den fast leeren Regalen von Supermärkten nach Babymilch. (Foto: dpa) Mangel an Babynahrung in den USA

Daneben kam das Problem den Republikanern möglicherweise gerade recht, um es vor den wichtigen Zwischenwahlen in den USA als Paradebeispiel für die Unfähigkeit der Biden-Regierung hochzustilisieren. Rechte Social-Media-Aktivisten entwarfen Szenarien, nach denen Biden praktisch eigenhändig amerikanischen Babys die Fläschchen aus dem Mund reißt, um sie an Kinder von Geflüchteten an der mexikanischen Grenze zu verteilen.

Statistiker verweisen aber darauf, dass diese bestehenden Hilfsprogramme für Flüchtende einen kaum messbaren Anteil am Babymilch-Verbrauch haben. Trotzdem kann sich Biden nur begrenzt wehren. Denn demokratische Politiker hatten offenbar willig mitspielt, als seinerzeit US-Präsident Donald Trump die Wurzeln für das Übel gelegt hat.

Bei der Neuverhandlung der Nafta-Handelsverträge mit Kanada und Mexiko wurde zum Schutz der heimischen Farm- und Milchindustrie – treue Trump-Unterstützer – der Import von kanadischer Milch praktisch unmöglich und durch Zölle unrentabel gemacht.

Biden reagierte zunächst falsch: mit Arroganz

Jetzt teilt sich die heimische Industrie 98 Prozent des Markts auf. Auch europäische Hersteller versuchen oft gar nicht mehr, die strengen Importvorschriften einzuhalten und verzichten. Trotzdem stellen sich republikanische Senatoren, so Rick Scott aus Florida, nun vor die Kameras und zeigen Bilder von leeren Regalen in den USA und prall gefüllten überall sonst auf der Welt und fordern forsch: „Biden muss handeln.“

Angesprochen auf die aktuelle Situation antwortete der Präsident zunächst schlicht, man hätte das nur vorhersehen können, „wenn wir bessere Gedankenleser wären“. Das brachte dann jedoch selbst bei einigen Demokraten das Fass zum Überlaufen. Jetzt fliegen Armeeflugzeuge Milchpulver ein – außerdem sollen die Importhürden gesenkt werden.

Die Armee wird dann die Produkte auch strategisch verteilen. Denn die Unternehmen haben zwar Vertriebsapparate. Aber die sind an ihren Geschäftsinteressen ausgerichtet, nicht an notleidenden Babys in unterversorgten ländlichen Gegenden. Zu einem großen Problem, das die Biden-Verwaltung auch ohne hellseherische Fähigkeiten hätte erkennen können, hat sich das Hilfsprogramm WIC (Women, Infants, Children) für bedürftige, meist alleinerziehende Frauen mit Kindern entwickelt.

Jeder Bundesstaat schließt mit genau einem Hersteller Verträge ab und nur dessen Produkte dürfen die WIC-Hilfsempfänger rabattiert kaufen. Als sich die Regale leerten, waren die Ärmsten die Ersten, die die Not spürten. Sie hatten schlicht kein Geld, um auf eigene Rechnung andere, teurere Marken zu kaufen.

Das soll sich erst jetzt in einer Notfallverordnung ändern. Solange werden die Milchbomber aus Ramstein noch das Leiden der Kinder in den USA lindern.

