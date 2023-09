Lee Jae Myung Südkoreas Oppositionsführer muss wegen Hungerstreik ins Krankenhaus

Der Chef der linken Demokraten, Lee Jae Myung, will mit dramatischen Mitteln die Regierung von Präsident Yoon Suk Yeol stürzen. Das Land rutscht damit in eine politische Krise.

Der südkoreanische Politiker wurde ins Krankenhaus eingeliefert. (Foto: imago images/NurPhoto) Lee Jae Myung

Taipeh Nach 19 Tagen Hungerstreik hat der Körper des südkoreanischen Oppositionsführers Lee Jae Myung aufgegeben. Der Chef der linken Demokratischen Partei wurde am Montag nach einem Schwächeanfall und mit extrem niedrigem Blutzuckerspiegel in ein Krankenhaus in Seoul eingeliefert. Lee wolle aus Protest gegen Südkoreas rechten Präsidenten Yoon Suk Yeol nur minimale Infusionen erhalten und seinen Hungerstreik fortsetzen, teilte ein Parteisprecher mit.

Damit spitzt sich in der wichtigen Exportnation der hart geführte Machtkampf zwischen Präsident Yoon und dem Verlierer der Präsidentschaftswahl, dem eine Verhaftung wegen Korruption und anderer Vergehen droht, weiter zu. Am 31. August hörte Lee auf zu essen und kampierte zunächst in einem Zelt vor der Nationalversammlung. Vorige Woche zog er dann geschwächt in sein Büro um.