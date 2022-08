Leonid Wolkow „Putin hat verstanden, dass er militärisch nicht gewinnen kann“

Berlin Ein halbes Jahr nach Russlands Überfall auf die Ukraine versucht die russische Opposition, dem Unmut der Bevölkerung eine Stimme zu geben. Die Russen lehnen die Kämpfe ab, sagt Leonid Wolkow – deswegen traue sich Putin auch nicht, eine Generalmobilmachung auszurufen.

Der nach Litauen geflohene Ex-Wahlkampfmanager von Alexej Nawalny fordert neue Sanktionen des Westens. 6000 reiche Russen sollten gezielt eingeschränkt werden. So könnte der Druck auf den Kremlchef deutlich erhöht werden. Zugleich warnt Wolkow vor Forderungen nach Friedensverhandlungen.

Leonid Iwanowitsch Wolkow, den Überfall Russlands auf die Ukraine haben Sie, wie Sie in Ihrem Buch „Putinland“ zugeben, nicht erwartet. Warum nicht, russische Truppen hatten die Ukraine doch fast schon umstellt?

Weil das völlig unlogisch war. Wir wussten doch, dass ein militärischer Sieg über die Ukraine nicht möglich ist. Und dass ein Krieg zu einer ökonomischen Katastrophe führt. Und das ist geschehen. Ich hatte aber nicht damit gerechnet, wie falsch Putin die Lage einschätzt, wie weit er sich von der Realität entfernt hat.

Wie erklären Sie sich das?

Vor allem in den zwei Coronajahren hat er sich völlig isoliert und mit keinen normalen Leuten mehr gesprochen.

Es heißt ja, Putin habe nur noch sein engstes Umfeld bei sich empfangen. Wer sind diese Leute?

Vor Ausbruch der Coronapandemie hatte er viel Kontakt mit Wirtschaftsleuten, wie Arkadi Rotenberg, Gennadi Timtschenko oder Juri Kowaltschuk, also engen Vertrauten aus seinen St. Petersburger Tagen. Den Männern, die während seiner Präsidentschaft reich wurden. Sie sind an Putins Herzensprojekten beteiligt, dem Export von Rohstoffen, und ihre Milliarden kommen direkt aus der Staatskasse. Aber auch mit anderen von ihm an wichtige Stellen beförderten Gefolgsleuten wie Zentralbankchefin Elwira Nabiullina, Sberbank-Chef German Gref und andere. Aber vor allem traf er alte Generäle. Und während Corona nur noch diese.

Warum kamen nur noch Geheimdienst- und Armeegeneräle?

Weil jeder, den er sprechen wollte, vorher 14 Tage lang in Quarantäne musste, sich völlig isolieren musste. Und das geht nicht für normale Menschen, die müssen auch noch andere Sachen erledigen. Auch seinen Regierungschef Michail Mischustin hat er deshalb lange nicht getroffen. Nur die Generäle, sie haben viel Zeit. Und das sind verrückte Leute, die sind schwer psychisch krank und sie haben Putin mit dieser Krankheit infiziert. Die Krankheit der russischen Großmannssucht.

Der Krieg läuft nun schon ein halbes Jahr. Wie geht es weiter?

Mein Hobby ist Schach und da kann Weiß gewinnen, Schwarz gewinnen oder die Partie endet mit einem Remis. Wir wissen natürlich nicht, wie lange der Krieg noch dauern wird. Aber nach den vergangenen Monaten sind zwei Varianten ausgeschlossen: ein Remis oder ein Sieg Russlands. Dafür hat Putin nicht mehr genug Soldaten und Waffen.

Aber er könnte doch mobilmachen in Russland, junge Männer an die Front verpflichten.

Nein, das kann er nicht. Das traut er sich nicht. Das hat er sich im Mai nicht getraut und das tut er auch jetzt nicht. Er versteht sehr gut, dass die meisten Russen gegen diesen Krieg sind. Es gibt keine Zustimmung zu diesem Krieg. Tausende von Soldaten weigern sich, in die Ukraine zu gehen.

Putin hat also Angst, dass die Stimmung öffentlich sichtbar kippt, wenn er eine Generalmobilmachung anordnen würde?

Ja, genau. Und Menschen zu bewaffnen, die gegen diesen Krieg sind, ist eine ganz blöde Idee. Deshalb versuchen sie, Freiwillige zu mobilisieren. Das läuft aber nicht. Zwar sagen viele in Umfragen, sie würden den Krieg unterstützen. Aber wenn es dann um ihren Ehemann oder Sohn geht, lehnen sie das schroff ab. Putin hat also keine Chance, den Krieg zu gewinnen, Kiew, Charkiw oder Odessa zu erobern. Und dann gibt es für ihn ja noch die Möglichkeit eines Waffenstillstands mit dem Einfrieren des Konflikts. Das ist sehr gefährlich.

Warum das? Genau an diesem Punkt sind wir doch, wo viele in Europa sagen, wie können uns diesen Krieg nicht weiter leisten, lasst uns mit Putin verhandeln.

Das ist sehr gefährlich. Denn ein Waffenstillstand würde nicht bedeuten, dass der Krieg zu Ende geht. Vielmehr wird Putin die gewünschte Pause bekommen, die eroberten Gebiete annektieren, seine Truppen sammeln und einen neuen Krieg beginnen, einen noch viel grausameren. Und er wird sich an allen rächen, denen der die Schuld für sechs Monate Erniedrigung gibt.

Wie sähe das aus?

Er würde in Russland die Repressionen noch verschärfen, es käme zu einer Hexenjagd nach angeblichen Verrätern. Es würden dann Dolchstoß-Legenden aufgebaut, vermeintliche Schuldige gesucht und gefunden, die verantwortlich seien, dass die russischen Truppen nicht in Kiew einmarschiert sind.

In Deutschland und anderswo gibt es immer wieder Aufrufe, mit Putin über einen Waffenstillstand zu reden. Sie haben mehr Angst vor einem kalten Winter ohne Gas als vor einer russischen Annexion weiterer großer Teile der Ukraine.

Da müssen wir die Mechanismen erklären: Putin hat erst versucht, die Welt mit Hunger zu erpressen, durch die Getreideblockade der Ukraine. Jetzt versucht er, Europa mit Frost und Kälte zu erpressen. Für die Ukraine geht es nicht mehr nur um Frieden, sondern um einen Sieg, die Rückeroberung der von Russland besetzten Gebiete. Und dazu braucht sie weiter westliche Unterstützung mit Waffen und Geld. Denn Putins Krieg hat dort die Wirtschaft ruiniert.

Und wie ruiniert ist die russische Wirtschaft durch Sanktionen, wie lange kann Putin den Krieg noch durchhalten?

Putin hat jetzt verstanden, dass er militärisch nicht gewinnen kann. Deshalb will er mit allen Mitteln einen Waffenstillstand erreichen. Er setzt deshalb jetzt auf eine Erpressung mit Erdgas. Das ist ganz gefährlich. Ein Waffenstillstand unbedingt zu einem neuen Krieg führen.

Aber noch mal die Frage: Wie lange kann Putin den Krieg noch führen?

Das ist eine gute Frage, denn die russische Elite wendet sich von ihm ab. Sie ist sehr unzufrieden mit dem, was jetzt passiert. Mit den Sanktionen und Reiseverboten für Oligarchen und Regierungsmitglieder. Putins Krieg hat ihren Lifestyle ruiniert: Sie können nicht mehr in Courchevel Ski fahren oder an den Strand in Rimini. Und auch das Militär versteht ihn nicht mehr, denen hatte er versprochen, binnen drei Tagen in Kiew einzumarschieren. Das hat alles nicht funktioniert. Die Soldaten wissen, dass sie nicht als Helden heimkehren werden. Jetzt kommen viele Russen aus dem Urlaub zurück und sehen, wie die Preise gestiegen sind. Die Inflation liegt offiziell bei 16, real aber bei 30 Prozent. Alles ist richtig teuer geworden. Da werden die Fragen an Putin jetzt drängender: Warum führen wir diesen Krieg? Warum geben wir so viel Geld für den Wiederaufbau der eroberten Städte wie Mariupol aus? Was haben wir davon? Die nächsten Monate werden für ihn sehr kritisch, er hat nicht mehr viel Zeit.

Was ist die größte Gefahr für Putin?

Noch ist es nicht die Bevölkerung – noch nicht. Momentan ist es die Elite, die Reichen um ihn herum. Die gefährlichsten Leute für ihn sind Sergej Schoigu und Sergej Lawrow.

Warum denn der Verteidigungs- und der Außenminister, die sind doch eng an seiner Seite?

Ja, aber die sind in Russland ja immer noch populär.

Auch nach der militärischen Blamage und der außenpolitischen Isolation?

Die Bevölkerung, die täglich mit Propaganda aus dem Fernsehen überschüttet wird, weiß ja nichts von militärischen Niederlagen, von den hohen Verlusten. Und Schoigu und Lawrow sind verärgert, sie haben junge Geliebte, mit denen sie wegen der Sanktionen nicht mehr – wie vor dem Krieg – mit Privatjets auf teure Jachten im Westen fliegen können, was sie so geliebt und so oft gemacht haben. Sie waren ihres Lebens froh und Putin hat es zerstört.

Putin umgibt sich laut Wolkow fast nur noch mit Generälen. (Foto: dpa) Isoliert im Kreml

Putin könnte doch öffentlich Schoigu die Schuld für den katastrophalen Zustand der russischen Armee und Lawrow die Verantwortung für das Nichtverhindern harter Sanktionen geben?

Dann müsste er zuerst zugeben, dass etwas nicht in Ordnung ist. Bisher wird den TV-Zuschauern in Russland ja gesagt: Alles ist bestens, wir kommen gut voran, keine russischen Soldaten fallen. Jetzt beginnen sich auch die dümmsten Putin-Anhänger zu fragen: Wenn alles prima läuft, warum ist der Krieg denn noch nicht zu Ende?

Wir wirken sich denn die westlichen Sanktionen auf die russische Bevölkerung aus?

Die Sanktionen wirken, aber langsam. Denn Putin hat den Krieg seit Jahren geplant, er hat große Reserven angelegt. Aber sie beginnen zu wirken: Die russische Wirtschaft gerät unter Druck, die Produktion sinkt, er muss Panzer aus den 1960er-Jahren mobilisieren und bauen lassen, weil moderne Teile fehlen. Die Sanktionen wirken, aber sie sind nicht ausreichend.

Was müsste der Westen denn noch tun?

Es müssen deutlich mehr Sanktionen erlassen werden gegen Wohlhabende in Russland. Der Fonds von Alexej Nawalny hat eine Liste von 6000 reichen Russen erstellt, die etwas zu verlieren haben, die durchschnittlich 45 Jahre alt sind und die noch ein Leben nach Putin haben. Diese Leute zu treffen, wäre sehr wichtig. Das würde den Unmut über und Druck auf Putin weiter erhöhen. Deshalb werben wir im Europäischen Parlament, bei anderen Parlamenten und europäischen Politikern dafür, solch eine Sanktionsliste zu schaffen.

Würde denn ein Visumsstopp für russische Reisende helfen?

Nein, es gibt ja für den Schengen-Raum keine reinen Touristenvisa, sondern nur allgemeine kurzfristige Visa. Und die nutzen auch Regimegegner, um aus Russland zu fliehen. Gäbe es reine Touristenvisa, könnte man einen Visumsstopp nur befürworten. Denn warum sollen Russen in Europa Urlaub machen, während Ukrainer in ihren Kellern ausharren, mit Angst vor russischen Bomben?

Herr Wolkow, vielen Dank für das Interview.

