Leopard-Export beantragt Polen setzt Kanzler Scholz unter Zugzwang

Die Regierung in Warschau will schon länger Panzer dieses Typs an die Ukraine abgeben.

Berlin Polen hat die Bundesregierung mit einem Antrag auf die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine unter Zugzwang gesetzt. „Die Deutschen haben unseren Antrag auf den Export von Leopard-2-Panzern an die Ukraine erhalten“, schrieb Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak auf Twitter. Er appelliere an die deutsche Seite, sich der Länderkoalition anzuschließen, die Kiew mit Leopard-2-Kampfpanzern unterstützen wolle. „Es geht um die Sicherheit ganz Europas.“

Auch Ministerpräsident Mateusz Morawiecki erhöhte sogleich den Druck: „Ich hoffe, dass die Antwort aus Deutschland schnell kommt, denn die Deutschen zögern, weichen aus und handeln auf eine Art und Weise, die schwer zu verstehen ist“, sagte Morawiecki auf einer Pressekonferenz. „Wir können sehen, dass sie der Ukraine nicht helfen wollen, sich auf breiterer Ebene zu verteidigen.“

Die Bundesregierung will schnell über den polnischen Antrag entscheiden. „Wir werden das Verfahren mit der gebotenen Dringlichkeit behandeln“, sagte ein Regierungssprecher. Auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) erwartet rasch Klarheit. „Ich rechne damit, dass in Kürze eine Entscheidung fällt“, sagte er am Dienstag bei einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg.

Der Antrag aus Polen landet zunächst im Wirtschaftsministerium, wo eine erste Entscheidung fällt. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat sich bereits für einen Export ausgesprochen, die Entscheidung ist dennoch offen. Sollte er zustimmen, dann liegt das letzte Wort beim Sicherheitsrat, der von Bundeskanzler Olaf Scholz geleitet wird.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Der Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Tobias Lindner, verteidigte die Position Berlins. Die Bundesregierung sei nach den USA und neben Großbritannien der größte Unterstützer der Ukraine, sagte er am Dienstag in Berlin auf der Handelsblatt-Tagung „Sicherheit und Verteidigung“. „Es liegt in unserem eigenen Interesse, dass Russland auf dem Schlachtfeld und politisch scheitert.“ Die Entscheidung über eine Exportfreigabe liege letztlich beim Kanzleramt.

>> Lesen Sie hier: Warum Scholz in der Panzer-Frage zögert

Bei Scholz liegt auch die Entscheidung darüber, ob Deutschland auch eigene Kampfpanzer nach Kiew liefert. Der Inspekteur des Heeres, Alfons Mais, dämpfte Erwartungen, dass die Bundeswehr Kampfpanzer abgeben könnte. Dies würde der Truppe „wehtun“, sagte er auf der Tagung. „Irgendwann kommt die Stelle, an der wir unsere Aufträge nicht mehr leisten können.“ Er bezieht sich damit auf die Fähigkeit für die Verteidigung des eigenen Landes und die Erfüllung der Nato-Verpflichtungen.

Mais betonte, dass es nicht mehr nur um eine Verringerung der Leopard-Flotte geht, sondern um die Einsatzfähigkeit insgesamt. Bei einem Einsatz dieser Kampfpanzer in der Ukraine werden nach seinen Worten Ersatzteile und Munition benötigt, die dann für den Betrieb der bei der Truppe verbliebenen Fahrzeuge fehlen würden. „Der Schmerz der Abgabe ist hoch, der chronische Schmerz kommt dann auf der Zeitachse.“

Der Nato-Generalsekretär würdigte bei einem Treffen mit dem deutschen Verteidigungsminister die bisherige Hilfe Deutschlands für die Ukraine. (Foto: dpa) Jens Stoltenberg und Boris Pistorius

Alternativ steht ein Export von Leopard 2 aus Industriebeständen im Raum. „Wir haben 29 Leopard 2 fast fertig. Die könnten wir im März oder April an die Ukraine abgeben“, sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger am Rande der Handelsblatt-Tagung. „Die Entscheidung liegt beim Bundeskanzler.“

Rheinmetall hat die gebrauchten Panzer im Auftrag der Bundesregierung aufgearbeitet, sie sind für den Export an die Tschechische Republik und die Slowakei vorgesehen. Die Leopard 2 könnten an die Ukraine umgeleitet werden, die Belieferung an die beiden Länder würde dann später nachgeholt.

Papperger kündigte an, weitere Kampfpanzer aufarbeiten zu wollen. Er habe dazu Gespräche mit Nutzerländern aufgenommen, um mögliche Bestände zu übernehmen. Weltweit wurden rund 1000 Leopard 2 vom Typ A4 ausgeliefert. Dieses Modell könnte aus Sicht von Experten ein Standard bei einer Belieferung der Ukraine werden, da es vorhanden ist und damit ein einheitliches System zur Verfügung stünde. Die Wartung und die Belieferung mit Ersatzteilen würden damit vereinfacht.

>> Lesen Sie hier: Von Luftabwehr bis Ausbildung: Diese Faktoren entscheiden über den Ausgang des Ukrainekriegs

Staatssekretär Lindern warnte wie auch andere Redner, die Debatte auf Kampfpanzer zu verengen. Es geht auch darum, die eigene Wehrfähigkeit zu stärken. „Wir müssen die Bundeswehr so aufstellen, dass sie die Bündnisverteidigung leisten kann“, sagte der Grünen-Politiker. Letztlich gehe es darum, dass die Nato glaubwürdig abschrecken könne. Dafür müssten Deutschland und die Verbündeten in ihre Streitkräfte investieren.

Um die Bundeswehr für diese Aufgabe zu rüsten, hat der Bund ein Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro geschaffen. Fest steht, dass mit dem Geld in den USA das Kampfflugzeug F-35 sowie ein schwerer Transporthubschrauber bestellt werden. Deutsche Hersteller, so beklagte etwa Renk-Chefin Susanne Wiegand, warten bisher auf Aufträge. Es gehe langsam voran, sagte Rheinmetall-Chef Papperger. „2023 müssen wir die Zeitenwende wirklich einleiten.“

Polen erwartet unterdessen nicht nur Unterstützung aus Deutschland. Der Ministerpräsident kündigte an, von der EU eine Entschädigung für die Kosten der Leopard-Lieferungen zu fordern „Wir werden bei der Europäischen Union eine Rückerstattung beantragen. Das wird ein weiterer Test des guten Willens sein“, sagte Morawiecki.

Mehr: Die Sprachlosigkeit des Kanzlers bei den Waffenlieferungen ist fatal – ein Kommentar