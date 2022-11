Deutsche Unternehmen setzen bei der Produktion in Fernost immer stärker auf Vietnam als China-Alternative. Doch im Verhältnis mit dem neuen Wunschpartner gibt es Probleme.

Der Bundeskanzler wird am Sonntag in Hanoi erwartet. (Foto: IMAGO/Chris Emil Janßen) Olaf Scholz

Bangkok Neue Produktionskapazitäten in Vietnam statt in China aufzubauen und unabhängiger von der Volksrepublik werden: Das steht derzeit bei vielen deutschen Unternehmen auf der Agenda. Allein seit Mitte März gab es Wirtschaftsvertretern aus Deutschland zufolge Zusagen für rund ein Dutzend neuer deutscher Fabriken in dem Land. Die Unternehmen versuchen damit, den Risiken durch Chinas Corona-Lockdowns und durch geopolitische Spannungen auszuweichen.

Flankiert wird das wachsende deutsche Engagement in Vietnam am Wochenende durch einen Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der am Sonntag zusammen mit einer Wirtschaftsdelegation in der Hauptstadt Hanoi erwartet wird.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen