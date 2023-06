Lieferketten China warnt vor Politisierung des Welthandels

Tianjin, Brüssel, Berlin Chinas Ministerpräsident Li Qiang hat Forderungen westlicher Spitzenpolitiker nach einer Verringerung der wirtschaftlichen Abhängigkeit von der Volksrepublik zurückgewiesen. Li warnte davor, den Begriff des Risikos zu einem „ideologischen Instrument“ zu machen.

In der EU wie in den USA wird derzeit daran gearbeitet, die Abhängigkeit von der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt zu reduzieren, aus Sorge, das autoritäre Land könnte diese als Druckmittel missbrauchen. Dazu sollen Lieferketten so organisiert werden, dass sie zur Not auch ohne chinesische Komponenten auskommen können. Diese Strategie wird als „Derisking“ bezeichnet.

China lehne eine „künstliche Politisierung von Wirtschafts- und Handelsfragen entschieden ab“, stellte Li am Dienstag bei seiner Eröffnungsrede der Sommeredition des Weltwirtschaftsforums in Tianjin klar.

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte vergangene Woche eine Strategie zur Wirtschaftssicherheit vorgestellt, die darauf ausgerichtet ist, politische Risiken in den ökonomischen Beziehungen zu China zu verringern. Noch in diesem Jahr will die Kommission einen Gesetzesvorschlag ausarbeiten, der erstmals eine staatliche Prüfung von bestimmten Investitionen in China ermöglichen soll.

Damit folgt von der Leyen der Politik der US-Regierung. Die EU-Mitgliedstaaten sind allerdings noch skeptisch. Sie bestehen auf der Feststellung, dass sich Europas Derisking-Pläne nicht gegen China richten würden.

Die Europäische Union hat nicht die Absicht, sich abzukoppeln oder sich nach innen zu wenden“, wollen die Staats- und Regierungschefs der EU bei ihrem Gipfeltreffen Ende der Woche betonen. So steht es im Entwurf der Abschlusserklärung für den Gipfel, die dem Handelsblatt vorliegt. Die europäische „Politik zielt nicht darauf ab, China zu schaden oder Chinas wirtschaftlichen Fortschritt und seine Entwicklung zu behindern“, heißt es dort weiter.

In einigen Mitgliedstaaten gibt es die Sorge, die USA nutzten das Derisking auch als Vorwand, um das chinesische Wirtschaftswachstum zu schwächen und wirtschaftlich nicht überholt zu werden. Davon will sich die EU absetzen.

Schon aus ethischen Gründen dürfe die EU diesem Pfad nicht folgen, sagte der Chef des Brüsseler Thinktanks Bruegel, Jeromin Zettelmeyer, kürzlich dem Handelsblatt.

Was genau unter den Begriff des Deriskings fällt und wie es umgesetzt werden kann, zählt derzeit zu den wichtigsten ökonomischen Debatten - und prägt auch das Wirtschaftsforum in Tianjin. Die auch als „Sommer-Davos“ bezeichnete Veranstaltung findet erstmals seit der Pandemie wieder in China statt. Die Staatsführung hatte ihr Land in den vergangenen drei Jahren weitgehend von der Außenwelt abgeschottet und eine strikte Null-Covid-Politik verfolgt.

Seit dem abrupten Ende der Restriktionen bemüht sich Chinas Staatsführung stark um Investitionen und Know-how aus dem Ausland, auch weil sich zuletzt die Hinweise mehrten, dass sich die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt langsamer vom Corona-Chaos erholt als von vielen erhofft.

Li trat in seiner Rede allerdings Spekulationen entgegen, dass sich das Wirtschaftswachstum in der Volksrepublik abschwäche. Er verwies darauf, dass die Wirtschaft im ersten Quartal um 4,5 Prozent zugelegt habe. Es werde erwartet, dass sie im zweiten Quartal „noch schneller gewachsen“ und „auf Kurs“ sei, um das selbst gesteckte Wachstumsziel von rund fünf Prozent zu erreichen.

Peking stellt Sicherheit über Wirtschaftswachstum

Chinas Premier, seit März im Amt, ist gerade von seiner ersten Auslandsreise nach Deutschland und Frankreich zurückgekehrt. Li hatte sich in Berlin gegenüber deutschen Unternehmensvertretern kritisch zu Forderungen nach einem Derisking geäußert. Unternehmen sollten, was die Risikoeinschätzung angehe, wieder selbst „das Steuer übernehmen“, forderte er der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua zufolge. Er warnte davor, die Diskussion über Abhängigkeiten „künstlich zu übertreiben“. Das größte Risiko sei es, nicht zu kooperieren, so Li.

Die Atmosphäre des Treffens in der vergangenen Woche sei locker gewesen, berichtete ein Teilnehmer dem Handelsblatt. Der Premier habe mit Augenzwinkern berichtet, dass er früher einen Volkswagen Santana oder einen Audi gefahren habe, ohne dies als Risiko zu sehen. Auch Untersuchungen im Krankenhaus mit Medizingeräten von Siemens habe er nicht als riskant empfunden.

Chinas Kritik an einer Politisierung der Wirtschaft sowie dem Konzept der Risikoreduzierung entbehrt dabei nicht einer gewissen Ironie. Die Staatsführung unter Xi Jinping forciert seit Jahren eine größere Unabhängigkeit der heimischen Wirtschaft. Bereits 2015 wurde die wirtschaftspolitische Strategie „Made in China 2025“ vorgestellt, 2020 folgte das Konzept des doppelten Wirtschaftskreislaufs, das eine Stärkung der Binnenwirtschaft vorsieht. Darüber hinaus stellte die herrschende Kommunistische Partei zunehmend die nationale Sicherheit über wirtschaftliche Interessen.

Auch in Tianjin war die zunehmende Politisierung auf den ersten Blick erkennbar. Gleich am Eingang des Kongresszentrums haben die Veranstalter einen Stand aufgebaut, auf dem Xi Jinpings ideologische Doktrin - die gesammelten Werke der „Ideen des Sozialismus chinesischer Prägung im neuen Zeitalter“ - präsentiert wird.

Anders als in früheren Jahren sind diesmal nur wenig namhafte Privatunternehmer auf dem Sommer-Davos vertreten. Auch hochkarätige Teilnehmer aus dem Ausland waren kaum auf der Teilnehmerliste zu finden. China fällt es offenbar schwer, die internationale Wirtschaftselite zu überzeugen, dass sie nach drei Jahren der Corona-Abschottung wieder willkommen ist.

