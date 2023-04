 Litauens Präsident im Interview: „Chinas Rolle in diesem Krieg ist bislang eher destruktiv“

Deutschland könne mehr für die Ukraine tun, sagt Litauens Staatschef. Eine Vermittlerrolle Chinas sieht er skeptisch – und kritisiert Europas Uneinigkeit im Umgang mit Peking bei Taiwan.

„Womöglich hat das Gespräch zwischen Präsident Selenski und Präsident Xi etwas gebracht.“ (Foto: IMAGO/ZUMA Wire) Gitanas Nauseda

Herr Präsident, Sie haben bei einer Podiumsdiskussion in Berlin zur Unterstützung der Ukraine gesagt: „Deutschland kann mehr tun.“ Wo verfehlt die Bundesrepublik Ihre Erwartungen?

In bestimmten Situationen müssen mutigere Entscheidungen getroffen werden – militärisch, aber auch politisch. Wir sind dankbar für Deutschlands Entscheidung, der Ukraine Leopard-Panzer zu liefern. Jetzt ist es Zeit für den nächsten Schritt: Kampfjets. Ich weiß um die Bedenken, aber unsere Entschiedenheit kann jetzt dazu beitragen, den Krieg zu verkürzen. Das bedeutet am Ende weniger Tote und weniger zerstörte Infrastruktur.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen