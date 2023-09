Live-Blog zum Ukraine-Krieg Russland: Drohnen-Angriffe Richtung Krim und auf Moskau abgewehrt – Nato-General bescheinigt ukrainischem Militär tägliche Erfolge

Litauen fordert mehr Geld für die Ukraine aus dem EU-Haushalt

Litauen fordert mehr Geld für die Ukraine aus dem Haushalt der Europäischen Union. Die in der Haushaltsplanung bis 2027 vorgesehen Summe sollte von 50 auf 72 Milliarden Euro aufgestockt werden, sagt Litauens Finanzministerin Gintare Skaiste. Dann könne die EU der Ukraine auch in den kommenden vier Jahren jeweils 18 Milliarden Euro an stark verbilligten Krediten zur Verfügung stellen - die gleiche Summ wie 2023. Ansonsten würde die Summe in den Jahren 2024 bis 2027 auf je 12,6 Milliarden abschmelzen.