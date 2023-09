Live-Blog zum Ukraine-Krieg Ukraine will Polen, Ungarn und Slowakei wegen Getreide-Importstopp verklagen

Clinton-Konferenz startet offiziell Organisation für Ukraine-Hilfe

Bei der jährlichen Konferenz Clinton Global Initiative von Ex-Präsident Bill Clinton, seiner Frau Hillary und Tochter Chelsea soll offiziell eine Organisation zur humanitären Unterstützung der Ukraine bekanntgegeben werden. Das CGI Ukraine Action Network geht auf eine Zusammenarbeit zwischen Ex-Außenministerin Hillary Clinton und der ukrainischen First Lady Olena Selenska zurück. Damit soll zu neuen Zusagen für die Ukraine beigetragen werden, wie die Clinton Global Initiative mitteilte. Die Konferenz sollte am (heutigen) Montag in New York beginnen.



Neben der neuen Organisation zur Unterstützung von Nonprofit-Organisationen in der Ukraine sollen am Dienstag auch zahlreiche finanzielle Zusagen für das Land bekanntgegeben werden. An der Konferenz sollen führende Vertreter aus der Politik, Geschäftswelt und gemeinnütziger Arbeit teilnehmen. „Der Fokus wird darauf liegen, was wir tun können, nicht darauf, was wir nicht tun können“, teilten die drei Clintons in einem Brief an Unterstützer der Konferenz mit.



Zur Eröffnung der Konferenz sollen Papst Franziskus und Bill Clinton über den Klimawandel, die Flüchtlingskrise und andere führende Themen sprechen. Der Schauspieler Liev Schreiber, Mitgründer von BlueCheck Ukraine , spricht unter anderen mit dem UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, Filippo Grandi, und Schauspieler und Unicef-Sonderbotschafter Orlando Bloom über das, was die Ukraine auf kurze und lange Sicht benötige.