Live-Blog zum Ukraine-Krieg USA warnen Nordkorea vor Waffenlieferungen an Russland

Lula: Justiz müsste über Festnahme Putins bei G20-Gipfel entscheiden

Der brasilianische Präsident Luiz Inacio Lula da Silva rudert bei seiner Zusage an den russischen Staatschef Wladimir Putin zurück, er werde im Falle einer Teilnahme am G20-Gipfel im kommenden Jahr nicht verhaftet. Zugleich stellte er am Montag aber Brasiliens Unterstützung des Internationalen Strafgerichtshofes (ICC) infrage, der einen Haftbefehl gegen Putin verhängt hat.



Es sei Sache der brasilianischen Justiz über eine Festnahme zu entscheiden, sollte Putin am Gipfel in Rio de Janeiro teilnehmen, sagte Lula vor der Presse in Neu-Delhi, wo er am G20-Gipfel teilgenommen hatte. Der ICC in Den Haag hatte im März einen Haftbefehl gegen Putin verhängt wegen des Verdachts der Deportation ukrainischer Kinder durch Russland. Noch am Samstag hatte Lula in einem Interview der Nachrichtensendung First Post versichert, Putin werde auf keinen Fall verhaftet, sollte er am G20-Gipfel in Rio de Janeiro persönlich teilnehmen. „Wenn Putin beschließt, am Gipfel im nächsten Jahr teilzunehmen, liegt es in der Macht der Justiz, über eine mögliche Verhaftung zu entscheiden, und nicht in der meiner Regierung“, sagte Lula nun.



Ein Land, das wie Brasilien und rund 120 andere das Römische Statut zur Installierung des ICC unterzeichnet hat, ist verpflichtet, Putin bei seiner Einreise festzunehmen. Russland, aber auch die USA, China, Indien, die Türkei und andere Länder unterstützen den ICC hingegen nicht. Lula sagte nun, Brasiliens Unterstützung des ICC müsse überprüft werden, wenn bestimmte Länder diese nicht leisteten. „Ich möchte wissen, warum die USA, Indien und China den ICC-Vertrag nicht unterzeichnet haben, und warum unser Land ihn unterzeichnet hat“, sagte Lula.